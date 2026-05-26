Lamda Development: Από 3 Ιουνίου το ομόλογο έως 350 εκατ. ευρώ μετά από έγκριση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς

Η δημόσια προσφορά θα ισχύει έως τις 5 Ιουνίου
Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς ενέκρινε το ενημερωτικό δελτίο  για την έκδοση κοινού ομολογιακού δανείου της Lamda Development και έτσι ανοίγει από τις 3 έως τις 5 Ιουνίου η δημόσια προσφορά για το νέο επταετές ομόλογο έως 350 εκατ. ευρώ.

Η Lamda Development μετά και την έγκριση του περιεχομένου του ενημερωτικού δελτίου από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς προχωράει στο άνοιγμα του βιβλίου προσφορών για τη δημόσια προσφορά του νέου επταετούς ομολογιακού δανείου, μέσω του οποίου επιδιώκει να αντλήσει έως 350 εκατ. ευρώ από το επενδυτικό κοινό στην Ελλάδα.

Οι ομολογίες θα διατεθούν με τιμή διάθεσης τα 1.000 ευρώ ανά ομολογία, ενώ η τελική απόδοση και το σταθερό επιτόκιο θα καθοριστούν μέσω της διαδικασίας book building μετά την ολοκλήρωση της δημόσιας προσφοράς.

Η έκδοση αφορά έως 350.000 άυλες, κοινές, ονομαστικές ομολογίες επταετούς διάρκειας, με ελάχιστο ποσό κάλυψης τα 330 εκατ. ευρώ, διαφορετικά η διαδικασία θα ματαιωθεί και τα κεφάλαια των επενδυτών θα επιστραφούν άτοκα.

Η δημόσια προσφορά απευθύνεται τόσο σε ιδιώτες όσο και σε ειδικούς επενδυτές, με τουλάχιστον το 30% της έκδοσης να προβλέπεται να κατανεμηθεί στην κατηγορία των ιδιωτών επενδυτών. Το εύρος απόδοσης θα ανακοινωθεί πριν από την έναρξη της διαδικασίας, ενώ η τελική απόδοση θα καθοριστεί με βάση τη ζήτηση που θα εκδηλωθεί μέσω του Η.ΒΙ.Π. (Ηλεκτρονικό Βιβλίο Προσφορών) και τις συνθήκες στις αγορές ομολόγων στην Ελλάδα και διεθνώς.

