Η UniCredit υπόσχεται αύξηση κερδοφορίας και επιστρέφει 50 δισ. ευρώ στους μετόχους

Η UniCredit, ιταλική τράπεζα -που ελέγχει σχεδόν 30% του μετοχικού κεφαλαίου της Alpha Bank- σχεδιάζει να επιστρέψει περίπου 50 δισ. ευρώ (59 δισ. δολάρια) στους επενδυτές έως το 2030, καθώς o Διευθύνων Σύμβουλος Andrea Orcel υπόσχεται περαιτέρω βελτίωση της κερδοφορίας και της δημιουργίας κεφαλαίου τα επόμενα πέντε χρόνια.

Η UniCredit αναμένει ότι τα καθαρά έσοδα θα αυξηθούν με ετήσιο ρυθμό 5% ωθώντας τα κέρδη σε περίπου 11 δισ. ευρώ φέτος και 13 δισ. ευρώ το 2028. Η ιταλική τράπεζα, με έδρα το Μιλάνο, ανακοίνωσε ότι θα καταβάλει το 80% των κερδών σε ένα μείγμα μερισμάτων με μετρητά και επαναγορά μετοχών ως συνήθη διανομή ενώ θα αξιολογεί πρόσθετες αποδόσεις σε ετήσια βάση ανάλογα με το πλεονάζον κεφάλαιο.

Οι μετοχές της UniCredit σημείωσαν άνοδο έως και 4,5% στις συναλλαγές του Μιλάνου ανεβάζοντας την χρηματιστηριακή αξία της τράπεζας στα 120 δισ. ευρώ.

Σημειώνεται ότι αφότου ανέλαβε τα ηνία το 2021 ο Orcel έχει μειώσει θέσεις εργασίας, έχει αποχωρήσει από δραστηριότητες με χαμηλές επιδόσεις και έχει ανακατανείμει πόρους σε πιο κερδοφόρους τομείς. Ο διευθύνων σύμβουλος της UniCredit βασίζεται σε υψηλότερα έσοδα από προμήθειες για να ενισχύσει τα έσοδα και το μερίδιο αγοράς της τράπεζας

Υπό την διοίκηση Orcel η κερδοφορία και οι αποδόσεις των μετόχων της UniCredit έχουν εκτοξευθεί, πάνω από επτά φορές από τότε που ανέλαβε.