Κυβερνοεπίθεση δέχθηκε η Euroxx – Τι ανακοίνωσε

Στόχος κυβερνοεπίθεσης η Euroxx Χρηματιστηριακή, η οποία αντιμετώπισε εγκαίρως το ζήτημα
Cyber attack alert and system hacking warning concept with red danger symbols and data breach icons on smartphone, representing online security risk, malware infection, cybercrime threat prevention.
iStock

Κυβερνοεπίθεση δέχτηκε η Euroxx Χρηματιστηριακή, όπως αναφέρει σε ανακοίνωσή της στο Χρηματιστήριο Αθηνών, σημειώνοντας ότι αντιμετώπισε εγκαίρως το ζήτημα.

Η Euroxx επισημαίνει πως για λόγους ασφαλείας μετά την κυβερνοεπίθεση υπήρξε προσωρινή προληπτική διακοπή λειτουργίας ορισμένων συστημάτων και προς στιγμή δεν υπάρχει ένδειξη ζημιάς.

Αναλυτικά η ανακοίνωση της Euroxx

Η Euroxx Χρηματιστηριακή ΑΕΠΕΥ αντιμετώπισε ένα περιστατικό κυβερνοεπίθεσης, το οποίο διαχειριστήκαμε άμεσα. Για λόγους ασφαλείας, πραγματοποιήθηκε προσωρινή προληπτική διακοπή λειτουργίας ορισμένων συστημάτων. Η αποκατάσταση γίνεται με σταδιακή επαναφορά όλων των συστημάτων με γνώμονα πάντοτε την απόλυτη προστασία της αγοράς και του επενδυτικού κοινού. Μέχρι στιγμής δεν υπάρχει ένδειξη ζημιάς ή διαρροής δεδομένων και η διερεύνηση συνεχίζεται. Η ασφάλειά σας παραμένει προτεραιότητά μας.

Θα ακολουθήσει νεότερη ενημέρωση με την ολοκλήρωση της διερεύνησης.

Ευχαριστούμε για την εμπιστοσύνη σας.

