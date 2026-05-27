ΔΕΗ: Στην τελική ευθεία η επιλογή του hyperscaler για το data center στη Κοζάνη

Σε διάστημα τριών έως έξι μηνών αναμένεται να έχει «κλειδώσει» η συμφωνία για την επιλογή του hyperscaler για το data center που θα κατασκευάσει η ΔΕΗ στην Κοζάνη, με το συνολικό κόστος να ξεπεράσει ενδεχομένως τα 3,5 δισ. ευρώ.

Το όνομα της εταιρείας με την οποία έχει συμφωνήσει η ΔΕΗ σχετικά με την κατασκευή του hyperscaler στην Κοζάνη που θα εγκαταστήσει και θα λειτουργεί τις υποδομές πληροφορικής, δεν έχει ανακοινωθεί ακόμα, αλλά το έργο αναμένεται να ξεκινήσει εντός του 2026.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Σε σε πρώτη φάση προβλέπεται η κατασκευή data center ισχύος 300 MW, μια επένδυση που υπολογίζεται να φθάσει ή και να ξεπεράσει τα 3,5 δισ. ευρώ από τα οποία η ΔΕΗ προβλέπεται να καλύψει το 1,2 δισ. Το στάδιο αυτό μπορεί να ξεκινήσει να κατασκευάζεται το 2026 προκειμένου να ολοκληρωθεί το 2028. Σε επόμενη φάση η ισχύς μπορεί να αυξηθεί στο 1 GW. Το data center υποστηρίζεται από μονάδες φυσικού αερίου, υδροηλεκτρικά και φωτοβολταϊκά της ΔΕΗ στην περιοχή, δίκτυα υψηλής και υπερυψηλής τάσης, πυκνωτές και τηλεπικοινωνιακό δίκτυο.

Σύμφωνα με το νέο επιχειρηματικό σχέδιο της ΔΕΗ 2026 – 2030, η εταιρεία μπορεί καλύψει τις ενεργειακές ανάγκες για data centers ισχύος 2 GW στην Ελλάδα. Το πλάνο για την παραπάνω περίοδο είναι καθαρά αναπτυξιακό, καθώς το 95% των επενδύσεων αφορούν σε νέα έργα, ενώ το 48% των επενδυτικών δαπανών θα κατανεμηθεί εκτός Ελλάδος, με στόχο τη βελτιστοποίηση της διαχείρισης του ρίσκου.

Παράλληλα, εξετάζεται η «εξαγωγή» του μοντέλου για την κατασκευή άλλων 2 GW στις περιοχές της Κεντρικής και Ανατολικής Ευρώπης όπου δραστηριοποιείται ή σχεδιάζει να επεκταθεί η επιχείρηση.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Τα data centers αποτελούν κομβικό στοιχείο του νέου επιχειρηματικού σχεδίου της ΔΕΗ. Εκτιμάται ότι η ζήτηση διεθνώς θα τετραπλασιαστεί έως το 2030 σε 163 GW από 46 GW το 2020 εξαιτίας και της ανάπτυξης της τεχνητής νοημοσύνης.

Στην Ευρώπη η ζήτηση για data centers προβλέπεται να φθάσει στα 28 GW το 2030, μέγεθος το οποίο δεν καλύπτεται από τις υπάρχουσες και προγραμματισμένες για κατασκευή υποδομές. Συγκεκριμένα, υπάρχει κενό της τάξης των 11 GW , μέρος των οποίων φιλοδοξεί να καλύψει με τις επενδύσεις της η ΔΕΗ, εκμεταλλευόμενη τα συγκριτικά της πλεονεκτήματα (γη, δίκτυα, ενέργεια).

Η επένδυση της ΔΕΗ στην πρώτη φάση του data center της Κοζάνης (1,2 δισ.) αποτελεί το 5% των επενδύσεων συνολικού ύψους 24 δισ. που περιλαμβάνονται στο νέο επιχειρηματικό σχέδιο. Ωστόσο, σε περίπτωση που προχωρήσουν οι επεκτάσεις που είναι υπό συζήτηση, τα μεγέθη αναμένεται να αυξηθούν εντυπωσιακά.

Σημειώνεται ότι το πρόγραμμα αγοράς ιδίων μετοχών της ΔΕΗ θα συνεχίσει να εφαρμόζεται και μετά την αύξηση κεφαλαίου.