Η Monte dei Paschi εξαγοράζει τη Mediobanca αναδιαμορφώνοντας τον ιταλικό τραπεζικό τομέα

Η τράπεζα Monte dei Paschi di Siena εξασφάλισε το πλειοψηφικό πακέτο μετοχών της Mediobanca, επιβεβαιώνοντας μια αδιανόητη εξαγορά ύψους 16 δισ. ευρώ που αναμένεται να αναδιαμορφώσει τον ιταλικό χρηματοπιστωτικό τομέα.

Οι επενδυτές της Mediobanca προσέφεραν το 62,3% των μετοχών τους στην Monte Paschi, σύμφωνα με μια ανακοίνωση που δημοσιεύθηκε χθες (8.9.2025). Αυτό θα δώσει στην Monte Paschi το πλειοψηφικό μερίδιο, μόλις αποκτήσει επίσημα αυτές τις μετοχές.

Η συμφωνία, αξίας σχεδόν 16 δισ. ευρώ (18,8 δισ. δολάρια) κατά το κλείσιμο της αγοράς χθες Δευτέρα, αναμένεται να δημιουργήσει την τρίτη μεγαλύτερη τράπεζα της Ιταλίας σε όρους ενεργητικού. Με την συμφωνία αυτή, πραγματοποιείται η μακροχρόνια φιλοδοξία της Ιταλίδας πρωθυπουργού Τζόρτζια Μελόνι να ιδρύσει μια νέα μεγάλη τράπεζα που θα μπορεί να ανταγωνιστεί την Intesa Sanpaolo και την UniCredit.

Εάν ολοκληρωθεί, θα είναι επίσης η πρώτη μεγάλης κλίμακας συμφωνία από την έναρξη της κύματος συγχωνεύσεων και εξαγορών στον ιταλικό χρηματοπιστωτικό τομέα πριν από περίπου ένα χρόνο. Έκτοτε έχουν πραγματοποιηθεί αρκετές μικρότερες εξαγορές, ενώ η UniCredit εγκατέλειψε την προσπάθειά της να εξαγοράσει την Banco BPM.

Η εξαγορά της Mediobanca «δημιουργεί μια νέα ανταγωνιστική δύναμη» που θα κατατάσσεται «μεταξύ των ηγετών του ιταλικού τραπεζικού τομέα», ανέφερε η Monte Paschi σε δελτίο τύπου που εξέδωσε τη Δευτέρα.

Η εξαγορά της μεγαλύτερης ανεξάρτητης επενδυτικής τράπεζας της Ιταλίας ολοκληρώνει μια εντυπωσιακή ανατροπή για την Monte Paschi, η οποία θεωρείται η παλαιότερη τράπεζα στον κόσμο που εξακολουθεί να λειτουργεί.

Η Monte Paschi, που ιδρύθηκε το 1472, μόλις πρόσφατα βγήκε από μια βαθιά αναδιάρθρωση που διήρκεσε πάνω από μια δεκαετία. Μια ατυχής εξαγορά λίγο πριν την οικονομική κρίση του 2008 σηματοδότησε την αρχή των προβλημάτων της τράπεζας, που κορυφώθηκαν με την εθνικοποίησή της το 2017.

Στο μεταξύ, οι επενδυτές εισέβαλαν περισσότερα από 14 δισ. ευρώ σε νέα κεφάλαια. Αυτό προστέθηκε στα περίπου 7 δισ. ευρώ κεφαλαίου που παρείχαν διάφορες ιταλικές διοικήσεις.