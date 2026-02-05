LAMDA: Πώληση δύο οικοπέδων για οικιστικές αναπτύξεις έναντι 41,5 εκατ. ευρώ

Δεσμευτική προσφορά από τη NELLENCO , θυγατρική της TEN Brinke Hellas, αποδέχθηκε στις 2 Φεβρουαρίου η LAMDA Development για την πώληση δύο οικοπέδων στην Περιοχή προς Πολεοδόμηση «A-Π2»

Αναλυτικότερα, η συνολική μέγιστη επιτρεπόμενη οικοδομήσιμη επιφάνεια των οικοπέδων ανέρχεται σε περίπου 15,7 χιλ. τ.μ. Το συνολικό τίμημα της συναλλαγής διαμορφώνεται σε περίπου 41,5 εκατ. ευρώ, που αντιστοιχεί σε μέση τιμή 2.650 ευρώ ανά τ.μ. οικοδομήσιμης επιφάνειας.

Η ολοκλήρωση της πώλησης τελεί υπό την αίρεση της οριστικοποίησης και υπογραφής των σχετικών συμβατικών εγγράφων.