Η μετοχή της Intel ανεβαίνει στα ύψη μετά την επένδυση 5 δισ. δολαρίων της Nvidia

Η Nvidia συμφώνησε να επενδύσει 5 δισ. δολάρια στην Intel και ανακοίνωσε ότι οι δύο εταιρείες θα συνεργαστούν για την ανάπτυξη τσιπ για υπολογιστές και κέντρα δεδομένων.

Πρόκειται για μια αιφνιδιαστική κίνηση που θα βοηθήσει στην ενίσχυση του αδύναμου ανταγωνιστή της Intel, η οποία οδήγησε τις μετοχές της Intel σε άνοδο. Η Nvidia θα αγοράσει κοινές μετοχές της Intel στην τιμή των 23,28 δολαρίων ανά μετοχή, ανακοίνωσαν οι δύο εταιρείες την Πέμπτη. Η Intel θα χρησιμοποιήσει την τεχνολογία γραφικών της Nvidia στα μελλοντικά τσιπ για υπολογιστές και θα παρέχει επίσης τους επεξεργαστές της για προϊόντα κέντρων δεδομένων που βασίζονται σε υλικό της Nvidia.

Οι δύο εταιρείες δεν ανακοίνωσαν χρονοδιάγραμμα για την πώληση των πρώτων εξαρτημάτων και δήλωσαν ότι η ανακοίνωση δεν επηρεάζει τα μεμονωμένα μελλοντικά τους σχέδια. Τα νέα κεφάλαια για την Intel έρχονται μετά την απόφαση της αμερικανικής κυβέρνησης τον Αύγουστο να αποκτήσει μερίδιο περίπου 10% και την ανάληψη του ρόλου του πωλητή από τον πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ.

Η ιαπωνική SoftBank Group, η οποία έχει δεσμευτεί να επενδύσει δεκάδες δισεκατομμύρια σε αμερικανική παραγωγή τσιπ και υποδομή cloud, πραγματοποίησε μια έκπληξη επένδυση 2 δισ. δολαρίων τον περασμένο μήνα, ενώ η Intel συγκεντρώνει επίσης μετρητά με την πώληση περιουσιακών στοιχείων σε επενδυτές. Οι τρέχουσες δραστηριότητές της, που έχουν πληγεί από απώλειες μεριδίου αγοράς, δεν μπορούν να αντέξουν το βάρος των εντατικών δαπανών που συνδέονται με την προσπάθεια κατασκευής ημιαγωγών αιχμής.

Η μετοχή της Intel σημείωσε άνοδο έως και 30% στη Νέα Υόρκη. Στα χαρτιά, η αξία του μεριδίου της αμερικανικής κυβέρνησης έχει αυξηθεί κατά περισσότερο από 55%, ή 4,9 δισ. δολάρια, και τώρα ανέρχεται σε περίπου 14 δισ. δολάρια.

Η συνεργασία μεταξύ των δύο ανταγωνιστών με έδρα τη Σάντα Κλάρα της Καλιφόρνιας υπογραμμίζει την αλλαγή στην ισορροπία δυνάμεων στον κλάδο των υπολογιστών. Η Intel λαμβάνει οικονομική ενίσχυση και πρόσβαση σε τεχνολογία που κατέχει ηγετική θέση στην αγορά από μια εταιρεία που κάποτε είχε υποβαθμίσει σε περιθωριακό ρόλο στον κλάδο.

«Αυτή η ιστορική συνεργασία συνδυάζει στενά την τεχνητή νοημοσύνη και την επιταχυνόμενη υπολογιστική ισχύ της Nvidia με τις CPU της Intel και το τεράστιο οικοσύστημα x86 – μια συγχώνευση δύο πλατφορμών παγκόσμιας κλάσης», δήλωσε ο Διευθύνων Σύμβουλος της Nvidia, Jensen Huang, σε μια ανακοίνωση. «Μαζί, θα επεκτείνουμε τα οικοσυστήματά μας και θα θέσουμε τα θεμέλια για την επόμενη εποχή της πληροφορικής».