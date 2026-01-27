Κυβερνοεπίθεση δέχθηκε η Euroxx – Τι ανακοίνωσε

Κυβερνοεπίθεση δέχτηκε η Euroxx Χρηματιστηριακή, όπως αναφέρει σε ανακοίνωσή της στο Χρηματιστήριο Αθηνών, σημειώνοντας ότι αντιμετώπισε εγκαίρως το ζήτημα.

Η Euroxx επισημαίνει πως για λόγους ασφαλείας μετά την κυβερνοεπίθεση υπήρξε προσωρινή προληπτική διακοπή λειτουργίας ορισμένων συστημάτων και προς στιγμή δεν υπάρχει ένδειξη ζημιάς.

Αναλυτικά η ανακοίνωση της Euroxx

Η Euroxx Χρηματιστηριακή ΑΕΠΕΥ αντιμετώπισε ένα περιστατικό κυβερνοεπίθεσης, το οποίο διαχειριστήκαμε άμεσα. Για λόγους ασφαλείας, πραγματοποιήθηκε προσωρινή προληπτική διακοπή λειτουργίας ορισμένων συστημάτων. Η αποκατάσταση γίνεται με σταδιακή επαναφορά όλων των συστημάτων με γνώμονα πάντοτε την απόλυτη προστασία της αγοράς και του επενδυτικού κοινού. Μέχρι στιγμής δεν υπάρχει ένδειξη ζημιάς ή διαρροής δεδομένων και η διερεύνηση συνεχίζεται. Η ασφάλειά σας παραμένει προτεραιότητά μας.

Θα ακολουθήσει νεότερη ενημέρωση με την ολοκλήρωση της διερεύνησης.

Ευχαριστούμε για την εμπιστοσύνη σας.