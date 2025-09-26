Η Real Consulting στην Κύρια Αγορά του Χρηματιστηρίου Αθηνών

Πιο δημοφιλή
Οι πετρελαϊκές εφάρμοζαν παράλληλες αυξήσεις τιμών, έπειτα από ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ τους
Η Viva.com ισοσκέλισε τα μηνιαία έσοδα και έξοδά της κατά το β' εξάμηνο του έτους, καταγράφοντας το 2024 έσοδα €205,9 εκατ. με μικτό κέρδος €88,9 εκατ.
Μπαίνει δυναμικά στη νέα δεκαετία της πορείας της, με έργα που ξεκινούν από την Ελλάδα και φτάνουν μέχρι την Ελβετία και το Ντουμπάι
Ο γίγαντας του διαδικτυακού λιανικού εμπορίου κατηγορείται ότι εξαπάτησε τους πελάτες του προκειμένου να εγγραφούν στις συνδρομές Prime και κατόπιν έκανε δύσκολο να ακυρώσουν αυτές τις συνδρομές
Πρόκειται για την ολοκλήρωση ενός σχεδίου αποεπένδυσης που ξεκίνησε το 2021 στο πλαίσιο της νέας Στρατηγικής της INTRACOM HOLDINGS
H ζήτηση ξεπέρασε, από πολύ νωρίς, την αξία του τίτλου και «απογειώθηκε» μετά τη συμμετοχή των θεσμικών επενδυτών
To 2024 οι εταιρείες του Ομίλου κατάφεραν να βελτιώσουν τα χρηματοοικονομικά τους μεγέθη λόγω της αύξησης των εξαγωγών τους αλλά και της ενίσχυσης του κλάδου της εστίασης
Νova: Αναβάθμιση ταχυτήτων internet χωρίς επιπλέον χρέωση, σε πάνω από μισό εκατομμύριο συνδρομητές, για όλη τη διάρκεια του συμβολαίου
Πάνω από 500.000 συνδρομητές της Nova μπορούν πλέον να απολαμβάνουν υψηλότερες ταχύτητες internet, αναβαθμίζοντας το πρόγραμμα Σταθερής τους χωρίς επιπλέον χρέωση