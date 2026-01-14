Με στόχο το 1 δισ. η ΑΜΚ του ΑΔΜΗΕ – Άγνωστο ακόμα το μερίδιο που θα κρατήσει το Δημόσιο

Με υψηλές βλέψεις θα προχωρήσει η Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου (ΑΜΚ) στον ΑΔΜΗΕ, εντός του Ιανουαρίου, όπως δείχνουν πλέον τα πράγματα. Όλα αυτά ενώ ο διαχειριστής του δικτύου μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας καλείται να υλοποιήσει ένα επενδυτικό πρόγραμμα ύψους 6 δισ. ευρώ, με έμφαση σε εγχώρια και διεθνή έργα, όπως είναι οι διασυνδέσεις των νησιών.



Προκειμένου να ισχυροποιηθεί η οικονομική θέση του ΑΔΜΗΕ, η κυβέρνηση προσανατολίζεται στο να αντληθούν έως 1 δισ. ευρώ μέσω της ΑΜΚ.



Ανοικτό ερώτημα αποτελεί, πάντως, η διαμόρφωση των μεριδίων των σημερινών μετόχων. Το Δημόσιο μπορεί να διατηρήσει το 51,1% ή να πέσει ως το 34%, ενώ σε κάθε περίπτωση η κινεζική State Grid θα κρατήσει το 24% που έχει.



Παράλληλα, εντός των επόμενων εβδομάδων θα πρέπει να επιλεγεί και ο ακριβής τρόπος για την ΑΜΚ, δηλαδή το αν θα γίνει με μια διαδικασία ή με δύο.



Στα παραπάνω να προσθέσουμε και την πρόσφατη απόφαση του ΑΔΜΗΕ για ένα ομολογιακό δάνειο ύψους 300 εκατ. ευρώ, με το οποίο έχει φτάσει πλέον στο όριο της τραπεζικής χρηματοδότησης με βάση τα τωρινά δεδομένα.



Επίσης, μείζον ερώτημα είναι και το ποιους νέους επενδυτές θα μπορούσε να προσελκύσει ο ΑΔΜΗΕ, με τις πληροφορίες να δείχνουν ενδιαφέρον από Αμερικανούς και Άραβες. Η συγκεκριμένη διάσταση θεωρείται κρίσιμη μεταξύ άλλων για το καλώδιο Ελλάδας-Κύπρου, ενώ οι νέες μελέτες βιωσιμότητας του εν λόγω έργου αναμένονται σύντομα.

Ο στόχος για επενδύσεις 5 δισ. ευρώ

Στόχος της ΑΜΚ είναι υλοποίηση του επενδυτικού προγράμματος 5 δισ. ευρώ για την περίοδο 2025–2034, όπως δήλωσε χθες (13.1.2026) ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος του Διαχειριστή, Μανουσάκης Μανούσος, σε δημοσιογραφική εκδήλωση.

Στο πλαίσιο της ΑΜΚ ένα σενάριο προβλέπει ότι το Ελληνικό Δημόσιο, που κατέχει το 51% του ΑΔΜΗΕ, θα πρέπει να συμμετάσχει με περίπου 500 εκατ. ευρώ, ενώ η State Grid, με ποσοστό 24%, θα συνεισφέρει περίπου 200 εκατ. ευρώ.

Όπως ανέφερε σχετικά ο κ. Μανουσάκης, «είναι ένα ιδιαίτερα πιθανό σενάριο, με κάθε μέτοχο να καλείται να καλύψει το ποσό που αντιστοιχεί στο ποσοστό του», αν και για το Δημόσιο παραμένει ανοιχτό το ζήτημα της εξεύρεσης των απαιτούμενων κονδυλίων. αλλά παραμένει στρατηγικός επενδυτής.

Το δεύτερο σενάριο προβλέπει την είσοδο νέου στρατηγικού επενδυτή, με το Δημόσιο να μειώνει το ποσοστό του από 51% στο 34%, διατηρώντας όμως τον έλεγχο και τον στρατηγικό ρόλο του στον Διαχειριστή. Σε αυτή την περίπτωση, ο νέος επενδυτής θα καλύψει σημαντικό μέρος της αύξησης κεφαλαίου.

Ο επικεφαλής του ΑΔΜΗΕ εκτίμησε πάντως ότι οι Κινέζοι μέτοχοι της State Grid θα διατηρήσουν το ποσοστό τους στο 24% και δε θα υποχωρήσουν.

Τα μεγάλα έργα και οι διεθνείς διασυνδέσεις

Ιδιαίτερη αναφορά έγινε στη διασύνδεση Κύπρου – Ισραήλ, η οποία φαίνεται να ωριμάζει ταχύτερα από τη διασύνδεση Ελλάδας – Κύπρου, με πιθανό σενάριο να προηγηθεί η κατασκευή της πρώτης. «Εμείς προσπαθούμε να διευκολύνουμε τις δύο ρυθμιστικές αρχές να συμφωνήσουν στον διαμοιρασμό του κόστους», σχολίασε ο κ. Μανουσάκης.

Όσον αφορά τα έργα διασύνδεσης των Δωδεκανήσων ύψους 2,8 δισ. ευρώ και των νησιών του Βορείου Αιγαίου ύψους 1,4 δισ. ευρώ, ο ίδιος ανέφερε ότι η χρηματοδότηση αναμένεται να γίνει μέσω κοινοπρακτικών δανείων από εμπορικές τράπεζες.

Εντός του α’ εξαμήνου του 2026 αναμένεται να ανακοινωθεί και η μελέτη για τη διασύνδεση Ελλάδας – Σαουδικής Αραβίας (Saudi Greek Interconnection), το φιλόδοξο έργο μήκους περίπου 2.000 χιλιομέτρων, που φιλοδοξεί να ενισχύσει τον ρόλο της Ελλάδας ως ενεργειακού κόμβου στην Ανατολική Μεσόγειο.