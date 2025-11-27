Λαμπερή εκδήλωση της ΠΕΠΙΕΘ και του Cpt Dr. Γιώργου Βάλλη: Οι τιμητικές πλακέτες στους αφανείς ήρωες της καθημερινότητας

Μια ημέρα ξεχωριστή ήταν η Τετάρτη 26 Νοεμβρίου, όπου πραγματοποιήθηκε με μεγάλη επιτυχία στο Dia Noche στη Μαρίνα Αλίμου, η πρώτη επίσημη εκδήλωση της ΠΕΠΙΕΘ, υπό τον Πρόεδρο Cpt. Dr. Γιώργο Βάλλη, με το συναίσθημα να παραμένει ζωντανό. Ήταν μια βραδιά που κατάφερε να ενώσει ανθρώπους διαφορετικών διαδρομών, με κοινό όμως στοιχείο την προσφορά, τη δύναμη και την πίστη στην αλληλεγγύη.

Το κοινό κατέκλυσε τον χώρο, τιμώντας 16 προσωπικότητες που μέσα από πράξεις θάρρους, ανθρωπιάς και καθημερινής υπέρβασης, απέδειξαν ότι το φως των ανθρώπων λάμπει ακόμη και στις πιο απαιτητικές στιγμές. Την παρουσίαση ανέλαβαν οι δημοσιογράφοι – παρουσιαστές Σπύρος Λάμπρου και Άννα Σταματιάδου, οι οποίοι με επαγγελματισμό και άψογο συντονισμό ανέδειξαν τις ιστορίες των ανθρώπων που βρέθηκαν στο επίκεντρο της βραδιάς.

Την αυλαία άνοιξε η απονομή βράβευσης του Νίκου Παπαθανάση, Αναπληρωτή Υπουργού Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών για τη συμβολή του στη ρύθμιση φορολόγησης ιδιωτικών σκαφών αναψυχής, την οποία έκανε ο Cpt Dr Γιώργος Βάλλης, καθώς και ο Βουλευτής Κυκλάδων Φίλιππος Φόρτωμας για τη στήριξη των νησιωτών, την προσπάθεια συγκράτησης ακτοπλοϊκών τιμών και την προστασία του μνημείου της Πορτάρας. Ενώ βραβεύτηκε και ο κ. Φόρτωμας από τον πρόεδρο της ΠΕΠΙΕΘ.

Ξεχωριστή στιγμή αποτέλεσε η βράβευση του 13χρονου Μιχαήλ Πάνου από τον Cpt. Dr. Γιώργο Βάλλη, που ύψωσε το πλακάτ «Νίκησα τον καρκίνο στο κεφάλι» και έγινε σύμβολο δύναμης για κάθε παιδί που δίνει μάχη ζωής.

Η εκδήλωση ανέδειξε επίσης πράξεις γενναιότητας όπως αυτή του Γκόγκα Λεβιάν, ο οποίος αψηφώντας τον κίνδυνο όρμησε στα νερά του Άραχθου για να σώσει δύο παιδιά και παρέλαβε την τιμητική πλακέτα από τον Βουλευτή Κυκλάδων Φίλιππο Φόρτωμα, καθώς και ο υπεραθλητής Γιώργος Δούβας για τον άθλο Κως-Νίσυρος υπέρ παιδιών ΑμεΑ, ο οποίος βραβεύτηκε από το πρόεδρο της ΠΕΠΙΕΘ.

Με χειροκρότημα συγκίνησης τιμήθηκε από τον Βουλευτή Β2 Δυτικού Τομέα Δημήτρη Καλογερόπουλο, ο Ιωάννης Παπαθανασίου, τυφλός σημαιοφόρος από τη Γαβαλού Αγρινίου, αλλά και ο ναυαγοσώστης Γιώργος Νικολόπουλος, που έσωσε τρίχρονο κορίτσι εφαρμόζοντας ΚΑΡΠΑ, ο οποίος παρέλαβε την τιμητική πλακέτα από τον Cpt Dr. Γιώργο Βάλλη.

Για τη σωτήρια επέμβασή της στο αεροδρόμιο της Ρόδου, όπου επανέφερε στη ζωή τουρίστα, βραβεύτηκε η παιδίατρος Όλγα Τζέτζη, από τον πρόεδρο της Ένωσης και τον Νίκο Παπαθανάση, Αναπληρωτή Υπουργού Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών.

Ξεχωριστή διάκριση παρέλαβε από τον Γ.Γ. Έρευνας και Καινοτομίας του Υπ. Ανάπτυξης, Τάσο Γαϊτάνη, ο Παραολυμπιονίκης Χαράλαμπος Ταϊγανίδης για το παγκόσμιο ρεκόρ των 80,45 ν.μ. σε 60 ώρες, στέλνοντας μήνυμα ότι «τα όνειρα όρια δεν έχουν».

Διακρίσεις απονεμήθηκαν και στους Κώστα Κριτζιλάκη και Ραφαέλα Φουρναράκη για τον αγώνα τους υπέρ της ισότητας των ΑμεΑ, με το βραβείο να δίνεται από τα χέρια του βουλευτή Πιερίας, Σπύρο Κουλκουδίνα.

Με τιμητικές πλακέτες βραβεύτηκαν: ο ανθυπασπιστής του Λ.Σ. Αργύρης Δουκίδης, από τους Cpt Dr. Γιώργο Βάλλη και τον Δ/ντη Ψηφιακής Επικοινωνίας του πρωθυπουργού, Νίκο Ρωμανό, όπως και ο Λιμενάρχης Λαυρίου Πλοίαρχος Χρήστος Ζούμπος, από τον Ναύαρχο ΠΝ Βασίλη Πολίτη, Υπεύθυνο Μαρίνων, Λιμένων και yachting και από τον απόστρατο Ναύαρχο Λεωνίδα Μανωλάκο, εντεταλμένο σύμβουλο για θέματα κέντρων logistics διαχείρισης κρίσεων.

Από τον Πέτρο Παληκάρη, εκπρόσωπο του Υφ. Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής βραβεύτηκε ο Κεντρικός Λιμενάρχης Ελευσίνας, Αντιπλοίαρχος Λ.Σ Βασίλειος Μπικάκης, ο οποίος με τη σειρά το έδωσε τιμητική πλακέτα, μαζί με τον Cpt Γιώργο Βάλλη στον Ανθυποπλοίαρχο Λ.Σ. Αλέξανδρο Μπαλλή για πράξεις γενναιότητας και συνεισφοράς στο καθήκον.

Για την προσφορά του στη δημοσιογραφική κάλυψη στα προβλήματα της ναυτιλίας, βραβεύτηκε και ο δημοσιογράφος Λάμπρος Κατσαρός, από τους συναδέλφους του Σπύρο Λάμπρου και Άννα Σταματιάδου, καθώς και από τον Cpt Γιώργο Βάλλη. Το αποτύπωμα αυτής της βραδιάς ήταν τόσο ισχυρό και δεν μένει μόνο στις φωτογραφίες ή στα βραβεία. Μένει κυρίως στη σκέψη ότι υπάρχουν άνθρωποι που κάνουν τη διαφορά χωρίς να τη διαφημίζουν.

Η ΠΕΠΙΕΘ και o πρόεδρός της Cpt Dr. Γιώργος Βάλλης κατάφεραν να δώσουν φωνή σε ιστορίες που συχνά δεν φτάνουν στο φως. Και αυτό, όπως παραδέχθηκαν πολλοί παρευρισκόμενοι, ήταν ίσως η μεγαλύτερη επιτυχία της βραδιάς, αλλά και του κοινωνικού έργου της Ένωσης.