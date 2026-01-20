Η TP Greece ενισχύει τον ρόλο της Ελλάδας στον χάρτη της καινοτομίας – με τεχνολογία που υπηρετεί τον άνθρωπο

Η τεχνητή νοημοσύνη αλλάζει ραγδαία τον τρόπο που εργαζόμαστε, επικοινωνούμε και αναπτυσσόμαστε. Στην TP Greece, αυτή η αλλαγή γίνεται πράξη με γνώμονα τον άνθρωπο.

Με αφετηρία την τεχνογνωσία δεκαετιών στον χώρο των υπηρεσιών εμπειρίας πελάτη, η εταιρεία εξελίσσεται σήμερα σε Digital Partner for High-Value Services – έναν στρατηγικό συνεργάτη που στηρίζει τις επιχειρήσεις στην εξέλιξή τους σε ένα διαρκώς μεταβαλλόμενο ψηφιακό περιβάλλον.

Από ολοκληρωμένες υπηρεσίες εξυπηρέτησης σε ένα ψηφιακό οικοσύστημα υψηλής αξίας

Η αλλαγή δεν αφορά μόνο τα εργαλεία, αλλά και τη νοοτροπία.

Η TP Greece δεν περιορίζεται πλέον στην παραδοσιακή εξυπηρέτηση πελατών· σχεδιάζει και υλοποιεί ολοκληρωμένα συστήματα εμπειρίας, που ενώνουν όλα τα στάδια του customer journey – από τις πωλήσεις και το marketing έως την τεχνική υποστήριξη και τα data services.

Πρόκειται για ένα οικοσύστημα λύσεων που αξιοποιεί τις δυνατότητες της τεχνητής νοημοσύνης, ώστε κάθε αλληλεπίδραση να γίνεται πιο έξυπνη και πιο άμεση .

Το Innovation Lounge: ένας χώρος που αναδεικνύει τη συνεργασία ανθρώπου και τεχνολογίας

Στα γραφεία της TP Greece στον Πειραιά, το Innovation Lounge λειτουργεί ως χώρος παρουσίασης, κατανόησης και ουσιαστικής αξιοποίησης των ψηφιακών δυνατοτήτων.

Εκεί, ομάδες από διαφορετικά πεδία συνεργάζονται για να δουν στην πράξη πώς τα δεδομένα, τα εργαλεία αυτοματοποίησης και τα real-time insights μεταφράζονται σε πραγματική επιχειρησιακή αξία, με επίκεντρο την ανθρώπινη εμπειρία.

Η φιλοσοφία της εταιρείας είναι σαφής: η τεχνολογία δεν αντικαθιστά τον άνθρωπο· τον ενδυναμώνει. Μέσα από λύσεις που συνδυάζουν αλγοριθμική ακρίβεια με ανθρώπινη κρίση, η TP Greece αναδεικνύει τον ρόλο του AI ως υποστηρικτικού εργαλείου υπεύθυνης και βιώσιμης ανάπτυξης.

Η τεχνολογία ως μέσο σύνδεσης

Για την TP Greece, η τεχνολογία δεν είναι απλώς εργαλείο· είναι γέφυρα σύνδεσης. Δημιουργεί εμπειρίες που φέρνουν κοντά ανθρώπους και επιχειρήσεις, ενισχύοντας τη σχέση εμπιστοσύνης και συνεργασίας.

Μια από τις εφαρμογές της είναι η υποστήριξη των customer experts μέσα από «έξυπνα» εργαλεία που συγκεντρώνουν κρίσιμη πληροφορία, αναγνωρίζουν ανάγκες και προτείνουν λύσεις σε πραγματικό χρόνο.

Με αυτόν τον τρόπο, η τεχνητή νοημοσύνη ενδυναμώνει τον άνθρωπο, επιτρέποντάς του να επικεντρώνεται σε αυτό που έχει μεγαλύτερη σημασία: την ουσιαστική επικοινωνία και την ανθρώπινη κρίση.

Στον ίδιο άξονα εντάσσεται και το data annotation – η διαδικασία μέσω της οποίας οι άνθρωποι συμβάλλουν ώστε τα συστήματα AI να κατανοούν τον κόσμο με μεγαλύτερη ακρίβεια. Εξειδικευμένες ομάδες της TP Greece οργανώνουν και επισημαίνουν δεδομένα, διασφαλίζοντας ότι η τεχνολογία «μαθαίνει» με σαφήνεια, υπευθυνότητα και αξιοπιστία.

Η τεχνολογία, λοιπόν, γίνεται το δεξί χέρι των ανθρώπων· απελευθερώνει χρόνο, δίνει νέα εργαλεία, και μετατρέπει την εξυπηρέτηση σε ουσιαστική σύνδεση που γεννά εμπιστοσύνη και αξία.

Οι άνθρωποι πίσω από την τεχνολογία

Η κινητήριος δύναμη της TP Greece είναι οι άνθρωποί της. Μια πολυπολιτισμική ομάδα που δραστηριοποιείται σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη και Χανιά, προσφέροντας πολύγλωσση υποστήριξη σε πελάτες και συνεργάτες διεθνώς.

Με συνεχή εκπαίδευση, ευέλικτα μοντέλα εργασίας και κουλτούρα συνεργασίας, η TP Greece επενδύει συστηματικά στην ανάπτυξη δεξιοτήτων και στη μακροπρόθεσμη εξέλιξη των ανθρώπων της, συμβάλλοντας ουσιαστικά στην ενίσχυση της απασχόλησης στη χώρα.

Ανάπτυξη με επίκεντρο τον άνθρωπο

Η TP Greece αποδεικνύει ότι η τεχνολογική πρόοδος και η κοινωνική υπευθυνότητα μπορούν να συνυπάρχουν. Μέσα από πρωτοβουλίες που στηρίζουν την ψυχική υγεία, την ισότητα και το περιβάλλον, η εταιρεία καλλιεργεί μια κουλτούρα όπου η καινοτομία έχει νόημα μόνο όταν αφήνει θετικό αποτύπωμα στην κοινωνία.

Η πορεία της TP Greece σηματοδοτεί μια ώριμη εξέλιξη: μια εποχή όπου η τεχνολογία υπηρετεί τον άνθρωπο. Με τον τρόπο αυτόν η Ελλάδα ενισχύει τη θέση της στο διεθνές ψηφιακό οικοσύστημα.

Με πίστη στις δυνατότητες των ανθρώπων της και συνέπεια στο όραμά της, η TP Greece συνεχίζει να εξελίσσεται, να δημιουργεί αξία και να μετατρέπει την ψηφιακή αλλαγή σε ουσιαστική ευκαιρία για όλους