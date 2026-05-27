ΕΚ: Πράσινο φως στο πληροφοριακό δελτίο της Alpha Bank για Alpha Trust και πρόστιμα

Την έγκριση του περιεχομένου του ενημερωτικού δελτίου της εταιρείας «Safe Bulkers Inc.» για την εισαγωγή του συνόλου των κοινών μετοχών της εταιρείας στην κύρια κατηγορία της Ρυθμιζόμενης Αγοράς του Εuronext Athens, ενέκρινε το διοικητικό συμβούλιο της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς κατά την σημερινή (27.5.2026) του συνεδρίαση.

Επίσης η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς αποφάσισε την έγκριση του πληροφοριακού δελτίου σχετικά με την προαιρετική δημόσια πρόταση της εταιρείας «ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε.» προς τους μετόχους της εταιρείας «ALPHA TRUST ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε.».

Επίσης αποφάσισε την επιβολή προστίμων ύψους 41.000 ευρώ για παραβάσεις της χρηματιστηριακής νομοθεσίας. Συγκεκριμένα αποφάσισε: