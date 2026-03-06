Lamda: Εντός του 2027 οι πρώτοι κάτοικοι στο Ελληνικό

Σημαντική επιτάχυνση καταγράφεται στα έργα του Ελληνικού, με τη διοίκηση της Lamda Development να εμφανίζεται αισιόδοξη τόσο για το χρονοδιάγραμμα των παραδόσεων όσο και για την εμπορική απορρόφηση των νέων αναπτύξεων.

Όπως ανέφερε ο Διευθύνων σύμβουλος της Lamda Development, Οδυσσέας Αθανασίου, κατά τη χθεσινή (5.3.2026) τηλεδιάσκεψη με χρηματιστηριακούς αναλυτές, στα έργα υποδομής παρατηρείται πλέον σαφής βελτίωση στην πρόοδο, καθώς οι ανάδοχοι επιτυγχάνουν καλύτερες επιδόσεις σε σχέση με προηγούμενες φάσεις του έργου. Ο στόχος είναι το 2027 να ξεκινήσουν οι πρώτες παραδόσεις κατοικιών, ενώ ήδη μέσα στο 2026 θα συνεχιστεί η διάθεση νέων διαμερισμάτων στην αγορά.

Η πρόοδος αυτή, σύμφωνα με τη διοίκηση, συνδέεται σε μεγάλο βαθμό με τη λειτουργία της εσωτερικής κατασκευαστικής μονάδας της εταιρείας, τη στενότερη συνεργασία με τους υπεργολάβους και τη διαφορετική οργάνωση των εργοταξίων. «Έχουμε καταφέρει να κινούμαστε εντός προϋπολογισμού και χρονοδιαγράμματος», σημείωσε ο κ. Αθανασίου, επισημαίνοντας ότι σε αρκετές περιπτώσεις τα έργα εξελίσσονται πλέον ταχύτερα από τον αρχικό σχεδιασμό.

Σε οικονομικό επίπεδο, η εταιρεία διατηρεί υψηλή ορατότητα στις ταμειακές εισροές από το οικιστικό σκέλος του έργου. Περίπου 800 εκατ. ευρώ από ήδη υπογεγραμμένες συμφωνίες προβλέπεται να εισπραχθούν έως το 2029, ενώ μόνο για το τρέχον έτος οι εισροές εκτιμάται ότι θα κινηθούν κοντά στα 600 εκατ. ευρώ. Με βάση τον σημερινό ρυθμό πωλήσεων, οι συνολικές ταμειακές εισπράξεις από τις κατοικίες του έργου προσεγγίζουν πλέον τα 2,1 δισ. ευρώ.

Νέες κατοικίες στην αγορά το 2026

Στο μέτωπο των κατοικιών, η ζήτηση παραμένει έντονη παρά τις αναταράξεις που προκάλεσαν οι αλλαγές στον οικοδομικό κανονισμό μετά τις αποφάσεις του ΣτΕ στις αρχές του 2025. Η Lamda είχε διαθέσει τον Δεκέμβριο περίπου 110 κατοικίες, οι οποίες θα συνεχίσουν να απορροφώνται εμπορικά μέσα στο 2026, ενώ μέσα στη χρονιά αναμένεται να βγουν στην αγορά ακόμη 300 έως 330 νέες κατοικίες.

Η ανταπόκριση της αγοράς παραμένει ισχυρή. Στη γειτονιά Little Athens, μέχρι το τέλος Φεβρουαρίου του 2026 είχαν πωληθεί ή δεσμευθεί 571 από τις 671 κατοικίες που έχουν διατεθεί στην αγορά, ποσοστό απορρόφησης που φτάνει το 85%.

Παράλληλα, συνεχίζεται η πρόοδος στον Riviera Tower, το εμβληματικό κτίριο κατοικιών στην παραλιακή ζώνη. Η κατασκευή έχει ήδη φτάσει στον 44ο όροφο, ενώ έχουν ξεκινήσει οι εργασίες για τους επόμενους ορόφους. Ο επόμενος σημαντικός στόχος είναι η ολοκλήρωση των 50 ορόφων μέσα στους επόμενους μήνες, με τις πρώτες εγκαταστάσεις κατοίκων να τοποθετούνται χρονικά στο 2027.

Την ίδια περίοδο αναμένεται να αλλάξει ουσιαστικά και η εικόνα της παραλιακής ζώνης, καθώς η αναβάθμιση της μαρίνας Αγίου Κοσμά προχωρά με ορίζοντα ολοκλήρωσης το 2027, όταν και προγραμματίζεται να τεθεί σε λειτουργία το Riviera Galleria, το εμπορικό συγκρότημα που θα πλαισιώσει τη μαρίνα. Σε επόμενη φάση, προς τις αρχές του 2029, αναμένεται να ακολουθήσει και το Ellinikon Mall στη λεωφόρο Βουλιαγμένης, το οποίο αποτελεί τη μεγαλύτερη εμπορική ανάπτυξη του έργου.

Την ίδια στιγμή, προχωρούν και άλλες σημαντικές υποδομές του έργου, όπως το αθλητικό πάρκο του Ελληνικού. Αυτό αναμένεται να παραδώσει τις πρώτες εγκαταστάσεις στο κοινό το καλοκαίρι του 2026, μεταξύ των οποίων γήπεδα ποδοσφαίρου, στίβος και γήπεδα τένις και μπάσκετ. Οι εγκαταστάσεις αυτές θεωρούνται από τα πρώτα έργα που θα χρησιμοποιηθούν άμεσα από τους κατοίκους των γύρω περιοχών.

Στον τομέα της εκπαίδευσης, το ιδιωτικό σχολείο της Κωστέας – Γείτονας αναμένεται να ξεκινήσει τη λειτουργία του το φθινόπωρο του 2027, ενώ το παράρτημα του Πανεπιστημίου Λευκωσίας προγραμματίζεται να ανοίξει το 2028.

Σε δύο έτη παραδίδεται η υπογειοποίηση της Ποσειδώνος

Στο πλαίσιο παρουσίασης περιβαλλοντικών δράσεων που υλοποιεί η Lamda στο Ελληνικό, στελέχη της εταιρείας ανέφεραν χθες ότι η ολοκλήρωση της υπογειοποίησης τμημάτων της Λεωφόρου Ποσειδώνος τοποθετείται χρονικά στο πρώτο εξάμηνο του 2028, με την πρόοδο να εξαρτάται από την έκδοση των απαιτούμενων εγκρίσεων για τα επόμενα στάδια κατασκευής.

Παράλληλα, για τη λειτουργία της νέας αστικής ενότητας έχει ήδη προβλεφθεί αδειοδοτημένη εγκατάσταση διαχείρισης απορριμμάτων εντός του ακινήτου, ώστε να καλύπτονται οι ανάγκες της νέας μικτής ανάπτυξης.

Σύμφωνα με στοιχεία έρευνας που παρουσίασε η Chief Marketing & Communications Officer της εταιρείας, Σίσσυ Ηλιοπούλου, η τοπική αποδοχή του έργου παραμένει ιδιαίτερα υψηλή. Πάνω από τα τρία τέταρτα των κατοίκων των γειτονικών περιοχών εκτιμούν θετικά την επίδραση της επένδυσης στην καθημερινότητα και στην εικόνα της περιοχής, ενώ η συντριπτική πλειονότητα αναγνωρίζει τη δυναμική που δημιουργείται για την οικονομία και την απασχόληση.