Η μετοχή της Intel ανεβαίνει στα ύψη μετά την επένδυση 5 δισ. δολαρίων της Nvidia

Επιχειρήσεις: Περισσότερα άρθρα
Ο Όμιλος Profile κατέγραψε ισχυρές οικονομικές επιδόσεις το α' εξάμηνο 2025, επιταχύνοντας την ανοδική τάση που διαχρονικά παρουσιάζει σε...
Το K2B - Business empowerment by Kotsovolos προσφέρει εξειδικευμένες υπηρεσίες ενεργειακής αναβάθμισης κτιρίων και επίπλωσης για επαγγελματίες του κατασκευαστικού κλάδου, με την αξιοπιστία ενός “one-stop partner”
Πρόκειται για μία στρατηγική επένδυση που λειτουργεί συμπληρωματικά προς τα υπάρχοντα δίκτυα συνεργατών της Εθνικής Ασφαλιστικής και προσθέτει δυναμική και συνέργειες στο συνολικό μοντέλο διανομής της
Στα 1,4 δισ. οι εισπράξεις του Ελληνικού – 93% των κατοικιών του Little Athens πουλήθηκαν ή δεσμεύτηκαν
Σημαντική εμπορική επιτυχία συνεχίζουν να καταγράφουν τα διαθέσιμα προς πώληση διαμερίσματα στη γειτονιά Little Athens, μέχρι την 25.08.2025 είχαν διατεθεί στην αγορά 559 διαμερίσματα προς πώληση
Ράλι στα έσοδα από ενοίκια και σημαντικά έργα σε πλήρη εξέλιξη – Στην τελική ευθεία K199, Grid και Ardittos House
Στήριγμα οι υψηλές τιμές της τσιπούρας και του λαυρακίου στην αγορά - 2 ευρώ πάνω από τις περσινές τιμές
Ο κύκλος εργασιών ξεπέρασε το ορόσημο των 130 εκατ. ευρώ
Η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ ακόμη και στα πιο δύσκολα χρόνια δεν σταμάτησε να επενδύει στη χώρα