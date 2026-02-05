Επιχειρήσεις

LAMDA: Πώληση δύο οικοπέδων για οικιστικές αναπτύξεις έναντι 41,5 εκατ. ευρώ

Το συνολικό τίμημα αντιστοιχεί σε μέση τιμή 2.650 ευρώ ανά τ.μ. οικοδομήσιμης επιφάνειας
Το έργο Ελληνικό της Lamda Development
Το έργο Ελληνικό της Lamda Development

Δεσμευτική προσφορά από τη NELLENCO , θυγατρική της TEN Brinke Hellas, αποδέχθηκε στις 2 Φεβρουαρίου η LAMDA Development για την πώληση δύο οικοπέδων στην Περιοχή προς Πολεοδόμηση «A-Π2»

Αναλυτικότερα, η συνολική μέγιστη επιτρεπόμενη οικοδομήσιμη επιφάνεια των οικοπέδων ανέρχεται σε περίπου 15,7 χιλ. τ.μ. Το συνολικό τίμημα της συναλλαγής διαμορφώνεται σε περίπου 41,5 εκατ. ευρώ, που αντιστοιχεί σε μέση τιμή 2.650 ευρώ ανά τ.μ. οικοδομήσιμης επιφάνειας.

Η ολοκλήρωση της πώλησης τελεί υπό την αίρεση της οριστικοποίησης και υπογραφής των σχετικών συμβατικών εγγράφων.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Επιχειρήσεις
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
294
222
124
113
102
Επιχειρήσεις: Περισσότερα άρθρα
Newsit logo
Newsit logo