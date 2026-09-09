Επιχειρήσεις

Placement της Safe Bulkers του Πόλυ Χατζηιωάννου για 12 εκατ. μετοχές στα 6,70 ευρώ

Τα συνολικά ακαθάριστα έσοδα που αντλήθηκαν ανέρχονται σε 80.400.000 ευρώ
Από τον στόλο της Safe Bulkers
Safe Bulkers
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Η Safe Bulkers, εισηγμένη ναυτιλιακή εταιρεία του Πόλυ Χατζηιωάννου ανακοίνωσε ότι ολοκλήρωσε επιτυχώς την ιδιωτική τοποθέτηση 12 εκατομμυρίων νέων κοινών μετοχών σε επιλεγμένους επενδυτές.

Όπως ανακοίνωσε η εισηγμένη εταιρεία, οι επενδυτές συμμετείχαν στη διαδικασία ταχείας δημιουργίας βιβλίου προσφορών (accelerated bookbuilding), η οποία διενεργήθηκε από τις Piraeus Bank, DNB Carnegie, μέλος της DNB Bank ASA και Fearnley Securities AS, ως διαχειριστές της Ιδιωτικής Τοποθέτησης.

Βάσει των αποτελεσμάτων της διαδικασίας ταχείας δημιουργίας βιβλίου προσφορών, η εταιρεία, σε διαβούλευση με τους Διαχειριστές, αποφάσισε να αποδεχθεί προσφορές για 12 εκατ. μετοχές της προσφοράς και να ορίσει την τιμή προσφοράς των μετοχών στα 6,70 ευρώ ανά μετοχή (χθεσινό κλείσιμο στα 8,2 ευρώ).

Ως αποτέλεσμα, τα συνολικά ακαθάριστα έσοδα που αντλήθηκαν ανέρχονται σε 80,4 εκατ. ευρώ.

Στον Πόλυ Χατζηιωάννου, Διευθύνοντα Σύμβουλο και μεγαλύτερο μέτοχο της εταιρείας, κατανεμήθηκαν 1.500.000 μετοχές έναντι 2.000.000 μετοχών της προσφοράς για τις οποίες είχε αρχικά εγγραφεί. Οι μετοχές της προσφοράς θα διακανονιστούν μέσω της Euronext Securities Athens στις 11 Σεπτεμβρίου και οι μετοχές της προσφοράς θα εισαχθούν προς διαπραγμάτευση στη Euronext Athens και στο New York Stock Exchange. 

Οι μετοχές αναμένεται να είναι διαθέσιμες προς διαπραγμάτευση στο Euronext Athens στις 14 Σεπτεμβρίου 2026.

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Επιχειρήσεις
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