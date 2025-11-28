Μάρι Δασκαλαντωνάκη: Νέο κεφάλαιο για τη Grecotel με βλέμμα στις διεθνείς αγορές

Μετά τη συμπλήρωση 50 ετών παρουσίας στον ελληνικό τουρισμό, ο ξενοδοχειακός όμιλος Grecotel εξετάζει πλέον σοβαρά την προοπτική εξόδου εκτός συνόρων.

Συγκεκριμένα, η διοίκηση άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο επέκτασης σε περιοχές εντός και εκτός Ευρώπης, σηματοδοτώντας την πρώτη μεγάλη εξωστρεφή κίνηση της εταιρείας σε μισό αιώνα λειτουργίας. Η προοπτική αυτή εντάσσεται στο δεκαετές επενδυτικό πλάνο ύψους 1 δισ. ευρώ, το οποίο ξεκίνησε το 2020 και θα ολοκληρωθεί στο τέλος του 2030, όπως σημείωσε χθες (27.11.2025) ο γενικός διευθυντής του ξενοδοχειακού ομίλου, Νίκος Μπουσγολίτης, σε συνάντηση της Grecotel με εκπροσώπους του Τύπου.

Μέχρι στιγμής έχουν πραγματοποιηθεί επενδύσεις ύψους 350 εκατ. ευρώ και από αυτά, τα 240 εκατ. ευρώ έχουν κατευθυνθεί σε επεκτάσεις και ανακαινίσεις υφιστάμενων μονάδων, ενώ 110 εκατ. ευρώ δαπανήθηκαν για εξαγορές νέων ξενοδοχείων.

Ο όμιλος Grecotel, που θεμελιώθηκε από τον Νίκο Δασκαλαντωνάκη και σήμερα βρίσκεται υπό τη διοίκηση της κόρης του, Μάρι Δασκαλαντωνάκη, έχει μπροστά του ένα μεγάλο επενδυτικό πλάνο με έμφαση στην επέκταση των υφιστάμενων μονάδων και την ανάπτυξη νέων ξενοδοχειακών συγκροτημάτων. Το πρόγραμμα αφορά έξι βασικούς προορισμούς της χώρας, την Κρήτη, την Κέρκυρα, την Κω, την Πελοπόννησο και τη Θράκη, όπου προβλέπεται η δημιουργία νέων υποδομών και η ενίσχυση της τουριστικής παρουσίας του brand.

Στο μέτωπο των ανακαινίσεων, η Grecotel βρίσκεται στη διαδικασία υλοποίησης μιας ευρείας σειράς αναβαθμίσεων σε υφιστάμενες μονάδες. Ήδη σε εξέλιξη βρίσκονται εργασίες στο ξενοδοχείο της εταιρείας στην Καλαμάτα, καθώς και στο Pallas Athena στο κέντρο της Αθήνας, ενώ η πιο φιλόδοξη παρέμβαση αφορά το Astir Palace στην Αλεξανδρούπολη, το οποίο προγραμματίζεται να επαναλειτουργήσει τον Απρίλιο.

Την ίδια στιγμή, η παρουσία της Grecotel στο κέντρο της Αθήνας διευρύνεται. Σήμερα ο όμιλος διαθέτει δύο ξενοδοχεία, το Pallas Athena και το Dolli στη Μητροπόλεως, στεγασμένο στο ιστορικό κτίριο Χυτήρογλου, και στο πλάνο υπάρχει η δημιουργία μιας τρίτης μονάδας, η οποία θα ενισχύσει ακόμη περισσότερο το αποτύπωμα της εταιρείας στην πρωτεύουσα.

Με βάση τα νεότερα οικονομικά στοιχεία του ξενοδοχειακού ομίλου, η Κρήτη και η Κέρκυρα συνεχίζουν να αποτελούν τα πιο δυναμικά σημεία του δικτύου της. Οι δύο προορισμοί συγκεντρώνουν το μεγαλύτερο μέρος της δραστηριότητας του ομίλου, παράγοντας το 57% του συνολικού του τζίρου, με 13 ξενοδοχειακές μονάδες να λειτουργούν στις συγκεκριμένες περιοχές. Για το 2025, η εταιρεία προβλέπει έσοδα που προσεγγίζουν τα 413 εκατομμύρια ευρώ.

Η παρουσία της στην ελληνική οικονομία έχει ουσιαστικό αποτύπωμα, καθώς μέσα σε μισό αιώνα λειτουργίας η συνεισφορά της στο ΑΕΠ υπολογίζεται στα 2,8 δισεκατομμύρια ευρώ.

Αξίζει να σημειωθεί ότι σήμερα η Grecotel αριθμεί 40 ξενοδοχειακές μονάδες σε 15 διαφορετικούς προορισμούς, διαθέτοντας συνολικά 25.000 κλίνες και περίπου 200 χώρους εστίασης και αναψυχής.