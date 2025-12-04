Επιχειρήσεις

Italgas: Επενδύσεις 1 δισ. από την Enaon έως το 2031 – Θα αναπτυχθούν πάνω από 2.500 χλμ νέων δικτύων

Το λογότυπο της εταιρίας ''enaon''
ΑΠΕ-ΜΠΕ / ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΒΛΑΧΟΣ

Επιβεβαιώνει τη δέσμευσή της στην ανάπτυξη του ενεργειακού τομέα της Ελλάδας η Italgas και, μέσω του νέου Στρατηγικού Σχεδίου 2025 – 2031, ενέκρινε επενδύσεις ύψους 1 δισ. ευρώ με στόχο την επέκταση και τον ψηφιοποίηση του δικτύου διανομής φυσικού αερίου της χώρας.

Η υλοποίηση του Σχεδίου έχει ανατεθεί στην Enaon, την εταιρεία που είναι υπεύθυνη για τη διανομή φυσικού αερίου στην Ελλάδα, τονίζει η Italgas σε σημερινή (4.12.2025) ανακοίνωσή της.

Το σχέδιο περιλαμβάνει την επέκταση των δικτύων διανομής σε περιοχές που δεν εξυπηρετούνται ακόμη, δημιουργώντας τις προϋποθέσεις για την προώθηση της ανάπτυξης και της ενσωμάτωσης ανανεώσιμων αερίων – όπως το βιομεθάνιο – προκειμένου να επιταχυνθεί η απανθρακοποίηση των ενεργειακών μορίων. Μέχρι το 2031, αναμένεται να κατασκευαστούν πάνω από 2.500 χιλιόμετρα νέων δικτύων, εκ των οποίων περισσότερα από 2.200 χιλιόμετρα θα είναι χαμηλής πίεσης – με 38% συγχρηματοδότηση – και τα υπόλοιπα θα είναι μέσης πίεσης, προοριζόμενα κυρίως για την παροχή αερίου σε βιομηχανικούς πελάτες.

Παράλληλα με την ανάπτυξη των υποδομών, μέρος της επένδυσης προορίζεται για την προηγμένη ψηφιοποίηση των περιουσιακών στοιχείων και των επιχειρησιακών διαδικασιών. Το Σχέδιο προβλέπει την ενοποίηση των πλατφορμών ICT του Ομίλου, την υιοθέτηση νέων λύσεων για τη διαχείριση των υπηρεσιών πεδίου και την εφαρμογή σε όλο το δίκτυο της Enaon τεχνολογιών τεχνητής νοημοσύνης που έχουν ήδη αναπτυχθεί στην Ιταλία.

Πρόσθετες βελτιώσεις προγραμματίζονται επίσης για το Κέντρο Διοίκησης και Ελέγχου της Αθήνας, το οποίο είναι ήδη σε λειτουργία και εξασφαλίζει τη συνεχή παρακολούθηση και την εξ αποστάσεως διαχείριση της υποδομής. Νέα συστήματα εποπτείας και αισθητήρες θα εγκατασταθούν επίσης σε σταθμούς ρύθμισης πίεσης. Το σχέδιο ψηφιακής μεταμόρφωσης περιλαμβάνει επίσης την ολοκλήρωση του προγράμματος αντικατάστασης των παραδοσιακών μετρητών με έξυπνους μετρητές “Hydrogen-ready”, το οποίο αναμένεται να ξεκινήσει το τρίτο τρίμηνο του 2026.

Ο Διευθύνων Σύμβουλος της Italgas, Paolo Gallo δήλωσε: «Με την Enaon δημιουργούμε στην Ελλάδα μια πλήρως ψηφιακή υποδομή, η οποία παρακολουθείται και διαχειρίζεται σε πραγματικό χρόνο μέσω του νέου Κέντρου Ελέγχου και Διοίκησης της Αθήνας. Η ενσωμάτωση της πλατφόρμας DANA και η εγκατάσταση έξυπνων μετρητών “H2-ready” θα επιτρέψουν την ταχεία ανάπτυξη ανανεώσιμων αερίων. Αυτή η πορεία υποστηρίζεται από ένα σημαντικό επενδυτικό σχέδιο που ενισχύει τη δέσμευσή μας για την ασφάλεια, τη βιωσιμότητα και την ανταγωνιστικότητα του ενεργειακού συστήματος της χώρας».

Επιχειρήσεις
