Η Lefties, «αδελφάκι» της Zara που ανταγωνίζεται την Shein, επεκτείνεται στην Ευρώπη

Με στόχο να αντιμετωπίσει τον κινεζικό αντίπαλό της, τη Shein, η Inditex, ιδιοκτήτρια της Zara και μεγαλύτερη εισηγμένη εταιρεία γρήγορης μόδας στον κόσμο – βάσει πωλήσεων -, έχει επεκτείνει τη μάρκα Lefties, που εστιάζει στην Gen Z και σε προϊόντα με χαμηλές τιμές.

Η ραγδαία ανάπτυξη της Shein, μιας διαδικτυακής πλατφόρμας χωρίς φυσικά καταστήματα, ασκεί πίεση σε εταιρείες λιανικής πώλησης, όπως η Inditex με μάρκες όπως η Zara αλλά και η σουηδική H&M, να βρουν τρόπους να ανταποκριθούν στις οικονομικές τιμές της.

Η Lefties άρχισε τη δραστηριότητά της με την πώληση τζιν στα 17,99 ευρώ, φορεμάτων στην τιμή των 7,99 ευρώ και τσαντών στα 5,99 ευρώ, κάτι που ήταν στην αρχή μια διέξοδος για τα προϊόντα της Zara που έμεναν απούλητα. Πλέον η Lefties διαθέτει πάνω από 200 καταστήματα σε 18 χώρες, συμπεριλαμβανομένης της Αιγύπτου, του Μεξικού, της Ρουμανίας, της Σαουδικής Αραβίας, της Τουρκίας και των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων.

Πλέον, η μάρκα διαθέτει στην αγορά τα δικά της σχέδια σε πολύ χαμηλότερες τιμές, εφόσον μετά το rebranding της Zara -κυρίως τα δύο τελευταία χρόνια- δεν μπορεί πλέον να την χαρακτηρίσει εύκολα κάποιος ως οικονομική μάρκα. Τα καταστήματα είναι σύγχρονα, με ψηφιακές οθόνες, self-checkout, AI δοκιμαστήρια, ταμεία και πλήρη διασύνδεση online και offline αγορών, στοιχείο που δείχνει ότι το brand προτάσσει την τεχνολογία, παρά τις χαμηλές τιμές του.

Μερίδα της αγοράς θεωρεί το brand της Lefties παρόμοιο με εκείνο της Primark με έδρα το Δουβλίνο. Στόχος είναι να προσφέρει στυλ σε όλους και φιλοδοξεί να παίξει σημαντικό ρόλο στο ψηφιακό εμπόριο. Η Lefties έχει στόχο να επεκταθεί στη βρετανική αγορά καθώς και στη Γαλλία, την Ολλανδία και τη Γερμανία το 2026. Η μικρότερη αλυσίδα του ισπανικού ομίλου βρίσκεται τώρα σε τροχιά επέκτασης με στόχο την είσοδό της στις μεγάλες ευρωπαϊκές αγορές, με το Ηνωμένο Βασίλειο να αποτελεί την πρώτη στάση της με τουλάχιστον τέσσερα νέα καταστήματα.

Το δίκτυο Lefties εμφανίζει ετήσιο κύκλο εργασιών που αναπτύσσεται με διψήφιο ρυθμό κλείνοντας την οικονομική χρήση 2024-2025 στα 645 εκατ. ευρώ, με αύξηση 17,44% σε ετήσια βάση. Πρόκειται για ένα από τα ταχύτερα αναπτυσσόμενα brands του χαρτοφυλακίου της Inditex το οποίο επιβεβαιώνει ότι δεν αποτελεί πλέον ένα outlet concept, αλλά μια νέα ανερχόμενη μάρκα στον χώρο της προσιτής μόδας.