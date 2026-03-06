LAMDA Development: Ρεκόρ εσόδων για τα καταστήματα στα malls

Ιστορικό ρεκόρ στα έσοδα των καταστημάτων των εμπορικών κέντρων της LAMDA Development σημειώθηκε το 2025.

Ειδικότερα, σύμφωνα με τα οικονομικά αποτελέσματα του Ομίλου της LAMDA Development για το 2025, τα 4 εμπορικά κέντρα σε λειτουργία του Ομίλου κατέγραψαν για ακόμη ένα έτος νέο ιστορικό υψηλό σε Operating EBITDA, ενώ τα έσοδα διαμορφώθηκαν σε υψηλά επίπεδα, φθάνοντας στα 89,7 εκατ. ευρώ το 2025. Το Operating Malls EBITDA, προσαρμοσμένο για μεταχρεώσεις εξόδων διοικητικής υποστήριξης και λοιπών υποστηρικτικών λειτουργιών ύψους 6,2 εκατ. ευρώ, ανήλθε στα 95,9 εκατ. ευρώ, αυξημένο κατά 4% σε ετήσια βάση.

H επίδοση αυτή οφείλεται κυρίως στην αύξηση των βασικών μισθωμάτων κατά 6% σε σύγκριση με το 2024, καθώς και στην αύξηση των εσόδων από στάθμευση κατά 10% για την ίδια περίοδο.

Τα αποτελέσματα υποστηρίχθηκαν από τη συνεχιζόμενη ενίσχυση της επισκεψιμότητας (+2% έναντι του 2024), καθώς και από την επίτευξη νέου ιστορικού υψηλού στον συνολικό κύκλο εργασιών των καταστημάτων, ο οποίος ανήλθε σε 910 εκατ.ευρώ το 2025.

Στους δύο υπό ανάπτυξη προορισμούς λιανικού εμπορίου και ψυχαγωγίας στο Ελληνικό, έχουν ήδη υπογραφεί Heads of Terms (HoT) με μισθωτές για το 70% της Συνολικής Μεικτής Εκμισθώσιμης Επιφάνειας (GLA) στο The Ellinikon Mall και το 77% στο Riviera Galleria, αναδεικνύοντας τη δυναμική της αγοράς και το ισχυρό ενδιαφέρον διεθνών brands για τα εμβληματικά αυτά έργα.

Στη Riviera Galleria οι εργασίες σκυροδέτησης βρίσκονται στο τελικό στάδιο, ενώ προχωρούν οι ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις (MEP) και οι διαμορφώσεις εσωτερικών χώρων. Παράλληλα, στο The Ellinikon Mall οι εκσκαφές έχουν ολοκληρωθεί. Η σύμβαση για την κατασκευή του φέροντος οργανισμού έχει ανατεθεί στην ΤΕΡΝΑ.

Η συνολική αξία χαρτοφυλακίου (GAV) του ομίλου LAMDA MALLS στις 31.12.2025 διαμορφώθηκε στα 1,8 δισ. ευρώ, ενώ η αξία των τεσσάρων εμπορικών κέντρων σε λειτουργία ανέρχεται σε 1,4 δισ. ευρώ.

Το διαφοροποιημένο χαρτοφυλάκιο του Ομίλου περιλαμβάνει τέσσερα μεγάλα εμπορικά και ψυχαγωγικά κέντρα σε λειτουργία: The Mall Athens, Golden Hall και Designer Outlet Athens στην Αθήνα, καθώς και το Mediterranean Cosmos στη Θεσσαλονίκη. Τα ενοποιημένα κέρδη EBITDA για το 2025 ανήλθαν σε 254 εκατ. ευρώ, σημειώνοντας αύξηση 29% σε σχέση με το 2024