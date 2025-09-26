Ιταλία: Πρόστιμα περίπου 1 δισ. ευρώ σε 6 πετρελαϊκές εταιρείες

Πρόστιμα «μαμούθ» σε 6 πετρελαϊκές εταιρείες επέβαλε η ιταλική Αντιμονοπωλιακή Αρχή για σχηματισμό καρτέλ σε σχέση με την πώληση καυσίμων για αυτοκίνητα στην Ιταλία.

Η ιταλική αρχή ανταγωνισμού ανακοίνωσε πως, έπειτα από έρευνα διαπίστωσε ότι οι πετρελαϊκές εταιρείες Eni, η μονάδα Esso της Exxon, η IP Group, η Q8 του Κουβέιτ, η Saras SpA και η Tamoil Italia SpA φέρονται να «εφάρμοζαν παράλληλες αυξήσεις των τιμών καυσίμων -οι οποίες σε μεγάλο βαθμό συνέπιπταν- έπειτα από άμεση ή έμμεση ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ τους».

Η Eni και η IP δήλωσαν ότι η ποινή είναι αβάσιμη και θα προσβληθεί δικαστικά. Οι άλλες εταιρείες δεν απάντησαν αμέσως στα αιτήματα για σχόλια ή δεν ήταν δυνατό να επικοινωνήσουμε αμέσως μαζί τους.

Συγκεκριμένα, η αντιμονοπωλιακή αρχή δήλωσε ότι, μετά από μια πολύπλοκη έρευνα που ξεκίνησε μετά από καταγγελία, διαπίστωσε ότι το φερόμενο «καρτέλ» καθόρισε τις τιμές ενός συστατικού βιοκαυσίμου μεταξύ Ιανουαρίου 2020 και Ιουνίου 2023, με αποτέλεσμα η αξία του να τριπλασιαστεί κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου. Οι εταιρείες καθόρισαν αυξήσεις τιμών που σε μεγάλο βαθμό συμπίπτουν και καθορίστηκαν από άμεσες ή έμμεσες ανταλλαγές πληροφοριών μεταξύ τους, δήλωσε η αρχή.

Η Eni δήλωσε ότι η υπόθεση βασίζεται σε μια «επιβλητική ανακατασκευή που αγνοεί τη λογική της αγοράς και παραποιεί τα γεγονότα, αποσπώντας από το πλαίσιο τους νόμιμες επικοινωνίες που σχετίζονται με τις αμοιβαίες σχέσεις προμήθειας μεταξύ των φορέων εκμετάλλευσης».

Προηγούμενη απόφαση της αρχής ανταγωνισμού σχετικά με την αγορά καυσίμων απορρίφθηκε. Πέρυσι, το Ιταλικό Συμβούλιο της Επικρατείας απέρριψε τους ισχυρισμούς της αρχής ανταγωνισμού ότι η Eni είχε εμπλακεί σε αθέμιτες εμπορικές πρακτικές εις βάρος των καταναλωτών σε μια διαφημιστική καμπάνια για το ντίζελ στην Ιταλία. Αυτή είναι η πρώτη φορά που στοχεύονται τα βιοκαύσιμα.

Η αρχή θέσπισε επίσης περιορισμούς στις πωλήσεις καυσίμων κινητήρων για όλα τα μέρη.

Τα πρόστιμα για κάθε εταιρεία, συνολικού ύψους 936,7 εκατ. ευρώ (1,1 δισ. δολάρια), ορίστηκαν ως εξής: