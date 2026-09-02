Επιχειρήσεις

Η Eurobank ολοκλήρωσε την έκδοση πράσινου ομολόγου 600 εκατ. ευρώ – Στο 1,4 δισ. ευρώ η ζήτηση

Ο διακανονισμός της έκδοσης προγραμματίζεται για τις 8 Σεπτεμβρίου 2026, ενώ θα εισαχθεί στο Euro MTF του Χρηματιστηρίου του Λουξεμβούργου
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Επιχειρήσεις
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