Mercedes – Volkswagen: Στροφή στην αμυντική βιομηχανία για τους γερμανικούς κολοσσούς της αυτοκινητοβιομηχανίας

Η γερμανική αυτοκινητοβιομηχανία μετά και την έξαρση του πολέμου, δέχεται πιέσεις οι οποίες φαίνεται να είναι αρκετά σημαντικές έτσι ώστε δύο από τις μεγαλύτερες βιομηχανίες αυτοκινήτου παγκοσμίως, η Mercedes και η Volkswagen να σκέφτονται την επέκταση στην αμυντική βιομηχανία.

H Mercedes-Benz φέρεται να σκέφτεται αρκετά σοβαρά (και πιο έντονα από την Volkswagen) το ενδεχόμενο να επεκτείνει τη δραστηριότητα της πέρα από τα αυτοκίνητα και την Formula 1, πλεόν και στην αμυντική θωράκιση.

Σε συνέντευξή του στη Wall Street Journal, όπως αναφέρει το Euronews, ο CEO του ομίλου της Mercedes-Benz, Ola Källenius εξέφρασε την άποψή του σε μια ενδεχόμενη εμπλοκή της εταιρείας στην ευρωπαϊκή αμυντική βιομηχανία.

«Ο κόσμος έχει γίνει πιο απρόβλεπτος και νομίζω ότι είναι αρκετά σαφές ότι η Ευρώπη πρέπει να αναπτύξει τις αμυντικές της ικανότητες», δήλωσε ο Källenius. «Εάν μπορούμε να διαδραματίσουμε θετικό ρόλο σε αυτό, θα ήμασταν έτοιμοι να το κάνουμε».

Ξεκαθαρίστηκε ακόμα ότι ενδεχόμενη αμυντική δραστηριότητα για τη Mercedes-Benz θα είναι μόνο ένας συμπληρωματικός επιχειρηματικός τομέας και θα αποτελεί μόνο ένα μικρό μέρος σε σύγκριση με την κλασική παραγωγή αυτοκινήτων.

Η Volkswagen και τα εργοστάσιά της

Η Volkswagen εξετάζει και αυτή πιθανές επιχειρηματικές δραστηριότητες στον αμυντικό τομέα και το ενδεχόμενο να μετατραπεί ένα βασικό εργοστάσιο αυτοκινήτων της στο Osnabrück σε εργοστάσιο παραγωγής συστημάτων αεράμυνας. Ταυτόχρονα εξετάζεται και η μετατροπή ενός άλλου εργοστασίου σε εργοστάσιο παραγωγής στρατιωτικών οχημάτων.

Για το μέλλον του εργοστασίου στο Όσναμπρουκ εξετάζονται δύο ενδεχόμενα:

Οι Financial Times, επικαλούμενοι πηγές, όπως έγραψε το BN News, ανέφεραν ότι θα μετατραπεί σε εργοστάσιο παραγωγής εξαρτημάτων του ισραηλινού συστήματος αεράμυνας Iron Dome και ότι η Volkswagen βρίσκεται ήδη σε διαπραγματεύσεις με την Rafael Advanced Defense Systems.

Επίσης γίνεται λόγος για προσπάθεια πώλησης του εργοστασίου στην γερμανική Rheinmetall.

Οικονομικά στοιχεία

Η γερμανική αυτοκινητοβιομηχανία βρίσκεται όλο και περισσότερο σε κρίση. Το υψηλό κόστος, η χαμηλή ζήτηση στην Ευρώπη, ο αυξανόμενος ανταγωνισμός από την Κίνα και οι συνεχιζόμενες απειλές για δασμούς από τις ΗΠΑ ασκούν τεράστια πίεση στους κατασκευαστές.

Με εξαίρεση την BMW, όλες οι μεγάλες γερμανικές αυτοκινητοβιομηχανίες έχουν πλέον ανακοινώσει περικοπές θέσεων εργασίας στις εγχώριες εγκαταστάσεις τους.

Τον Φεβρουάριο, η Mercedes ανακοίνωσε πτώση των κερδών της κατά περίπου 49% από 10,4 δισ. ευρώ σε 5,3 δισ. ευρώ για το 2025, με τον κύκλο εργασιών να εμφανίζεται μειωμένος κατά 9%. Παράλληλα, η Volkswagen αναγκάζεται να περικόψει θέσεις εργασίας λόγω της κρίσης στη Μέση Ανατολή.

Μπορεί η αμυντική βιομηχανία να βρίσκεται σε άνθηση, αλλά η αυτοκινητοβιομηχανία παραμένει ισχυρότερη. Η γερμανική αυτοκινητοβιομηχανία πραγματοποίησε πωλήσεις άνω των 540 δισεκατομμυρίων ευρώ το 2024, ενώ το 2023, οι πέντε μεγαλύτερες γερμανικές αμυντικές εταιρείες είχαν από κοινού κύκλο εργασιών λίγο κάτω από 30 δισεκατομμύρια ευρώ.

Οι υπόλοιπες εταιρείες που «κλείνουν το μάτι»

Στην παραγωγή στρατιωτικών προϊόντων συμμετέχουν πλέον και άλλες γερμανικές εταιρείες, μεταξύ των οποίων οι Deutsche Telekom, Salzgitter AG και Heidelberger Druckmaschinen AG.

Ενώ σύμφωνα με το Der Spiegel, επισημαίνει το BN News, η Porsche SE εργάζεται για τη δημιουργία πλατφόρμας επενδύσεων στην αμυντική τεχνολογία, καθώς και προμηθευτές εξαρτημάτων αυτοκινήτων όπως η Schaeffler επιδιώκουν να ξεπεράσουν τα προβλήματα του κλάδου τους μέσω της παραγωγής στρατιωτικών προϊόντων.