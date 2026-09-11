ΜΕΓΑ: Η πορεία 45 χρόνων, οι επιδόσεις ρεκόρ και η διεθνής παρουσία

Το 1980 ο Κωνσταντίνος Βιτουλαδίτης ξεκίνησε να παράγει ωτοκαθαριστικά σε μια μικρή μονάδα στην Αττική. Σαράντα πέντε χρόνια μετά, η ΜΕΓΑ Προϊόντα Ατομικής Υγιεινής, κατέχει την πρώτη θέση σε όλες σχεδόν τις κατηγορίες προσωπικής υγιεινής της ελληνικής αγοράς, εξάγοντας σε πάνω από 40 χώρες σε πέντε ηπείρους. Η ελληνική βιομηχανία, που έκλεισε το 2025 με κύκλο εργασιών 296,88 εκατομμύρια ευρώ και καθαρά κέρδη 18,9 εκατ. ευρώ, αναδείχθηκε «Πρωταγωνιστής της Ελληνικής Οικονομίας 2026» στον κλάδο των χαρτικών ατομικής υγιεινής. Πώς ξεκίνησαν όλα;

Η εταιρεία συστάθηκε στις 20 Νοεμβρίου 1980, με έδρα τότε στην Αθήνα. Τα πρώτα της προϊόντα, τα ωτοκαθαριστικά Tipers και τα χαρτομάντηλα Cloe κυκλοφόρησαν το 1981. Ακολούθησαν το 1982 τα μωρομάντηλα BabyCare, το 1983 τα υγρά μαντηλάκια Wet Hankies και το 1986 η παραγωγή υδρόφιλου βαμβακιού. Το 1991 προστέθηκε η σειρά σερβιετών EveryDay, που θα γινόταν αργότερα το βασικό brand της εταιρείας στην εγχώρια αγορά.

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Η στιγμή που άλλαξε την πορεία της ΜΕΓΑ ήρθε το 1997, όταν η εταιρεία παρουσίασε την πρώτη παγκοσμίως σερβιέτα με υφασμάτινο κάλυμμα αντί για φιλμ, υπό το σήμα EveryDay Sensitive. Η ιδέα της «φιλικής προστασίας προς το δέρμα» έγινε από τότε ο άξονας σχεδιασμού για όλη τη γκάμα της εταιρείας. Το 1998 ακολούθησαν οι σερβιέτες από 100% βαμβάκι, το 2000 τα αντισηπτικά μαντηλάκια, το 2004 η σειρά προϊόντων ακράτειας Sani και το 2007 οι βρεφικές πάνες Babylino, η κατηγορία που θα εξελισσόταν σε έναν από τα ισχυρότερα εξαγώγιμα προϊόντα της εταιρείας.

Η ΜΕΓΑ ξεκίνησε να πουλά στο εξωτερικό ήδη από τη δεκαετία του 1990, όμως η εξαγωγική της δραστηριότητα απέκτησε πραγματικά μεγάλη κλίμακα μετά το 2010. Το 2018 η εταιρεία είχε παρουσία σε περισσότερες από 30 χώρες σε τέσσερις ηπείρους, με τις εξαγωγές της να έχουν πενταπλασιαστεί μέσα στην προηγούμενη εξαετία. Σήμερα εξάγει σε πάνω από 40 χώρες σε όλο τον κόσμο, με τον τζίρο από εξαγωγές να έχει υπερδωδεκαπλασιαστεί την τελευταία δεκαπενταετία. Το 2025 οι εξαγωγές αντιστοιχούσαν στο 43,5% του συνολικού τζίρου, ενώ παράλληλα με τα δικά της σήματα η ΜΕΓΑ παράγει και προϊόντα ευρωπαϊκών brands με τη μορφή contract manufacturing. Οι βρεφικές πάνες Babylino Sensitive συγκαταλέγονται πλέον, σύμφωνα με στοιχεία της εταιρείας, ανάμεσα στα σαράντα οκτώ πιο εξαγώγιμα ελληνικά προϊόντα.

