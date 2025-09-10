Κυκλική Οικονομία στον τομέα του ελαιόλαδου – Το 1ο εργαστήριο του έργου CIRCOLIVE στην Αθήνα στις 17 Σεπτεμβρίου

Η εταιρεία Βακάκης Α.Ε., θυγατρική της European Profiles Α.Ε., μέλος του Ομίλου Bright, σε συνεργασία με το Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, διοργανώνουν το 1ο Εργαστήριο Συνδιαμόρφωσης Επιχειρηματικών Μοντέλων Κυκλικής Οικονομίας στον τομέα της ελαιοκομίας, στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού έργου CIRCOLIVE (ERASMUS+).

Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη, 17 Σεπτεμβρίου 2025, στις 10:00 π.μ., στην Αίθουσα Πολλαπλών Χρήσεων του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών.

Το έργο CIRCOLIVE, που συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση, στοχεύει στην υποστήριξη της μετάβασης της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην Κυκλική Οικονομία, ενισχύοντας τις επιχειρηματικές δεξιότητες στον τομέα του ελαιόλαδου στην Ελλάδα, την Κροατία, την Ιταλία, την Πορτογαλία και την Ισπανία.

Το εργαστήριο φιλοδοξεί να αποτελέσει μια ανοιχτή πλατφόρμα συνεργασίας, προωθώντας την ανταλλαγή ιδεών και τον κοινό σχεδιασμό λύσεων. Κατά τη διάρκειά του θα παρουσιαστούν τα αποτελέσματα της ανάλυσης των αναγκών και δεξιοτήτων του κλάδου, τα ευρήματα σχετικά με τα υφιστάμενα επιχειρηματικά μοντέλα κυκλικής οικονομίας και οι προτάσεις για την ανάπτυξη ολιστικών μοντέλων, προσαρμοσμένων στις ανάγκες των ΜμΕ.

Επιπλέον, θα ακολουθήσει ανοιχτή συζήτηση με τους συμμετέχοντες, με στόχο την καταγραφή απόψεων, προκλήσεων και προτάσεων για τη βελτίωση και την εφαρμογή των προτεινόμενων μοντέλων.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παρακολουθήσουν το εργαστήριο δηλώνοντας συμμετοχή στο: https://rb.gy/svry0w.

Η European Profiles Α.Ε. είναι μία από τις κορυφαίες ελληνικές εταιρείες παροχής ολοκληρωμένων συμβουλευτικών υπηρεσιών, με μακρά εμπειρία μέσω της συνεργασίας της με δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς, στο πλαίσιο έργων που χρηματοδοτούνται από την Ευρωπαϊκή Ένωση, την Παγκόσμια Τράπεζα και άλλους διεθνείς οργανισμούς. Με εξειδίκευση στην περιβαλλοντική διαχείριση, τη βιώσιμη ανάπτυξη και την επαγγελματική εκπαίδευση & κατάρτιση, η εταιρεία συμβάλλει ουσιαστικά στη διαμόρφωση στρατηγικών που ενισχύουν την ανταγωνιστικότητα και την καινοτομία. Μέσω της συμμετοχής της στο έργο CIRCOLIVE, η European Profiles Α.Ε. αξιοποιεί την τεχνογνωσία της για να υποστηρίξει την πράσινη μετάβαση του ελαιοκομικού τομέα προς ένα πιο βιώσιμο μέλλον.