ΚΥΡΙΑΚΟΥΛΗΣ Μ.Κ.Ν. Α.Ε: Έσοδα άνω των 700.000 δολαρίων σε διάστημα 50 ημερών από την πρώτη

Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
Μη χάσετε
Επιχειρήσεις: Περισσότερα άρθρα
«Συνολικά η απόδοση είναι ισχυρή και το τέλος της χρονιάς θα είναι ακόμη πιο δυνατό», σημείωσε η διοίκηση
Τα EBITDA αυξήθηκαν κατά 18,1% και διαμορφώθηκαν στα 134,4 εκατ. ευρώ
Η απάντηση της Prodea στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς
Κυκλική Οικονομία στον τομέα του ελαιόλαδου – Το 1ο εργαστήριο του έργου CIRCOLIVE στην Αθήνα στις 17 Σεπτεμβρίου
Η δράση έχει ως στόχο την ανάπτυξη καινοτόμων κυκλικών επιχειρηματικών μοντέλων και την ενίσχυση δεξιοτήτων για τον ελαιοκομικό τομέα
Ανοίγει ένα νέο κεφάλαιο για την αξιοποίηση του υποθαλάσσιου ενεργειακού πλούτου της χώρας μας, τονίζει ο υπουργός Ενέργειας Σταύρος Παπασταύρου
Πρόκειται για την τρίτη διασύνδεση του νησιού με το ηπειρωτικό σύστημα μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας, η οποία θα ενισχύσει περαιτέρω την ασφαλή ηλεκτροδότηση της Κέρκυρας σε όλες τις λειτουργικές συνθήκες
Αύξηση εσόδων κατά 44% και λειτουργικής κερδοφορίας κατά 84%, με ισχυρή επίδοση σε παραχωρήσεις και κατασκευές
Ο CEO του επενδυτικού ταμείου Φαιστός μιλά για το 5G, την καινοτομία και το νέο του βιβλίου