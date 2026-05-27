Jumbo: Τι σηματοδοτεί το deal με τη BALFIN του Σαμίρ Μανέ για επέκταση σε έξι νέες χώρες

Ευκαιρίες σε έξι νέες αγορές – αναζητά η Jumbo μετά τη συμφωνία που έκλεισε με τον αλβανικό όμιλο Balfin του Σαμίρ Μανέ και την ανάπτυξη του σήματος της σε νέες αγορές όπως Ουκρανία, Γεωργία, Αρμενία, Αζερμπαϊτζάν, Καζακστάν και Ουζμπεκιστάν

Στο πλαίσιο της συνεργασίας με την Jumbo, ο όμιλος Baflin θα αναπτύξει το δικό του ολοκληρωμένο δίκτυο logistics και θα αναλάβει ανεξάρτητα τη

συνολική διαχείριση της εφοδιαστικής αλυσίδας στις νέες αγορές, από την προμήθεια προϊόντων στην Κίνα έως την αποθήκευση, τη μεταφορά και τη διανομή στην περιοχή του Καυκάσου, στην Ουκρανία, στο Καζακστάν και Ουζμπεκιστάν.

Συνολικά, μέσω συνεργασιών franchise, ο Όμιλος Jumbo διαθέτει παρουσία με 46 καταστήματα που φέρουν το σήμα του σε επτά χώρες: Αλβανία, Κόσοβο, Σερβία, Βόρεια Μακεδονία, Βοσνία και Ερζεγοβίνη, Μαυροβούνιο και Ισραήλ.

Η Jumbo τονίζει πως η οργανική ανάπτυξη παραμένει βασικός στρατηγικός στόχος για τον όμιλο, ενώ ανακοίνωσε πως μέχρι τα τέλη Οκτωβρίου αναμένεται να τεθεί σε λειτουργία το νέο κατάστημα του Ομίλου στην πόλη Baia Mare της Ρουμανίας.

Σημειώνεται ότι σήμερα η Jumbo λειτουργεί 89 φυσικά καταστήματα, εκ των οποίων 53 στην Ελλάδα, 6 στην Κύπρο, 10 στη Βουλγαρία και 20 στη Ρουμανία, ενώ παράλληλα διατηρεί ηλεκτρονικά καταστήματα (e-jumbo) σε όλες τις χώρες όπου δραστηριοποιείται.

Η ισχυρή κεφαλαιακή διάρθρωση του Ομίλου Jumbo, ο μηδενικός τραπεζικός δανεισμός και η υψηλή ρευστότητα αποτελούν βασικούς πυλώνες της στρατηγικής του, επιτρέποντας τη διαρκή οργανική ανάπτυξη και τη σταδιακή ενίσχυση της παρουσίας του ως ισχυρού περιφερειακού παίκτη.

Η Citigroup εκτιμά ως θετική τη συγκεκριμένη κίνηση, καθώς η συμφωνία επεκτείνει την υφιστάμενη συνεργασία franchise, η οποία καλύπτει ήδη αρκετές χώρες στα Βαλκάνια.

Αν και δεν έχουν γνωστοποιηθεί οι οικονομικοί όροι της συμφωνίας, η Citigroup εκτιμά ότι το συγκεκριμένο μοντέλο δεν θα απαιτήσει κεφάλαια από την Jumbo, ενώ ενδέχεται να αποδειχθεί πιο αποδοτικό σε επίπεδο περιθωρίων κέρδους σε σχέση με το σημερινό μοντέλο franchise.

Η «ταυτότητα» του Μανέ και της BALFIN

Η BALFIN δραστηριοποιείται σε retail, ακίνητα, logistics, τράπεζες, ενέργεια και εμπορικά κέντρα στα Βαλκάνια, ενώ είχε ήδη συνεργασία με τη Jumbo, αλλά με διαφορετικό επιχειρηματικό μοντέλο, καθώς στις μέχρι τώρα αγορές franchise, η λειτουργία βασίζεται σε μεγάλο βαθμό στις υποδομές logistics της Jumbo στην Ελλάδα.

Ο Σαμίρ Μάνε είναι Αλβανός επιχειρηματίας και ο ιδρυτής του BALFIN Group, ενός από τους μεγαλύτερους επενδυτικούς ομίλους στα Δυτικά Βαλκάνια. Θεωρείται ο πρώτος δισεκατομμυριούχος της Αλβανίας, σύμφωνα με το Forbes, με περιουσία που εκτιμάται περίπου στα 1,4 δισ. δολάρια.

Από τα μέσα της δεκαετίας 1990, ο όμιλος επεκτάθηκε ραγδαία στον τομέα της λιανικής μέσω της αλυσίδας Neptun, στα εμπορικά κέντρα (QTU, Tirana East Gate), στα ακίνητα (Mane TCI, Rolling Hills), στη μεταλλευτική βιομηχανία (AlbChrome) και στις τράπεζες (Tirana Bank). Μέχρι το 2024, ο BALFIN Group δραστηριοποιούνταν σε 10 χώρες, με περισσότερες από 50 εταιρείες και 6 000 εργαζομένους .