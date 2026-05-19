Μανουσάκης: Ψήφος εμπιστοσύνης από Ελλάδα και ΕΕ για την ΑΜΚ του 1 δισ. ευρώ – Θετικές εξελίξεις στο μέτωπο του καλωδίου με Κύπρο

Τις απόψεις του αναφορικά με την εξέλιξη της ΑΜΚ ύψους 1 δισ. ευρώ στον ΑΔΜΗΕ, αλλά και τις μεγάλες ηλεκτρικές διασυνδέσεις διατύπωσε σήμερα στον Κύκλο Ιδεών ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος του ΑΔΜΗΕ, Μάνος Μανουσάκης.

Αναφορικά με την ΑΜΚ του ΑΔΜΗΕ, ο Μάνος Μανουσάκης δήλωσε ότι πρόσφατα ξεκίνησε επισήμως η διαδικασία και στόχος είναι να ολοκληρωθεί μέσα στον Ιούνιο.



«Είμαι αισιόδοξος ότι θα έχουμε το 1 δισ. ευρώ που χρειαζόμαστε για να προχωρήσουμε με το δεκαετές πρόγραμμα ανάπτυξης ύψους 17,7 δισ. ευρώ. Για εμάς ήταν ευχάριστο που το Δημόσιο συνέχισε την επένδυση στον ΑΔΜΗΕ, καθώς αποτελεί τιμητική ψήφο εμπιστοσύνης. Παράλληλα, είναι επιτυχία για τον ΑΔΜΗΕ και για τη χώρα το γεγονός ότι συμμετέχει το Ταμείο Ανάκαμψης. Οφείλεται στο επιτυχημένο ιστορικό του ΑΔΜΗΕ όσον αφορά την υλοποίηση έργων. Βοήθησε παράλληλα το γεγονός ότι η ΕΤΕπ είχε ήδη αξιολογήσει τα έργα του δεκαετούς προγράμματος», ανέφερε.

«Η ολοκλήρωση της ΑΜΚ θα σημάνει την ταχύτερη εξέλιξη των διασυνδέσεων με Δωδεκάνησα, Β. Αιγαίο και Ιταλία. Θα σημάνουν μείωση της τιμής ηλεκτρικής ενέργειας για τους καταναλωτές», πρόσθεσε.

Ο GSI θα συνεχιστεί μετά το πράσινο φως της ΕΤΕπ

Ο πρόεδρος του ΑΔΜΗΕ μίλησε και για τις ηλεκτρικές διασυνδέσεις, δίνοντας έμφαση στο καλώδιο Ελλάδας-Ιταλίας Great Sea Interconnector.

Ο ίδιος υπενθύμισε τη χθεσινή τοποθέτηση του υπουργού Εξωτερικών, Γιώργου Γεραπετρίτη, που δήλωσε ότι αν λυθούν οι ενστάσεις για τις τεχνικοοικονομικές πτυχές και ευθυγραμμιστεί η Κύπρος, τότε το έργο θα προχωρήσει παρά τα εμπόδια που εγείρει η Τουρκία.



«Είναι σημαντικό για τον ΑΔΜΗΕ ότι λάβαμε πράσινο φως από τις δύο κυβερνήσεις παρουσία του επιτρόπου ενέργειας, για ένα επίσημο αίτημα χρηματοδότησης προς την ΕΤΕπ. Για πρώτη φορά έχουμε επίσημα τη θετική γνώμη της Λευκωσίας. Αυτό σημαίνει ότι ο καλύτερος ουδέτερος παίκτης, δηλαδή η ΕΤΕπ, θα κρίνει κατά πόσο το έργο είναι επιχειρηματικά βιώσιμο. Προεξοφλώ μια θετική απάντηση», σχολίασε ο Μάνος Μανουσάκης.