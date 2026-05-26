Αεροδρόμιο Καλαμάτας: «Πράσινο φως» σε 40ετη παραχώρηση στην κοινοπραξία Fraport, Delta, Πηλέας

Το αεροδρόμιο Καλαμάτας αλλάζει σελίδα και μετά από έγκριση του ΥΠΕΘΟ περνά για 40 χρόνια στην κοινοπραξία Fraport, Delta, Πηλέας, που αναμένεται να καταβάλει το τίμημα των 45,2 εκατ. ευρώ.

Το αεροδρόμιο Καλαμάτας, μετά από την υπογραφή του επικεφαλής του ΥΠΕΘΟ, Κυριάκου Πιερρακάκη, θα ανήκει για τα επόμενα 40 χρόνια στην κοινοπραξία FRAPORT AG – DELTA AIRPORT INVESTMENTS ΑΕ – ΠΗΛΕΑΣ ΑΕ, που αποτελείται από τις εξής εταιρείες:

Τη γερμανική εταιρεία με την επωνυμία «FRAPORT AG» (ποσοστό συμμετοχής στην κοινοπραξία 51%),

Τηνελληνική εταιρεία με την επωνυμία «DELTA AIRPORT INVESTMENTS A.E.» (ποσοστό συμμετοχής στην κοινοπραξία 24,5%), εταιρία του Ομίλου Κοπελούζου

Την ελληνική εταιρεία με την επωνυμία «ΠΗΛΕΑΣ A.E.» (ποσοστό συμμετοχής στην κοινοπραξία 24,5%), εταιρία του Ομίλου Κωνσταντακόπουλου.

Το ύψος της οικονομικής προσφοράς ανέρχεται συνολικά σε 45,2 εκατ. ευρώ σε σταθερές τιμές 2025, ενώ το μεγαλύτερο μέρος του τιμήματος (45 εκατ. ευρώ ) καταβάλλεται στην αρχή της περιόδου παραχώρησης.

Το υπόλοιπο μέρος της οικονομικής προσφοράς αποτελείται από ένα σταθερό ποσό, αναπροσαρμοζόμενο ετησίως, από το δεύτερο έτος παραχώρησης μέχρι και το τρίτο έτος, και ένα μεταβλητό ποσό εκφρασμένο σε ποσοστό 0,10% των εσόδων, το οποίο δεν μπορεί να είναι μικρότερο από ένα ελάχιστο ετήσιο εγγυημένο αντάλλαγμα. Το ποσό καταβάλλεται ετησίως στον Παραχωρητή από τον Προτιμητέο Επενδυτή (η κοινοπραξία), αρχής γενομένης από το τέταρτο έτος παραχώρησης και καθ’ όλη τη διάρκεια της περιόδου παραχώρησης.

Η κοινοπραξία, σύμφωνα με την επιχειρηματική της στρατηγική, δεσμεύεται να πραγματοποιήσει επενδύσεις ύψους τουλάχιστον 28,3 εκατ. ευρώ κατά την πρώτη τριετία της σύμβασης παραχώρησης, οι οποίες περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων: