Mασούτης: Σε ποιες περιοχές θα κλείσει καταστήματα μετά την εξαγορά της Κρητικός – Αναλυτικοί χάρτες

Αλλαγές στον χάρτη των σούπερ μάρκετ δρομολογεί η εξαγορά της Αλυσίδας Κρητικός από τον Μασούτη, συμφωνία που περνά σε φάση ολοκλήρωσης μετά το πράσινο φως που έδωσε η Επιτροπή Ανταγωνισμού, παρά τους «αστερίσκους» για «διορθωτικές» κινήσεις σε περιοχές που η συνένωση των δύο εταιρειών επηρεάζει τον ελεύθερο ανταγωνισμό.

Η συμφωνία, που θεωρείται εμβληματική για τον κλάδο των σούπερ μάρκετ, με τίμημα περίπου 100 εκατ. ευρώ, είναι η μεγαλύτερη που έχει σημειωθεί την τελευταία δεκαετία στο οργανωμένο λιανεμπόριο τροφίμων στην Ελλάδα ενώ αλλάζει τον χάρτη αφού αναβαθμίζει τη Μασούτης στην τρίτη θέση της κατάταξης.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Mετά την ολοκλήρωση της συμφωνίας η Μασούτης θα έχει τζίρο κοντά στα 2 δισ. ευρώ, θα απασχολεί πάνω από 15.000 εργαζόμενους και θα ελέγχει δίκτυο με πάνω από 1.000 σούπερ μάρκετ (πάνω από 870 Κρητικός, εταιρικά και franchise και περίπου 400 Μασούτης), αν και θα χρειαστεί να κλείσουν κάποια σημεία.

Σε αυτή τη φάση, έχοντας λάβει της οδηγίες της Επιτροπής Ανταγωνισμού, η Μασούτης θα πρέπει να αναδιαρθρώσει το ενοποιημένο δίκτυό της έχοντας ήδη δεσμευτεί να κλείσει συνολικά 53 καταστήματα σε τοπικές αγορές. Σε αυτές τις περιοχές η Επιτροπή Ανταγωνισμού έκρινε ότι η συνένωση των δύο αλυσίδων διαμορφώνει συνθήκες δεσπόζουσας θέσης έναντι του ανταγωνισμού.

Οι δεσμεύσεις

Η Μασούτης συμφώνησε με την Επιτροπή Ανταγωνισμού για την πώληση 5 σούπερ μάρκετ της Κρητικός και ενός της Μασούτης, τα οποία βρίσκονται σε Ρέθυμνο και Χαλκιδική.

Περαιτέρω, δεσμεύθηκε για τη διακοπή χρήσης σημάτων από συνεργαζόμενα καταστήματα είτε με την Μασούτης (Express Market) είτε με την Κρητικός («Πρόοδος Μάρκετ», «CRM–ΑΡΙΑΔΝΗ», «Ελληνικά Μάρκετ», «ΗΛΙΟΣ» ή «ΚΡΗΤΙΚΟΣ»).

Τα καταστήματα με τα οποία θα υπάρχει διακοπή χρήσης σημάτων ανέρχονται σε 47 και αφορούν διάφορες περιοχές όπως η ευρύτερη περιοχή της Θεσσαλονίκης, το Ρέθυμνο, η Χαλκιδική, η Θάσος, τα Χανιά, η Λέρος, η Καβάλα, η Κέρκυρα, η Κάλυμνος κ.α..

Οι παραπάνω αλλαγές είναι δεσμευτικές για την ολοκλήρωση της εξαγοράς και δεν φαίνεται να προβληματίζουν τον Γιάννη Μασούτη, επικεφαλής της εταιρείας Διαμαντής Μασούτης ΑΕ και προέδρου της Ένωσης Σούπερ Μάρκετ Ελλάδας. Η εταιρεία του είχε προετοιμαστεί σχετικά όταν μελετούσε την επιχειρηματική κίνηση που αποτελεί σταθμό για την πορεία του.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Στόχος είναι να απορροφηθεί το ανθρώπινο δυναμικό των καταστημάτων που θα πουληθούν, με μετακίνηση εργαζομένων σε γειτονικά καταστήματα. Αυτό, φαίνεται εύκολη υπόθεση για τα 5 σούπερ μάρκετ της ΑΝΕΔΗΚ Κρητικός και το ένα της Διαμαντής Μασούτης ΑΕ τα οποία συμφωνήθηκε να μεταβιβαστούν. Τα καταστήματα βρίσκονται στο Ρέθυμνο και στη Χαλκιδική και παρουσιάζονται παρακάτω. Με κόκκινο χρώμα αποτυπώνονται τα καταστήματα Κρητικός και με μπλε τα καταστήματα Μασούτης.

Τα στοιχήματα για την Μασούτης

Δεν θα είναι ωστόσο τόσο εύκολη η διακοπή λειτουργίας 47 καταστημάτων, ειδικά όσων διαχειρίζονται franchisees, καθώς μετά από πολυετείς συνεργασίες, ειδικά στην περίπτωση της Κρητικός, ορισμένοι θα πρέπει να κλείσουν τα καταστήματά τους, στο πλαίσιο της δέσμευσης που ανέλαβε η Μασούτης απέναντι στην Επιτροπή Ανταγωνισμού. Ας σημειωθεί επίσης ότι ορισμένοι franchisees διαχειρίζονται περισσότερα από ένα σούπερ μάρκετ.

Τα καταστήματα με τα οποία θα υπάρχει διακοπή χρήσης σημάτων αφορούν διάφορες περιοχές όπως η ευρύτερη περιοχή της Θεσσαλονίκης, το Ρέθυμνο, η Χαλκιδική, η Θάσος, τα Χανιά, η Λέρος, η Καβάλα, η Κέρκυρα, η Κάλυμνος κ.α.. Ενδεικτικά παρακάτω Κέρκυρα και Θάσος, όπου ομοίως σημειώνονται με κόκκινο τα καταστήματα Κρητικός και με μπλε τα καταστήματα Μασούτης.

Η Μασούτης αναπτύσσεται με εταιρικά καταστήματα ενώ η ΑΝΕΔΗΚ Κρητικός βασίζει σε μεγάλο βαθμό το επιχειρηματικό της μοντέλο στη δικαιόχρηση. Πριν τη συμφωνία με την Διαμαντής Μασούτης η αλυσίδα Κρητικός μετρούσε 870 σούπερ μάρκετ, εκ των οποίων 400 εταιρικά, 60 franchise και 410 συνεργαζόμενα.

Ένα άλλο στοίχημα είναι η μετάβαση των καταστημάτων Κρητικός και των συνεργαζόμενων σημείων στο περιβάλλον της Μασούτης, κάτι που δεν αφορά μόνο την αλλαγή ταμπέλας αλλά μια σειρά αλλαγών στο εσωτερικό των καταστημάτων, προσαρμογή ψηφιακών συστημάτων, διαδικασιών και αλλαγή εταιρικής κουλτούρας.