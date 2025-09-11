Επιχειρήσεις

ΚΥΡΙΑΚΟΥΛΗΣ Μ.Κ.Ν. Α.Ε: Έσοδα άνω των 700.000 δολαρίων σε διάστημα 50 ημερών από την πρώτη

Το FEDERICA, χωρητικότητας 37.000 τόνων deadweight και κατασκευής 2012 από τα ναυπηγεία Hyundai, ξεκίνησε τη ναύλωσή του στις 5 Σεπτεμβρίου 2025 για περίοδο τουλάχιστον 50 ημερών
ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της ΚΥΡΙΑΚΟΥΛΗΣ, Ρήγας Τζώρτζης

Η ΚΥΡΙΑΚΟΥΛΗΣ Μ.Κ.Ν. Α.Ε. ανακοινώνει την επιτυχή ολοκλήρωση της πρώτης ναύλωσης του πλοίου ξηρού φορτίου, το οποίο, σύμφωνα με ανακοίνωση της εταιρείας στις 23/07/2025, εντάχθηκε στον στόλο της μέσω συμφωνίας γυμνής ναύλωσης.

Το FEDERICA, χωρητικότητας 37.000 τόνων deadweight και κατασκευής 2012 από τα ναυπηγεία Hyundai, ξεκίνησε τη ναύλωσή του στις 5 Σεπτεμβρίου 2025 για περίοδο τουλάχιστον 50 ημερών. Ο συμφωνημένος ημερήσιος ναύλος ανέρχεται σε 14.000 δολάρια ΗΠΑ, ποσό που θεωρείται ιδιαίτερα ελκυστικό για την αγορά.

Για την προγραμματισμένη περίοδο χρονοναύλωσης, η εταιρεία εκτιμά ότι το πλοίο θα αποφέρει στην ΚΥΡΙΑΚΟΥΛΗΣ ακαθάριστα έσοδα άνω των 700.000 δολαρίων ΗΠΑ.

Με αφορμή τη νέα συμφωνία, ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της ΚΥΡΙΑΚΟΥΛΗΣ, κ. Ρήγας Τζώρτζης, δήλωσε: «Είμαστε ιδιαίτερα ικανοποιημένοι με τη συμφωνία, η οποία επιβεβαιώνει την αποτελεσματικότητα των στρατηγικών μας επιλογών. Στόχος μας παραμένει η ανάπτυξη της εταιρείας σε ένα δυναμικά εξελισσόμενο περιβάλλον και η ενίσχυση της θέσης της ΚΥΡΙΑΚΟΥΛΗΣ στον κλάδο της ναυτιλίας».

