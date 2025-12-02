Η United Group B.V. συνεχίζει να καταγράφει ισχυρή ανάπτυξη στο τρίτο τρίμηνο του 2025

Η United Group, κορυφαία εταιρεία τηλεπικοινωνιών και μέσων ενημέρωσης στη Νοτιοανατολική Ευρώπη, ανακοινώνει σήμερα τα οικονομικά αποτελέσματά της για τους εννέα μήνες που ολοκληρώθηκαν στις 30 Σεπτεμβρίου 2025 (9M 2025). Καταγράφεται αύξηση τόσο στα έσοδα όσο και στο προσαρμοσμένο EBITDAal σε σχέση με την αντίστοιχη περσινή περίοδο.

Μετά την πώληση των δραστηριοτήτων της στη Σερβία νωρίτερα μέσα στο έτος, o Όμιλος επικεντρώνεται πλέον πιο στοχευμένα στις βασικές ευρωπαϊκές δραστηριότητές του και στις αναπτυσσόμενες επιχειρήσεις τηλεπικοινωνιών, μέσων και τεχνολογίας. Το χαρτοφυλάκιο έχει απλοποιηθεί και η διοίκηση εστιάζει στις κύριες εταιρείες του Ομίλου στην Ελλάδα, τη Βουλγαρία, την Κροατία και τη Σλοβενία.

Παράλληλα, ο Όμιλος συνεχίζει να ενισχύει το πλαίσιο ηγεσίας και εταιρικής διακυβέρνησης. Πρόσφατες τοποθετήσεις σε ανώτατες διοικητικές θέσεις – μεταξύ των οποίων του Dr. Kim Kyllesbech Larsen ως Chief Technology and Information Officer και του Dejan Kocić ως Interim CEO της United Cloud, υποστηρίζουν την υλοποίηση της τεχνολογικής και καινοτομικής στρατηγικής της United Group.

Ο Stan Miller, CEO της United Group, δήλωσε: «Η απόδοσή μας για το Q3 καταδεικνύει ισχυρή οργανική ανάπτυξη και επιβεβαιώνει ότι οι ενέργειές μας αποδίδουν. Έχουμε επικεντρώσει επιτυχώς τον Όμιλο στο βασικό μας χαρτοφυλάκιο, ενδυναμώνοντας τις τοπικές ομάδες ώστε να επιτυγχάνουν σημαντικά αποτελέσματα. Καθώς συνεχίζουμε να ενισχύουμε την αξία των δραστηριοτήτων μας στους τομείς των τηλεπικοινωνιών, των μέσων ενημέρωσης και της τεχνολογίας, η προτεραιότητά μας παραμένει απόλυτα εστιασμένη στην ορθολογική επένδυση κεφαλαίων, την επιτάχυνση της αύξησης των ταμειακών ροών και τη δημιουργία μακροπρόθεσμης αξίας για όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη».

Κύρια Στοιχεία Επιδόσεων

Η οικονομική επίδοση της United Group για τους εννέα μήνες του 2025 αντικατοπτρίζει έναν συνδυασμό διατηρούμενης ανάπτυξης εσόδων, ισχυρότερης αύξησης κερδοφορίας και συνεχούς ενίσχυσης του ισολογισμού. Τα έσοδα αυξήθηκαν κατά 3% σε ετήσια βάση, φτάνοντας τα €2,0 δισεκατομμύρια, κυρίως λόγω οργανικής αύξησης της βάσης συνδρομητών, ενισχυμένου up-selling και cross-selling προς υφιστάμενους πελάτες, τιμολογιακών αυξήσεων συνδεδεμένων με τον πληθωρισμό και έργων ICT. Τα έσοδα των τελευταίων δώδεκα μηνών ανήλθαν σε €2,7 δισεκατομμύρια, σημειώνοντας αύξηση 4% σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του προηγούμενου έτους.

Το προσαρμοσμένο EBITDAal αυξήθηκε κατά 7%, φτάνοντας περίπου τα €680 εκατομμύρια, υπερβαίνοντας τον ρυθμό αύξησης των εσόδων χάρη στον συνεχή έλεγχο κόστους που αντιστάθμισε τον πληθωρισμό μισθών στις περισσότερες αγορές. Το προσαρμοσμένο EBITDAal των τελευταίων δώδεκα μηνών ανήλθε σε €909 εκατομμύρια, καταγράφοντας αύξηση 9% σε ετήσια βάση.

Οι κεφαλαιουχικές δαπάνες, εξαιρουμένων των κεφαλαιοποιημένων μισθώσεων, αυξήθηκαν περίπου στα €550 εκατομμύρια, κυρίως λόγω ενισχυμένων επενδύσεων στο σταθερό δίκτυο (ιδιαίτερα στην ανάπτυξη οπτικών ινών στην Ελλάδα), επενδύσεων σε υποδομές κινητής τηλεφωνίας και έργα που στοχεύουν στην εξοικονόμηση ενέργειας.

Ο Όμιλος ενίσχυσε περαιτέρω τον ισολογισμό του: στις 30 Σεπτεμβρίου 2025, ο καθαρός δείκτης μόχλευσης μειώθηκε σε 4,27x, από 4,70x στις 30 Ιουνίου 2025, ενώ ο ακαθάριστος δείκτης μόχλευσης μειώθηκε σε 4,44x, από 4,80x κατά την ίδια περίοδο.