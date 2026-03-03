Ξεκινά το νέο MEGA Voucher για εργαζομένους – Ανοίγει η πλατφόρμα για αιτήσεις

Εντός των ημερών αναμένεται η δημοσίευση της πρόσκλησης της ΔΥΠΑ για το νέο μεγάλο πρόγραμμα κατάρτισης που αφορά περισσότερους από 100.000 δικαιούχους, εργαζόμενους του ιδιωτικού τομέα, ανεξαρτήτως ειδικότητας και κλάδου απασχόλησης.

Πρόκειται για μια μοναδική ευκαιρία επαγγελματικής ενίσχυσης, αναβάθμισης και πιστοποίησης δεξιοτήτων, η οποία συνοδεύεται από εκπαιδευτικό επίδομα ύψους έως 750 ευρώ.

Τι περιλαμβάνει το πρόγραμμα:

Διάρκεια κατάρτισης 150 ώρες (αποκλειστικά εξ αποστάσεως).

Χωρίς καμία φυσική παρουσία και εκτός ωραρίου εργασίας.

Σύγχρονα εκπαιδευτικά αντικείμενα για αναβάθμιση ψηφιακών και πράσινων δεξιοτήτων, οικονομικού εγγραμματισμού.

Ευκολία και ευελιξία στην παρακολούθηση (ειδικά σχεδιασμένο για άτομα με κυλιόμενα ωράρια και βάρδιες).

Το πρόγραμμα οδηγεί σε αναγνωρισμένη πιστοποίηση διεθνούς ισχύος μέσω on-line εξετάσεων.

Ποιοι έχουν δικαίωμα συμμετοχής

Να έχουν ηλικία άνω των 18 ετών (δεν υπάρχει μέγιστο όριο ηλικίας)

Να είναι τουλάχιστον απόφοιτοι Γυμνασίου (ή Δημοτικού μέχρι το 1980).

Να είναι Εργαζόμενοι του ιδιωτικού τομέα (μισθωτοί) ανεξαρτήτως ειδικότητας ή κλάδου απασχόλησης.

(ΔΕΝ συμμετέχουν: οι άνεργοι, οι Δημόσιοι υπάλληλοι, οι Αυτοαπασχολούμενοι, οι Ελεύθεροι επαγγελματίες)

ΠΡΟΣΟΧΗ: Δεν μπορούν να συμμετέχουν στο πρόγραμμα όσοι έχουν ολοκληρώσει από το 2022 έως σήμερα πρόγραμμα της ΔΥΠΑ για ψηφιακές και πράσινες δεξιότητες και δεξιότητες οικονομικού εγγραμματισμού της δράσης 16913.

Πώς θα εξασφαλίσετε τη θέση σας

Η επιλογή γίνεται βάσει προτεραιότητας υποβολής της αίτησης (first come, first served). Η έγκαιρη υποβολή της αίτησης είναι ο κρίσιμος παράγοντας για τη συμμετοχή σας. Ήδη παρατηρείται έντονο ενδιαφέρον και αναμένεται οι θέσεις να εξαντληθούν γρήγορα!

Μην περιμένετε την τελευταία στιγμή! Κάντε προεγγραφή!

Συμπληρώνοντας τη ΦΟΡΜΑ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ θα λάβετε οδηγίες προετοιμασίας και θα ενημερωθείτε πρώτοι για το πότε ανοίγει η πλατφόρμα.