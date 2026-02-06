Lidl Ελλάς: Επένδυση ύψους 2,6 εκατ. ευρώ για αναβάθμιση καταστήματος στη Νέα Ιωνία Βόλου

Το πλάνο αναβάθμισης της αγοραστικής εμπειρίας συνεχίζει δυναμικά η Lidl Ελλάς, ενισχύοντας αυτήν τη φορά το δίκτυό της στη Μαγνησία, με επένδυση ύψους 2,6 εκατ. ευρώ στο κατάστημα της Νέα Ιωνίας Βόλου.

Πιο συγκεκριμένα, σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση της Lidl Ελλάς, από την Πέμπτη (5.2.2026), το πλήρως ανακαινισμένο κατάστημα της εταιρείας στη Νέα Ιωνία Βόλου, στην οδό Φυτόκου 14, επαναλειτουργεί προσφέροντας ένα σύγχρονο και αναβαθμισμένο περιβάλλον αγορών στους καταναλωτές.

Το κατάστημα επιστρέφει πλήρως ανανεωμένο, αποτελώντας χαρακτηριστικό παράδειγμα των υψηλών προτύπων του σύγχρονου λιανεμπορίου. Ο ανανεωμένος χώρος πώλησης των 1.076 τ.μ. διαμορφώθηκε με βάση τις πιο πρόσφατες προδιαγραφές της Lidl Ελλάς, προσφέροντας λειτουργικότητα, άνεση και εύκολη περιήγηση.

Η εταιρεία συνεχίζει να προσφέρει προϊόντα κορυφαίας ποιότητας σε εξαιρετικές τιμές, διασφαλίζοντας καθημερινά πλήρη τροφοδοσία σε όλο το εύρος της γκάμας της, με φρεσκάδα, ποικιλία και απόλυτη διαθεσιμότητα σε κάθε επίσκεψη.

Το ανακαινισμένο κατάστημα διαθέτει: