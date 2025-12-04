Ματεμτζής (Intrafashion): Στόχος η δημιουργία ενός ελληνικού cluster μόδας – Επόμενο βήμα η αγορά καλλυντικών

Προχωρώντας σε μια στρατηγική που θυμίζει το μοντέλο της Inditex, του ομίλου στον οποίο ανήκουν τα Zara, Pull&Bear, Massimo Dutti, Bershka, Stradivarius και Oysho, ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της Intrafashion, Δημήτρης Ματεμτζής, οραματίζεται τη δημιουργία ενός ελληνικού οικοσυστήματος μόδας με πλήρη έλεγχο των εμπορικών σημάτων, παραγωγική αυτονομία και δυναμική διεθνή εξάπλωση.

Στο πλαίσιο της παρουσίασης της νέας εποχής της Bodytalk, ο κ. Ματεμτζής δήλωσε χθες (3.12.2025) ότι δεν επιθυμεί η Intrafashion να περιορίζεται στον ρόλο του αντιπροσώπου οίκων μόδας, αλλά να κατέχει «την ιδιοκτησία του trade mark που θα εξαπλώνεται στο πορτφόλιο» του ομίλου.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Μετά τις εξαγορές της Pink Woman και της Bodytalk, ο επικεφαλής της Intrafashion εξετάζει και το ενδεχόμενο εισόδου στην αγορά καλλυντικών. «Υπάρχει μεγάλη πιθανότητα να μπούμε και στα καλλυντικά μέσω εξαγοράς ελληνικού ή διεθνούς σήματος», ανέφερε χαρακτηριστικά ο ίδιος, προσθέτοντας ότι εάν προχωρούσαν σε εξαγορά ελληνικής εταιρείας, αυτή θα ήταν η Dust+Cream, καθώς αποτελεί τη μοναδική ελληνική εταιρεία με πλήρως καθετοποιημένο brand. Ωστόσο, όπως ξεκαθάρισε, προς το παρόν δεν υπάρχουν συζητήσεις.

Η πρόκληση της εξυγίανσης της Bodytalk

Πέρα από την πιθανή είσοδο στα καλλυντικά, το μεγάλο στοίχημα του ομίλου είναι η εξισορρόπηση των οικονομικών της Bodytalk, η οποία το 2024 κατέγραψε ζημιές 2,2 εκατ. ευρώ. Στόχος του κ. Ματεμτζή είναι το 2025 να κλείσει ισοσταθμισμένο και το 2026 να εμφανιστεί υψηλό μονοψήφιο ποσοστό κερδοφορίας.

Η εξυγίανση περνά μέσα από δραστική αναδιάρθρωση του δικτύου καταστημάτων. Από περισσότερα από είκοσι σημεία, αναμένεται να παραμείνουν περίπου επτά. Άλλωστε, όπως εξήγησε ο επικεφαλής της Intrafashion «το νόημα της ανάπτυξης κρύβεται στη στρατηγική συνεργασία με key accounts. Στην ελληνική αγορά, μπορούμε να συνεργαστούμε με Intersport, Zakcret, Cosmos κ.ά.». Η σκέψη για επέκταση στο εξωτερικό θα εξεταστεί σε δεύτερο χρόνο, όπως είπε.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Για το 2025, ο όμιλος προβλέπει τζίρο στα 55 εκατ. ευρώ και καθαρά κέρδη 6,5 εκατ. ευρώ, συνυπολογίζοντας τη μερική ενσωμάτωση της Bodytalk μετά τον Αύγουστο. Χωρίς την εξαγορά της Bodytalk, ο τζίρος θα έφτανε τα 50 εκατ. ευρώ, έναντι 46,7 εκατ. το 2024.

Η δυναμική της Pink Woman

Η Pink Woman συνεχίζει να κινείται ανοδικά τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό. Το δίκτυό της αριθμεί περίπου 130 καταστήματα πανελλαδικά, ενώ μέσα σε μόλις έξι μήνες επεκτάθηκε στην Ιταλία με 16 νέα καταστήματα.

Όπως τόνισε χθες ο κ. Ματεμτζής, ο στόχος για την ιταλική αγορά είναι να ξεπεραστούν τα 20 σημεία, επιβεβαιώνοντας τη δυναμική εξωστρέφεια του brand.