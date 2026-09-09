Χρηματιστήριο: Οριακή πτώση 0,18% με στήριξη από τα διυλιστήρια εν μέσω διεθνών πιέσεων

Με ήπιες απώλειες ολοκληρώθηκε η συνεδρίαση της Τετάρτης (9.9.2026) στο ελληνικό χρηματιστήριο, Euronext Athens, καθώς οι πιέσεις στις τράπεζες και σε αρκετά blue chips αντισταθμίστηκαν εν μέρει από την ισχυρή άνοδο των ενεργειακών μετοχών.

Μάλιστα, η στήριξη από τις μετοχές των ενεργειακών εταιρειών ήταν τέτοια που ο Γενικός Δείκτης στο Euronext Athens κατέγραφε συγκρατημένη πτώση σε όλη τη διάρκεια της συνεδρίασης συγκριτικά με τις ευρωπαϊκές αγορές.

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Ο Γενικός Δείκτης έκλεισε στις 2.701,69 μονάδες, σημειώνοντας πτώση 0,18%, ενώ ο δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης FTSE Large Cap υποχώρησε κατά 0,17%, στις 6.919,05 μονάδες.

Ο τραπεζικός δείκτης κατέγραψε μεγαλύτερες απώλειες, της τάξης του 1,14%. Η αξία των συναλλαγών ανήλθε στα 429,64 εκατ. ευρώ, με 40 μετοχές να ενισχύονται, 64 να υποχωρούν και 19 να παραμένουν αμετάβλητες.

Στο επίκεντρο βρέθηκαν τα διυλιστήρια, καθώς η άνοδος του πετρελαίου και η ενίσχυση των διεθνών ενεργειακών τιμών τροφοδότησαν νέες αγορές στους τίτλους του κλάδου. Η HELLENiQ Energy πρωταγωνίστησε με άνοδο 6,30%, ενώ ακολούθησαν η Motor Oil με 3,38%, η ΔΕΗ με 2,75%, ο ΟΤΕ με 2,13% και η Optima Bank με 2,11%.

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Στον αντίποδα, τη μεγαλύτερη πτώση μεταξύ των μετοχών υψηλής κεφαλαιοποίησης σημείωσε η Aegean Airlines, με απώλειες 2,41%. Ακολούθησαν η Jumbo με -2,32%, η Coca-Cola HBC με -2,23%, η Εθνική Τράπεζα με -1,79% και η Viohalco με -1,73%. Euro2day – σύνθεση FTSE/ΧΑ Large Cap⁠

Η συνεδρίαση χαρακτηρίστηκε από έντονο επιλεκτικό ενδιαφέρον, με την ενέργεια να λειτουργεί ως βασικό αντίβαρο στις τραπεζικές ρευστοποιήσεις και στο αρνητικό κλίμα των ευρωπαϊκών αγορών.