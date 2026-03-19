Ξεκινά η παραχώρηση του αεροδρομίου της Αλεξανδρούπολης εντός δύο μηνών

Εντός των επόμενων δύο μηνών αναμένεται να ξεκινήσει η διαδικασία παραχώρησης του αεροδρομίου της Αλεξανδρούπολης, όπως εκτίμησε ο Σύμβουλος του Πρωθυπουργού για θέματα Επενδύσεων, Δημήτρης Πολίτης, μιλώντας στο 4o Φορουμ για την Ανατολική Μακεδονία και Θράκη, το οποίο πραγματοποιείται στις 19 και 20 Μαρτίου 2026 στην Αλεξανδρούπολη.

Στο πλαίσιο της συζήτησης για τις άμεσες ξένες επενδύσεις στην περιοχή, ο κ. Πολίτης εξήγησε ότι το τοπικό αεροδρόμιο στην Αλεξανδρούπολη ανήκει στα τελευταία 22 περιφερειακά, τα οποία έχουν απομείνει στον έλεγχο της ΥΠΑ και του Υπερταμείου. «Ξεκινάμε, πιστεύω, μέσα στους επόμενους δύο μήνες τη διαδικασία της παραχώρησης, με την ίδια διαδικασία που έγιναν και τα υπόλοιπα», επεσήμανε, τονίζοντας ότι τα παραπάνω αεροδρόμια κατά πάσα πιθανότητα θα δοθούν ως «πακέτο».

Αναφέρθηκε σε μια σειρά από έργα υποδομών της περιοχής, όπως το τρένο, την Εγνατία Οδό και στο πέρασμα στους Κήπους. «Όλα είναι συνδυαστικά», σχολίασε και παραδέχθηκε ότι «σίγουρα έχουμε αργήσει και σίγουρα κάποια πράγματα θα μπορούσαν να γίνουν πιο γρήγορα». Για να γίνουν όλα αυτά, συνέχισε, πρέπει να είμαστε εστιασμένοι «στις μεταρρυθμίσεις που χρειάζονται για να απαλλαγούμε από τη γραφειοκρατία».

Ερωτηθείς από τον συντονιστή της συζήτησης και Διευθυντή Σύνταξης του ot.gr, Χρήστο Κολώνα, για τις επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή, εξέφρασε την άποψη ότι η Ελλάδα μπορεί να ωφεληθεί διότι είναι νησίδα σταθερότητας πολιτικής και οικονομικής, με γεωπολιτικά πλεονεκτήματα.