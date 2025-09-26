Η Real Consulting στην Κύρια Αγορά του Χρηματιστηρίου Αθηνών

Το καμπανάκι για την έναρξη διαπραγμάτευσης των μετοχών της στην Κύρια Αγορά του Χρηματιστήριου Αθηνών χτύπησε σήμερα (26.9.2025) η CEO της Real Consulting, Διονυσία Καρατζά.

«Είναι μια συγκινητική στιγμή», δήλωσε η κ. Καρατζά, προσθέτοντας: «Είμαστε πολύ σίγουροι ότι η μετάβαση στην Κύρια Αγορά του Χρηματιστηρίου Αθηνών δεν είναι μόνο ορόσημο, είναι συνέχιση της επιτυχούς πορείας μας και δέσμευση ανάπτυξης προς του μετόχους μας, τους συνεργάτες μας και τους πελάτες μας. Αποδεικνύουμε ότι με αφοσίωση και πίστη, οι φιλοδοξίες γίνονται πραγματικότητα και τα όνειρα σχέδια»

Την έναρξη της συνεδρίασης κήρυξαν ο Πρόεδρος, Νίκος Βαρδινογιάννης και ο Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της Real Consulting, κ. Αναστάσιος Παπαργύρης.

Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της Real Consulting, Νίκος Βαρδινογιάννης, δήλωσε: «Η διαπραγμάτευση των μετοχών μας στην Κύρια Αγορά υπογραμμίζει τη συνεχή πρόοδο της Real Consulting. Μέσα από αυτήν την εξέλιξη, ενισχύουμε τη δέσμευσή μας στην ελληνική αγορά, επιδιώκοντας σταθερά την αριστεία, την καινοτομία και τη δημιουργία μακροχρόνιας αξίας».

Παράλληλα, ο Διευθύνων Σύμβουλος της Ελληνικά Χρηματιστήρια (ΕΧΑΕ), Γιάννος Κοντόπουλος, επισήμανε ότι η Real Consulting εισήχθη στην οργανωμένη αγορά τον Αύγουστο του 2021 και έκτοτε έχει φτάσει σε κεφαλαιοποίηση 112 εκατ. ευρώ, επιβεβαιώνοντας τη δυναμική και σταθερή της πορεία.

Χθες (25.9.2025) ολοκληρώθηκε η διαγραφή των μετοχών της Real Consulting από την Εναλλακτική Αγορά του ΧΑ και από σήμερα, ξεκινά τη διαπραγμάτευσή της στη Ρυθμιζόμενη Αγορά.

Η διαπραγμάτευση αφορά το σύνολο των 21.500.000 μετοχών της εταιρείας με κωδικό REALCONS, ενώ η τιμή έναρξης ορίστηκε στα 5,14 ευρώ ανά μετοχή, ίση με το κλείσιμο της τελευταίας συνεδρίασης στην Εναλλακτική Αγορά.

Κατά τη διάρκεια της χρήσης 2024, ο Όμιλος πραγματοποίησε πωλήσεις ύψους 40.437 ευρώ έναντι ποσού πωλήσεων 30.265 ευρώ το 2023, παρουσιάζοντας αύξηση 34%.