Η Qualco Intelligent Finance υποστηρίζει τα παιδιά με προβλήματα υγείας του οργανισμού «Το Χαμόγελο του Παιδιού»

Η Qualco Intelligent Finance, μέλος του ομίλου Qualco, ενισχύει φέτος το πρόγραμμα «Χριστούγεννα για παιδιά με προβλήματα υγείας» του οργανισμού «Το Χαμόγελο του Παιδιού», προσφέροντας οικονομική υποστήριξη για την κάλυψη βασικών αναγκών ιατρικού εξοπλισμού.

Με την πρωτοβουλία αυτή, η Qualco Intelligent Finance συμβάλλει ώστε όλα τα παιδιά που αντιμετωπίζουν σοβαρά προβλήματα υγείας να έχουν πρόσβαση σε ιατρικές υπηρεσίες υψηλού επιπέδου, ενώ οι οικογένειές τους μπορούν να βιώσουν μια όσο το δυνατόν πιο κανονική καθημερινότητα αυτές τις γιορτές.

Η υποστήριξη αφορά μεταξύ άλλων:

Ιατρικές εξετάσεις και παρακολούθηση παιδιών

Ψυχοκοινωνική υποστήριξη παιδιών και οικογενειών

Φιλοξενία οικογενειών από την περιφέρεια σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη

Κοινωνικές και συμβουλευτικές υπηρεσίες

«Το Χαμόγελο του Παιδιού» προσφέρει καθημερινή φροντίδα και στήριξη σε παιδιά με προβλήματα υγείας και τις οικογένειές τους. Μέσα από τη συνεργασία με την Qualco Intelligent Finance, στόχος είναι τα φετινά Χριστούγεννα να φέρουν χαρούμενες στιγμές σε όλα τα παιδιά, ενώ η υποστήριξη των οικογενειών θα συνεχιστεί με συνέπεια και αφοσίωση.

Όπως αναφέρει ο Γιώργος Κάζος, Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της Qualco Intelligent Finance και Αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος του ομίλου Qualco, «για εμάς η κοινωνική υπευθυνότητα δεν είναι απλώς μια έννοια, αλλά καθημερινή πράξη. Τις γιορτές αυτές, η στήριξη στα παιδιά και τις οικογένειές τους μέσω πρωτοβουλιών όπως αυτή του Χαμόγελου του Παιδιού, μας δίνει την ευκαιρία να μετατρέψουμε τις αξίες μας σε στιγμές χαράς και ουσιαστικής βοήθειας».

Ο Κώστας Γιαννόπουλος, Πρόεδρος του Δ.Σ. του Οργανισμού «Το Χαμόγελο του Παιδιού» δήλωσε: «Ευχαριστούμε θερμά την Qualco Intelligent Finance για την υποστήριξή της σε έναν τόσο σημαντικό και κρίσιμο τομέα όπως αυτόν της Υγείας. Όπως κάθε μέρα, έτσι και τις γιορτές οι άνθρωποι του «Χαμόγελου» βρίσκονται δίπλα σε κάθε παιδί με πρόβλημα υγείας και την οικογένειά του, όχι μόνο καλύπτοντας τις ανάγκες τους αλλά κυριότερα προσφέροντάς τους ουσιαστική φροντίδα και ζεστασιά.»

Παρέχοντας υπηρεσίες με κοινωνική υπευθυνότητα, η Qualco Intelligent Finance στηρίζει δράσεις που δημιουργούν πραγματική αξία για την κοινωνία και τον άνθρωπο, αναδεικνύοντας τη σημασία της αλληλεγγύης και της φροντίδας για τις ευάλωτες ομάδες.