ΚΡΙ ΚΡΙ: Αύξηση 35,4% στον κύκλο εργασιών το πρώτο τρίμηνο του 2026

Τα οικονομικά αποτελέσματα για το πρώτο τρίμηνο του 2026 ανακοίνωσε σήμερα (27.5.2026) η γαλακτοβιομηχανία ΚΡΙ-ΚΡΙ.

Ο κύκλος εργασιών της ΚΡΙ-ΚΡΙ ανήλθε σε 89,90 εκατ. ευρώ σε σύγκριση με 66,38 εκατ. ευρώ το 2025 (αύξηση +35,4%).

Τα βασικά στοιχεία κερδοφορίας είχαν ως εξής:

Τα κέρδη EBITDA ανήλθαν σε 19,73 εκατ. ευρώ σε σύγκριση με 10,49 εκατ. ευρώ το 2025,

Τα κέρδη προ φόρων ανήλθαν σε 17,83 εκατ. ευρώ σε σύγκριση με 8,98 εκατ. ευρώ το 2025,

Τα καθαρά κέρδη μετά από φόρους ανήλθαν σε 13,89 εκατ. ευρώ σε σύγκριση με 7,25 εκατ. ευρώ το 2025.

Θα πρέπει να σημειωθεί ότι η απόδοση κερδοφορίας που καταγράφηκε κατά το πρώτο τρίμηνο του οικονομικού έτους 2026 δεν είναι αντιπροσωπευτική της αναμενόμενης απόδοσης για ολόκληρο το έτος. Ο κύριος λόγος για αυτό είναι ότι ο αντίκτυπος της συνεχιζόμενης σύγκρουσης στη Μέση Ανατολή σε διάφορες συνιστώσες κόστους δεν έχει ακόμη αντικατοπτριστεί πλήρως στη βάση κόστους της Εταιρείας. Κατά συνέπεια, τα περιθώρια κέρδους αναμένεται να μειωθούν σταδιακά κατά το υπόλοιπο του έτους.

Όσον αφορά την απόδοση ανά τομέα:

Στον τομέα γιαουρτιού οι πωλήσεις αυξήθηκαν κατά +40,6% σε αξία και +34,5% σε όγκο. Οι αγορές του εξωτερικού συνέχισαν να επιδεικνύουν ισχυρή δυναμική, καταγράφοντας αύξηση πωλήσεων +54,3%, ξεπερνώντας τα €62 εκατ. Οι εξαγωγικές πωλήσεις αντιπροσωπεύουν πλέον σχεδόν το 75% της συνολικής δραστηριότητας του τομέα γιαουρτιού. Η ανάπτυξη προήλθε κυρίως από τις βασικές αγορές της εταιρείας, δηλαδή το Ηνωμένο Βασίλειο [+74%] και την Ιταλία [+36%]. Στην εγχώρια αγορά γιαουρτιού, οι πωλήσεις μας αυξήθηκαν κατά +10,5% σε αξία, σύμφωνα με τη συνολική ανάπτυξη της αγοράς. Η συνολική αγορά έχει εισέλθει σε τροχιά ανάπτυξης, παρουσιάζοντας αύξηση +10,9% σε αξία και +8,4% σε όγκο [στοιχεία Circana (πρώην IRI), Ιαν.–Μαρ. 2026].

Ταυτόχρονα, η στροφή των καταναλωτών προς τα προϊόντα γιαουρτιού ιδιωτικής ετικέτας αρχίζει να δείχνει σημάδια κορεσμού. Ως αποτέλεσμα, τα γιαούρτια ιδιωτικής ετικέτας διατήρησαν το μερίδιο αγοράς τους σε αξία, ενώ κατέγραψαν μείωση 2,3 ποσοστιαίων μονάδων στο μερίδιο αγοράς τους σε όγκο. Από την άλλη πλευρά, τα επώνυμα προϊόντα γιαουρτιού της ΚΡΙ-ΚΡΙ διατήρησαν σταθερό μερίδιο αγοράς 13%, διατηρώντας τη δεύτερη θέση στην αγορά [στοιχεία Circana (πρώην IRI), όροι αξίας, Ιαν.–Μαρ. 2026].

Στον τομέα του παγωτού, όπου το πρώτο τρίμηνο δεν είναι αντιπροσωπευτικό των ετήσιων αποτελεσμάτων λόγω της υψηλής εποχικότητας, οι εγχώριες πωλήσεις έφτασαν τα €4,20 εκατ. σε σύγκριση με €3,92 εκατ. το 2025 (αύξηση +7,2%).

Όσον αφορά τις κεφαλαιουχικές δαπάνες, η εΟιταιρεία υλοποιεί επί του παρόντος ένα μεγάλης κλίμακας επενδυτικό έργο για την αύξηση της παραγωγικής δυναμικότητας. Κατά το πρώτο τρίμηνο του 2026, πραγματοποιήθηκαν κεφαλαιουχικές δαπάνες ύψους περίπου 3,5 εκατ. ευρώ. Για το οικονομικό έτος 2026, οι συνολικές κεφαλαιουχικές επενδύσεις αναμένεται να κυμανθούν μεταξύ 26 εκατ. ευρώ και 30 εκατ. ευρώ.