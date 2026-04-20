Σε συζητήσεις η Bally’s Intralot για την εξαγορά της Evoke

Η Intralot, θυγατρική της Bally, βρίσκεται σε προχωρημένες συζητήσεις για την εξαγορά της Evoke, ιδιοκτήτριας της William Hill, μια συμφωνία που θα μπορούσε να σώσει τη βρετανική εταιρεία τυχερών παιχνιδιών που αντιμετωπίζει οικονομικές δυσκολίες.

Η εταιρεία αθλητικών στοιχημάτων και τζόγου, Evoke που κατέχει επωνυμίες όπως 888casino, 888poker, 888sport, Mr Green και William Hill, δήλωσε σήμερα (20.4.2026) ότι αξιολογεί την προσφορά της Intralot των 50 πενών ανά μετοχή, επιβεβαιώνοντας προηγούμενες αναφορές των μέσων ενημέρωσης σχετικά με την πιθανή προσφορά για ιδιωτικοποίηση. Η συμφωνία, η οποία δεν έχει ακόμη οριστικοποιηθεί, θα αποτιμά την εταιρεία σε περίπου 225 εκατ. λίρες (304 εκατ. δολάρια).

Οι μετοχές της Evoke σημείωσαν άνοδο έως και 16% στις πρώτες συναλλαγές σήμερα στο Λονδίνο.

Η Evoke, παλαιότερα γνωστή ως 888, βρίσκεται υπό οικονομική πίεση εδώ και αρκετό καιρό και εξετάζει το ενδεχόμενο πώλησης από τα τέλη του περασμένου έτους. Έχει σημαντικό χρέος μετά την εξαγορά της William Hill το 2021 και πιέστηκε περαιτέρω από την εισαγωγή υψηλότερων φόρων στα τυχερά παιχνίδια στο Ηνωμένο Βασίλειο και από τον αυξανόμενο ρυθμιστικό φόρτο. Τον περασμένο μήνα, η εταιρεία ανακοίνωσε σχέδια για το κλείσιμο 200 καταστημάτων στοιχημάτων σε όλη τη χώρα λόγω των αυξήσεων των φόρων.

Το Ηνωμένο Βασίλειο ανακοίνωσε τον Νοέμβριο την επιβολή υψηλότερων φόρων στον τομέα των τυχερών παιχνιδιών, οι οποίοι τέθηκαν σε ισχύ αυτόν τον μήνα. Η Evoke δήλωσε ότι οι αλλαγές αυτές θα αυξήσουν το κόστος των φόρων κατά 135 εκατομμύρια λίρες, μόλις εφαρμοστούν πλήρως τον Απρίλιο του 2027.

Το ομόλογο της Evoke με λήξη τον Σεπτέμβριο του 2031 σημείωσε άνοδο 2,7 σεντ, φτάνοντας σε τιμή μετρητών τα 98 σεντ στις 8:22 π.μ. ώρα Λονδίνου, το υψηλότερο επίπεδό του από τον Σεπτέμβριο του περασμένου έτους. Η εταιρεία έχει χρέος λίγο πάνω από 2 δισ. λίρες, σύμφωνα με τα στοιχεία του Bloomberg.

Η Bally’s Intralot είναι μια ελληνική εισηγμένη κοινοπραξία που δημιουργήθηκε το 2025 μέσω συμφωνίας μεταξύ της εισηγμένης στις ΗΠΑ Bally’s και της εταιρείας τυχερών παιχνιδιών Intralot με έδρα την Αθήνα. Η Bally’s, με έδρα το Ρόουντ Άιλαντ, επεκτείνεται διεθνώς, αγοράζοντας την βρετανική πλατφόρμα διαδικτυακών τυχερών παιχνιδιών Gamesys το 2021 και αποκτώντας τον έλεγχο της αυστραλιανής εταιρείας καζίνο Star Entertainment Group Ltd. πέρυσι.

Οι μετοχές της Evoke είχαν υποχωρήσει κατά περισσότερο από 18% τους τελευταίους 12 μήνες πριν γίνουν γνωστές οι λεπτομέρειες των συνομιλιών. Η εφημερίδα Sunday Times είχε αναφερθεί νωρίτερα στις συνομιλίες.