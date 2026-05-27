Motor Oil: Στα 3,36 δισ. ευρώ ο κύκλος εργασιών το α’ τρίμηνο καθαρά κέρδη στα 203 εκατ. ευρώ

Σημαντική ενίσχυση μεγεθών για το πρώτο τρίμηνο του 2026 ανακοίνωσε σήμερα (27.5.2026) ο όμιλος της Motor Oil.

Συγκεκριμένα, η Motor Oil σημείωσε εκτίναξη του κύκλου εργασιών κατά 25% στα 3,36 δισ. ευρώ ( 3.358.643) για το α’ τρίμηνο του 2026, από 2,68 δισ. ευρώ (2.678.807) το αντίστοιχο τρίμηνο του 2025.

Τα λειτουργικά κέρδη (EBITDA) αυξήθηκαν 171% στα 546 εκατ. ευρώ από ένα χρόνο νωρίτερα, και τα καθαρά κέρδη μετά από φόρους ανήλθαν στα 332,7 εκατ. ευρώ από 85 εκατ. ευρώ το αντίστοιχο διάστημα του 2025, σημειώνοντας άλμα 293%.. Αν αφαιρεθεί η επίπτωση εξωγενών παραγόντων (διεθνείς τιμές και ισοτιμίες) τα λειτουργικά κέρδη διαμορφώνονται σε 381 εκατ. (+77%) και τα καθαρά σε 203 εκατ. (+113 %). Τα κέρδη προ φόρων ανήλθαν σε 427,7 εκατ. ευρώ από 113,4 εκατ. ευρώ ένα χρόνο νωρίτερα.

Στα αποτελέσματα καταγράφεται αύξηση της ζήτησης βενζίνης (+0,7%) σε αντίθεση με την κατανάλωση πετρέλαιο κίνησης (diesel)) και θέρμανσης που μειώθηκαν κατά 1,1% και 5,4% αντίστοιχα. Οι πηγές εφοδιασμού του ομίλου με αργό ήταν το Ιράκ κατά 60 % και ακολουθούν η Λιβύη (26%), Σαουδική Αραβία (7%), το Καζακστάν (5%) και η Βόρεια Θάλασσα (2%).

Οι επενδύσεις κατά το πρώτο τρίμηνο διαμορφώθηκαν σε 70 εκατ. με πρόβλεψη να φθάσουν σε 650 εκατ. ευρώ στο τέλος του χρόνου, που αποτελεί υψηλό επταετίας.

Τα μερίσματα των μετόχων προτείνονται από τη Διοίκηση στο τέλος κάθε χρήσης και τελούν υπό την έγκριση της Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων. Η Διοίκηση της Εταιρείας θα προτείνει στην ερχόμενη Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση του Ιουνίου 2026 τη διανομή συνολικού μικτού μερίσματος για τη χρήση 2025 ποσού 193.870.215 ευρώ (ή 1,75 ευρώ ανά μετοχή).



Σημειώνεται ότι είχε ήδη αναγνωρισθεί ως μικτό προμέρισμα χρήσης 2025 ποσό 38.774.043 ευρώ (ή 0,35 ευρώ ανά μετοχή) από τον Οκτώβριο του 2025 και καταβλήθηκε τον Ιανουάριο του 2026, ενώ το υπόλοιπο ποσό (1,40 ευρώ ανά μετοχή) θα πληρωθεί και θα αναγνωρισθεί στη χρήση 2026.



Σημειώνεται, ότι βάσει του Ν. 4646/2019 τα κέρδη που διανέμουν τα νομικά πρόσωπα, από το έτος 2020 και μετά, υπόκεινται σε παρακράτηση φόρου με συντελεστή 5%