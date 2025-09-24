JYSK: Συνεχίζει την ανοδική της πορεία στην Ελλάδα – Το 40% του τζίρου της από τα έπιπλα

Ανοδική συνεχίζει να είναι η πορεία της JYSK στην Ελλάδα και φέτος, με τον Διευθυντή πωλήσεων και marketing, κ. Κώστα Δημόπουλο, να αναφέρει στην επετειακή εκδήλωση των 10 χρόνων παρουσίας της εταιρείας στην Ελλάδα, ότι η εικόνα των οικονομικών αποτελεσμάτων για το 2025 είναι πολύ καλή μέχρι στιγμής και σημειώνεται σημαντική αύξηση.

Από την είσοδό της στην Ελλάδα το 2015, η δανέζικη πολυεθνική αλυσίδα οικιακού εξοπλισμού «δεν έχει καταγράψει καμία χρονιά με αρνητικό αποτέλεσμα. Αντίθετα, η πορεία της είναι σταθερά ανοδική, με αυξημένη ζήτηση και πολύ θετική εικόνα σε όλες τις βασικές κατηγορίες της», σημείωσε ο κ. Δημόπουλος, προσθέτοντας ότι «η ισχυρότερη κατηγορία προϊόντων της JYSK είναι τα έπιπλα, με μερίδιο περίπου 40% του τζίρου της».

Σήμερα στην ελληνική αγορά λειτουργούν 68 καταστήματα, αριθμός που αναμένεται να παραμείνει σταθερός μέχρι το τέλος της φετινής χρονιάς, γιατί η στρατηγική πλέον δεν βασίζεται στην ταχεία εξάπλωση με 10–12 νέα καταστήματα κάθε χρόνο, όπως συνέβαινε στο ξεκίνημα, αλλά σε πιο στοχευμένα βήματα. «Ψάχνουμε να δούμε περιοχές που μας ενδιαφέρουν, να είναι κατάλληλο το σημείο και να πληροί τις προδιαγραφές μας από θέμα τετραγωνικών, αποθήκης και αγοράς. Όταν το βρίσκουμε, το κλείνουμε», εξήγησε ο Διευθυντής πωλήσεων της JYSK.

Σημαντική είναι και η παρουσία σε τουριστικούς προορισμούς, όπως τα ελληνικά νησιά. Η JYSK διαθέτει πέντε καταστήματα στην Κρήτη, καθώς και σημεία σε Ρόδο, Ζάκυνθο και Κέρκυρα. Πρόσφατα άνοιξαν καταστήματα σε Σύρο και Πάρο, ενώ αναμένεται νέο άνοιγμα σε ένα από τα πιο δημοφιλή νησιά της Ελλάδοας.

Σε διεθνές επίπεδο, η JYSK έχει παρουσία σε 50 χώρες με περισσότερα από 3.500 καταστήματα. «Έχουμε καλύψει όλες τις αγορές στην Ευρώπη, τώρα πιάσαμε Τουρκία και Μαρόκο», υπογράμμισε ο κ. Δημόπουλος. Συνολικά, η JYSK άνοιξε 148 νέα καταστήματα φέτος και επένδυσε σε 303 δραστηριότητες καταστημάτων, οι οποίες περιλάμβαναν μετεγκαταστάσεις και επεκτάσεις υφιστάμενων καταστημάτων και ενημερώσεις στο νέο concept καταστημάτων 3.0.

Η εταιρεία δραστηριοποιήθηκε και στη Ρωσία, όπου τα πήγαιναν πολύ καλά, αλλά αποχώρησε μετά την εισβολή στην Ουκρανία. «Ήταν δική μας απόφαση και αποχώρησαν πολλές εταιρείες τότε», συμπλήρωσε. Παράλληλα, η JYSK λειτουργεί καταστήματα στον Καναδά, ενώ στη Νότια Αμερική απέκτησε τον Μάρτιο παρουσία ανοίγοντας το πρώτο κατάστημα franchise στην Ουρουγουάη. «Είναι λίγο πιο δύσκολα λόγω απόστασης, να πάνε τα πράγματα εκεί, και η κάθε μας κίνηση πρέπει να είναι προσεχτική», ανέφερε χαρακτηριστικά ο ίδιος.

Σημειώνεται ότι η Ελλάδα ήταν από τις τελευταίες χώρες που άνοιξαν στην Ευρώπη το 2015. Έπειτα άνοιξε στο Βέλγιο, την Πορτογαλία και την Ιρλανδία. «Στόχος μας είναι να επεκταθούμε σε όλο τον κόσμο», τόνισε ο κ. Δημόπουλος.

Σχετικά με τους δασμούς, ο Διευθυντής πωλήσεων της JYSK σχολίασε ότι «η πορεία μας τα τελευταία δέκα χρόνια είχε έτσι κι αλλιώς πολλά θέματα. Όταν πρωτοξεκινήσαμε, πέρα από την κρίση, είχαμε capital controls και κίνδυνο για Brexit. Μετά είχαμε covid, lockdowns… Οπότε όταν έχεις ξεκινήσει με αυτά τα δεδομένα και η πορεία συνεχίζεται έτσι, όλα τα άλλα είναι business as usual. Ναι, υπάρχουν προβλήματα, κυρίως στις μεταφορές, αλλά αντιμετωπίζονται».

Η JYSK στην Ελλάδα απασχολεί περισσότερους από 500 εργαζόμενους, με μέσο όρο περίπου 10 άτομα ανά κατάστημα, ενώ παγκοσμίως το προσωπικό ξεπερνά τις 25.000. Εδώ και μερικά χρόνια η λειτουργία υποστηρίζεται από τη μεγάλη αποθήκη στη Βουλγαρία, η οποία βελτίωσε σημαντικά τις ροές ανεφοδιασμού, μειώνοντας την εξάρτηση από την Πολωνία.

Υπενθυμίζεται ότι η JYSK αύξησε τον κύκλο εργασιών (τζίρο) της κατά 11,8% το οικονομικό έτος 2024-2025, φθάνοντας τα 6,2 δισ. ευρώ, και κατέγραψε νέο ρεκόρ πελατών με 13,7 εκατ. νέους πελάτες να ψωνίζουν στον τομέα του ύπνου και της διαβίωσης.