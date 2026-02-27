Η Kingbet Media κατέκτησε το βραβείο «The Balkans and Southern Europe Affiliate of the Year» στα EGR Awards 2026

Η Kingbet Media ήταν ένας από τους μεγάλους νικητές της βραδιάς στα διεθνή βραβεία EGR Awards, τα οποία πραγματοποιήθηκαν στη Μάλτα στις 18 Φεβρουαρίου 2026, κατακτώντας τον τίτλο του “The Balkans and Southern Europe Affiliate of the Year”.

Η εν λόγω διάκριση αναδεικνύει τη δυναμική παρουσία της Kingbet Media στην ευρύτερη περιοχή των Βαλκανίων και της Νότιας Ευρώπης, ενισχύοντας τη θέση της στη διεθνή αγορά του affiliate marketing.

To βραβείο EGR αποτελεί ηχηρή επιβεβαίωση της στρατηγικής ανάπτυξης και της καινοτομίας που ακολούθησε η Kingbet Media καθ’ όλη τη διάρκεια του 2025. Μέσω στοχευμένων συνεργασιών, ενίσχυσης του περιεχομένου της και επενδύσεων σε νέες τεχνολογίες, η Kingbet Media κατάφερε να «ξεκλειδώσει» το επόμενο επίπεδο στο affiliate marketing.

Πρακτικές όπως το 360° μοντέλο, που ξεπέρασε τις παραδοσιακές τακτικές των ανταγωνιστών και εισήγαγε μια νέα μορφή affiliation στον κλάδο, αλλά και η υψηλή επισκεψιμότητα, η καινοτομία στις πλατφόρμες, τα νέα modules και η λειτουργία υπό το αυστηρό πλαίσιο της Επιτροπής Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων, ξεπέρασαν σταθερά τις προσδοκίες των συνεργατών και ενίσχυσαν τη μακροχρόνια συνεργασία. Άλλωστε, η εμπιστοσύνη της αγοράς στις πλατφόρμες και τις πρακτικές της Kingbet Media είναι αυταπόδεικτη, αφού η εταιρεία συνεργάζεται με όλους τους αδειοδοτημένους operators της χώρας.

Με τη νέα αυτή επιτυχία, η Kingbet Media συνεχίζει να θέτει ακόμη υψηλότερους στόχους για το 2026, παραμένοντας προσηλωμένη στην ανάπτυξη, την εξωστρέφεια και τη δημιουργία καινοτόμων εμπειριών στον χώρο του iGaming. Ένα βραβείο διεθνούς βεληνεκούς αντικατοπτρίζει, αν μη τι άλλο, τη συλλογική προσπάθεια της ομάδας της Kingbet Media, καθώς και τη δέσμευση της εταιρείας να προσφέρει υψηλής ποιότητας υπηρεσίες, καινοτόμες λύσεις και ουσιαστική αξία στους συνεργάτες και το κοινό της.

Ο Head of Affiliate Account and Partnerships, Μάρκος Χάννα, ανέφερε: «Πρόκειται για μια πολύ σημαντική διάκριση, σε διεθνές επίπεδο και αντικατοπτρίζει την συνεχόμενη εξέλιξη του δικτύου μας. Επενδύουμε καθημερινά σε νέες τεχνολογίες, δυναμώνουμε τις ομάδες μας και μαζί με τους συνεργάτες μας, στοχεύουμε σε νέες κορυφές».