Εκτόξευση μεγεθών

Ανάμεσα στο 2010 και στο 2017 ο τζίρος της ΜΕΓΑ αυξήθηκε κατά 138%, το προσωπικό της κατά 73% και οι επενδύσεις της ξεπέρασαν τα 68 εκατομμύρια ευρώ, με αποτέλεσμα οι εργαζόμενοι να φτάσουν τους 585 και οι ιδιόκτητες εγκαταστάσεις τα 63.000 τετραγωνικά μέτρα. Το 2018 ανακοινώθηκε νέο επενδυτικό πρόγραμμα ύψους 30 εκατομμυρίων ευρώ για κτιριακές επεκτάσεις και νέο μηχανολογικό εξοπλισμό. Οι υψηλοί ρυθμοί ανάπτυξης συνεχίστηκαν: μεταξύ 2010 και 2024 ο τζίρος της εταιρείας αυξήθηκε κατά 306,86% και ο αριθμός των εργαζομένων κατά 177%, ενώ οι εγκαταστάσεις της επεκτάθηκαν σε πάνω από 86.000 τετραγωνικά μέτρα δομημένου χώρου, πάνω σε ιδιόκτητη γη 255.714 τετραγωνικών μέτρων. Το σωρευτικό επενδυτικό πλάνο της περιόδου 2000-2024, όπως το κατέγραψε η ίδια η εταιρεία στην έκθεση διαχείρισης της χρήσης 2025, ανήλθε σε 254,1 εκατομμύρια ευρώ, ποσό εκτιμάται ότι υπερβαίνει τα 270 εκατ. ευρώ συνυπολογίζοντας και το 2025.

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Σχετικά με τις επιδόσεις του 2025, ο κύκλος εργασιών του 2025 ενισχύθηκε κατά 3,28%, στα 296,88 εκατομμύρια ευρώ, ενώ το μικτό κέρδος παρέμεινε σχεδόν σταθερό στα 111,85 εκατ. ευρώ, καθώς το κόστος πωλήσεων ανέβηκε στα 185,03 εκατ. Τα έξοδα διάθεσης αυξήθηκαν από τα 74,2 στα 78,46 εκατ. ευρώ, με αποτέλεσμα τα αποτελέσματα προ τόκων και φόρων να υποχωρήσουν στα 27,21 εκατ. ευρώ από 30,56 εκατ. το 2024. Μετά τα χρηματοοικονομικά έξοδα και φόρους 5,53 εκατ. ευρώ, τα καθαρά κέρδη διαμορφώθηκαν στα 18,9 εκατ. ευρώ, μειωμένα κατά 8,5% σε σχέση με το 2024.

Παρά την πτώση της κερδοφορίας, η καθαρή θέση ενισχύθηκε στα 119,59 εκατ. ευρώ από 104,7 εκατ., χάρη στα παρακρατηθέντα κέρδη, ενώ διανεμήθηκαν μερίσματα ύψους 4 εκατ. ευρώ.

Ηγετικά μερίδια αγοράς

Η ΜΕΓΑ κατέχει την πρώτη θέση σε όλες σχεδόν τις κατηγορίες όπου δραστηριοποιείται στην εγχώρια αγορά, με μερίδια που έχουν διευρυνθεί σταθερά την τελευταία δεκαετία. Η EveryDay, το βασικό της σήμα σε σερβιέτες, κατείχε το 2016 μερίδιο 47%, το οποίο σήμερα έχει ανέβει στο 58,1%. Στα σερβιετάκια το μερίδιο της ίδιας μάρκας έφτασε το 53,1%, από 51%. Οι βρεφικές πάνες Babylino πέρασαν από 41% σε 45,9%, τα προϊόντα ακράτειας Sani από 38% σε 44,3% και τα μωρομάντηλα Babycare και Babylino από 33% σε 45,9%. Τα μαντήλια ντεμακιγιάζ Pom Pon ενίσχυσαν το μερίδιό τους από 53% σε 65,1%. Μόνη εξαίρεση στην ανοδική πορεία είναι τα αντισηπτικά μαντηλάκια Wet Hankies, που από 70% υποχώρησαν στο 66,6%, παραμένοντας ωστόσο με μεγάλη διαφορά πρώτα στην κατηγορία τους.