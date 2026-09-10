Volkswagen: «Καμπανάκι» για τη Seat από τα συνδικάτα, βλέπουν κίνδυνο για 12.000 θέσεις εργασίας

Αμφίβολη είναι η επόμενη μέρα για την εταιρεία αυτοκινήτων Seat, μάρκα του ομίλου Volkswagen που βλέπει την Cupra να κερδίζει έδαφος στο χαρτοφυλάκιό του.

Τα ισπανικά συνδικάτα προειδοποιούν ότι η διακοπή της μαζικής παραγωγής της μάρκας Seat, μετά από 8 χρόνια μετασχηματισμού, θέτει σε κίνδυνο θέσεις εργασίας στο εργοστάσιο του Martorell που απασχολεί 12.000 άτομα.

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Τόσο τα ισπανικά συνδικάτα όσο και οι πολιτικοί ηγέτες εκφράζουν ανησυχίες έπειτα από ανακοίνωση του ομίλου Volkswagen που βλέπει το μέλλον της Seat αβέβαιο, γεγονός που δημιουργεί φόβο για τις επερχόμενες απώλειες θέσεων εργασίας,

Μετά από τα τρέχοντα λανσαρίσματα και τις ανανεώσεις μοντέλων που έχουν προγραμματιστεί, η μελλοντική κατεύθυνση της μάρκας Seat παραμένει υπό αξιολόγηση. Αυτό οφείλεται:

στο ολοένα αυστηρότερο ρυθμιστικό πλαίσιο ,

, στα οικονομικά δεδομένα της μετάβασης στην ηλεκτροκίνηση , καθώς και

, καθώς και στις απαιτούμενες επενδύσεις για την ανάπτυξη μιας νέας γενιάς μοντέλων.

Αν και δεν έχει ληφθεί καμία οριστική απόφαση, η γερμανική εταιρεία σχεδιάζει να προχωρήσει τον μετασχηματισμό με τρόπο που να ενισχύει τον ρόλο της Seat στον όμιλο Volkswagen και με την Cupra να συνεχίζει να αποτελεί τον βασικό μοχλό ανάπτυξης της εταιρείας.

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Οι δυσκολίες που έρχονται

Η ευρωπαϊκή αυτοκινητοβιομηχανία βρίσκεται σε μια περίοδο θεμελιωδών αλλαγών. Η μετάβαση στην ηλεκτροκίνηση επιταχύνεται, οι απαιτήσεις για τη μείωση των εκπομπών CO2 γίνονται ολοένα αυστηρότερες και ο ανταγωνισμός εντείνεται την ώρα που το κόστος λειτουργίας και παραγωγής εξακολουθεί να δέχεται σημαντικές πιέσεις σε ολόκληρο τον κλάδο.

Τον τελευταίο χρόνο οι προκλήσεις αυτές έχουν ενταθεί. Οι αυξημένες ρυθμιστικές απαιτήσεις, καθώς και οι σχετικές κυρώσεις, επηρεάζουν ολοένα περισσότερο τις επιμέρους αγορές, ενώ η μετάβαση στην ηλεκτροκίνηση εξελίσσεται με διαφορετικό ρυθμό από χώρα σε χώρα στην Ευρώπη.

Αλλαγή στρατηγικής

«Δεσμευόμαστε να αξιοποιήσουμε τα ισχυρά θεμέλια και να δημιουργήσουμε τις κατάλληλες προϋποθέσεις, ώστε η Seat και η Cupra να συνεχίσουν να αναπτύσσονται και να συμβάλλουν στην επιτυχία του ομίλου. Παράλληλα, χρειάζεται να παραμείνουμε ευέλικτοι και να προσαρμόζουμε τη στρατηγική των μαρκών και των προϊόντων μας στις συνθήκες της αγοράς και στις ανάγκες των πελατών μας», δήλωσε ο Oliver Blume, CEO της Volkswagen Group.