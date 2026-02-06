Συμβαίνει τώρα:
Επιχειρήσεις

Lidl Ελλάς: Επένδυση ύψους 2,6 εκατ. ευρώ για αναβάθμιση καταστήματος στη Νέα Ιωνία Βόλου

Ο ανανεωμένος χώρος πώλησης των 1.076 τ.μ. προσφέρει λειτουργικότητα, άνεση και εύκολη περιήγηση
REUTERS
REUTERS / Maja Smiejkowska / File Photo

Το πλάνο αναβάθμισης της αγοραστικής εμπειρίας συνεχίζει δυναμικά η Lidl Ελλάς, ενισχύοντας αυτήν τη φορά το δίκτυό της στη Μαγνησία, με επένδυση ύψους 2,6 εκατ. ευρώ στο κατάστημα της Νέα Ιωνίας Βόλου.

Πιο συγκεκριμένα, σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση της Lidl Ελλάς, από την Πέμπτη (5.2.2026), το πλήρως ανακαινισμένο κατάστημα της εταιρείας στη Νέα Ιωνία Βόλου, στην οδό Φυτόκου 14, επαναλειτουργεί προσφέροντας ένα σύγχρονο και αναβαθμισμένο περιβάλλον αγορών στους καταναλωτές.

Το κατάστημα επιστρέφει πλήρως ανανεωμένο, αποτελώντας χαρακτηριστικό παράδειγμα των υψηλών προτύπων του σύγχρονου λιανεμπορίου. Ο ανανεωμένος χώρος πώλησης των 1.076 τ.μ. διαμορφώθηκε με βάση τις πιο πρόσφατες προδιαγραφές της Lidl Ελλάς, προσφέροντας λειτουργικότητα, άνεση και εύκολη περιήγηση.

Η εταιρεία συνεχίζει να προσφέρει προϊόντα κορυφαίας ποιότητας σε εξαιρετικές τιμές, διασφαλίζοντας καθημερινά πλήρη τροφοδοσία σε όλο το εύρος της γκάμας της, με φρεσκάδα, ποικιλία και απόλυτη διαθεσιμότητα σε κάθε επίσκεψη.

Το ανακαινισμένο κατάστημα διαθέτει:

  • Εξήντα θέσεις στάθμευσης, συμπεριλαμβανομένων θέσεων για ηλεκτρικά οχήματα.
  • Τέσσερα κανονικά ταμεία και έξι αυτόματα ταμεία self – checkout, για γρηγορότερη και πιο ευέλικτη εξυπηρέτηση.
  • Τέσσερις θέσεις φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων, που θα τεθούν σύντομα σε λειτουργία, στηρίζοντας τη μετάβαση σε πιο βιώσιμες μορφές μετακίνησης.
  • Νέο, πλήρως οργανωμένο χώρο ανακύκλωσης.
  • Ανανεωμένο και επανασχεδιασμένο χώρο Bake Off.
  • Εκσυγχρονισμένες ψυκτικές εγκαταστάσεις, που ενισχύουν την ενεργειακή απόδοση.
  • Αναβαθμισμένο περιβάλλοντα χώρο, με βελτιώσεις στην αισθητική, την άνεση και τη συνολική λειτουργικότητα.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Επιχειρήσεις
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
166
162
127
118
112
Επιχειρήσεις: Περισσότερα άρθρα
H Prosport εντάσσεται στην AS1
Η κορυφαία ελληνική sports agency εντάσσεται στην AS1, ενισχύοντας την παγκόσμια ηγετική της θέση στην εκπροσώπηση ποδοσφαιριστών
Ο CEO της AS1, Ignacio Aguillo, με τον CEO της Prosport, Πασχάλη Τουντούρη
Το ΒΕΑ ζητά την κατάργηση του φόρου πολυτελείας 10% στα κοσμήματα – Καμπανάκι για τουρισμό και μικρομεσαίες επιχειρήσεις
Πρόκειται για έναν φόρο που αυξάνει τεχνητά τις τιμές των προϊόντων, περιορίζει τη ζήτηση και πλήττει άμεσα τις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις
Expert evaluates various gold jewelry pieces with magnifying glass and tweezers in a bright workspace
ΕΣΕΕ προς κυβέρνηση: Ανάγκη για δικαιότερους όρους συμμετοχής στην αγορά για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις
Η ΕΣΕΕ τονίζει ότι ενισχύει τον παρεμβατικό και συμβουλευτικο ρόλο της στην ΕΕ, τώρα που το διεθνές εμπόριο βρίσκεται στο επίκεντρο «τεκτονικών» γεωπολιτικών και οικονομικών εξελίξεων
Group of business persons having a meeting behind a glass wall
Newsit logo
Newsit logo