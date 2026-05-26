Λέσβος: Πάνω από 490 τόνοι ώριμων τυριών διακινήθηκαν εκτός νησιού από 19 έως 25 Μάϊου

Συνολικά 149,3 τόνοι ώριμων τυριών, είδε η Λέσβος να διακινούνται από τις 19 Μαΐου έως τις 25 Μαΐου, όπως γνωστοποίησε το ΥΠΑΑΤ (υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων), μετά την έναρξη της μερικής άρσης των περιορισμών για τα τυριά και τα υπόλοιπα γαλακτοκομικά.

Αν και η Λέσβος συνεχίζει (από τις 5 Μάϊου) να βρίσκεται υπό περιορισμούς λόγω της νόσησης ζώων που δίνουν τα γαλακτοκομικά προϊόντα, το ΥΠΑΑΤ αναφέρει σε ανακοίνωση του ότι μόνο κατά το διάστημα 19 – 25 Μάϊου διακινήθηκαν εκτός Λέσβου, κατόπιν σχετικής έγκρισης από τον ΕΦΕΤ, 149,3 τόνοι με ώριμα τυριά.

Σύμφωνα με το υπουργείο, διακινήθηκαν 131,3 τόνοι φέτα ΠΟΠ, 3,6 τόνοι λαδοτύρι ΠΟΠ, 9,5 τόνοι κασέρι ΠΟΠ, 2,3 τόνοι γραβιέρα, 0,9 τόνοι κεφαλοτύρι και 1,8 τόνοι άλλων τυριών.

Με βάση τα στοιχεία των δύο πρώτων εβδομάδων, κατά τις οποίες είχαν ήδη διακινηθεί περισσότεροι από 350 τόνοι ώριμων τυριών, η συνολική ποσότητα που έχει διακινηθεί από την έναρξη της μερικής άρσης των περιορισμών στις 5 Μάϊου αγγίζει πλέον τους 500 τόνους.

Όπως αναφέρει το ΥΠΑΑΤ στην ανακοίνωσή του, η διακίνηση γίνεται σύμφωνα με τις αυστηρές προδιαγραφές και προϋποθέσεις της Γενικής Διεύθυνσης Κτηνιατρικής του υπουργείου και τον «Οδηγό Βιοασφάλειας για το Νωπό Γάλα και τα Γαλακτοκομικά Προϊόντα από Περιοχή με Περιορισμούς Λόγω Αφθώδους Πυρετού», που έχει αναρτηθεί στον ιστότοπό του.

Αρμόδια αρχή για την εποπτεία της διαδικασίας μεταφοράς τυριών εκτός της απαγορευμένης ζώνης είναι η Περιφερειακή Διεύθυνση του ΕΦΕΤ, η οποία βρίσκεται σε άμεση επικοινωνία με τη Γενική Διεύθυνση Κτηνιατρικής του ΥΠΑΑΤ και την Κεντρική Υπηρεσία του ΕΦΕΤ.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, «η διαδικασία μεταφοράς επιτρέπεται μόνο κατόπιν επιβεβαίωσης ότι τηρούνται τα προβλεπόμενα μέτρα βιοασφάλειας από την εγκατάσταση μεταποίησης, καθώς η προστασία της κτηνοτροφίας της Λέσβου και της χώρας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς της νόσου παραμένει αδιαπραγμάτευτη».