ΔΑΑ: Διακόπτει τον διαγωνισμό επέκτασης και προκηρύσσει νέο – Στα 81,4 εκατ. ευρώ τα κέρδη στο α’ εξάμηνο, στα 15,8 εκατ. οι επιβάτες

Στην διακοπή της τρέχουσας διαδικασίας διαγωνισμού επέκτασης του αεροδρομίου και την προκήρυξη νέου αποφάσισε το Διοικητικό Συμβούλιο του Διεθνούς Αερολιμένα Αθηνών (ΔΑΑ) στο πλαίσιο της δημοσίευσης στοιχείων για την επιβατική κίνηση και την κερδοφορία του στο α’ εξάμηνο.

Αναφορικά με την κερδοφορία, ο ΔΑΑ ανακοίνωσε καθαρά κέρδη 81,4 εκατ. ευρώ, μειωμένα κατά 11,6%, με 15,8 εκατ. επιβάτες στο εξεταζόμενο διάστημα, με αύξηση κατά 4,5%. Τα συνολικά έσοδα μειώθηκαν οριακά κατά 2,8% σε 299,6 εκατ. ευρώ το α’ εξάμηνο, κυρίως λόγω της προσωρινής έκπτωσης 30% στο Τέλος Εξυπηρέτησης Επιβατών, η οποία εφαρμόστηκε από την 1η Οκτωβρίου 2025 έως την 30η Απριλίου 2026.

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Το διοικητικό συμβούλιο της εταιρείας αποφάσισε να προχωρήσει άμεσα σε αναδιαμόρφωση της υλοποίησης του προγράμματος επέκτασης, το λεγόμενο 40 ΜΑΡ, που θα επιτρέψει τη σταδιακή επέκταση της δυναμικότητας του αεροδρομίου περάν των 40 εκατ. επιβατών, υιοθετώντας μια πιο ευέλικτη και τμηματική προσέγγιση.

Η στρατηγική αυτή, σύμφωνα με τη διοίκηση θα επιτρέψει επίσης τον σημαντικό περιορισμό των επιπτώσεων στις εμπορικές δραστηριότητες και την ελαχιστοποίηση των επιβαρύνσεων από τις εργασίες επέκτασης στην επιχειρησιακή λειτουργία του αεροδρομίου. Ειδικότερα, η προσέγγιση αυτή διασφαλίζει ότι:

Τ ο υφιστάμενο σχέδιο ανάπτυξης δυναμικότητας 40 εκατ. επιβατών ετησίως (40 MAP) παραμένει το σχέδιο αναφοράς, με ενδεχόμενη αναθεώρησή του εφόσον αναδειχθούν στρατηγικά επωφελέστερες λύσεις.

ετησίως (40 MAP) παραμένει το σχέδιο αναφοράς, με ενδεχόμενη αναθεώρησή του εφόσον αναδειχθούν στρατηγικά επωφελέστερες λύσεις. Η πρώτη φάση του προγράμματος 40 MAP θα προχωρήσει άμεσα , επιτρέποντας την απρόσκοπτη πρόοδο του τρέχοντος συνολικού χρονοδιαγράμματος ανάπτυξης, ενώ παράλληλα διατηρείται για τα επόμενα τουλάχιστον 2 έτη η δυνατότητα του ΔΑΑ να υλοποιήσει το υφιστάμενο σχέδιο.

, επιτρέποντας την απρόσκοπτη πρόοδο του τρέχοντος συνολικού χρονοδιαγράμματος ανάπτυξης, ενώ παράλληλα διατηρείται για τα επόμενα τουλάχιστον 2 έτη η δυνατότητα του ΔΑΑ να υλοποιήσει το υφιστάμενο σχέδιο. Ο ΔΑΑ μπορεί να αξιοποιήσει την εμπειρία, τη γνώση της αγοράς και τα επιχειρησιακά δεδομένα που αποκτήθηκαν μέσω της διαδικασίας Πρώιμης Συμμετοχής Εργολάβου (ECI)

και τα επιχειρησιακά δεδομένα που αποκτήθηκαν μέσω της διαδικασίας Πρώιμης Συμμετοχής Εργολάβου (ECI) Σταδιακή διάθεση κεφαλαίων, διασφαλίζοντας συνετή επενδυτική προσέγγιση.

Τα επόμενα βήματα

Η εταιρεία θα προχωρήσει σε τροποποίηση του υφιστάμενου σχεδίου επέκτασης 40 MAP εφόσον τεκμηριωθεί ότι μια εναλλακτική λύση προσφέρει σαφή στρατηγικά και οικονομικά οφέλη, πληροί όλες τις ισχύουσες τεχνικές και κανονιστικές απαιτήσεις και εξασφαλίζει τις απαιτούμενες εγκρίσεις.

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Η προσέγγιση αυτή υλοποιείται σε συντονισμό με την Αρχή Πολιτικής Αεροπορίας (ΑΠΑ), διασφαλίζοντας ότι παραμένει ευθυγραμμισμένη με το ισχύον κανονιστικό πλαίσιο. Με βάση την προσέγγιση αυτή, ο ΔΑΑ θα προχωρήσει στις ακόλουθες ενέργειες:

Άμεσα

Διακοπή της υφιστάμενης διαδικασίας διαγωνισμού με Πρώιμη Συμμετοχή Εργολάβου (Early Contractor Involvement – ECI).

Προκήρυξη ανοικτού διαγωνισμού για την κατασκευή της πρώτης φάσης του προγράμματος 40 MAP, η οποία περιλαμβάνει τη Νότια Πτέρυγα του Κυρίου Αεροσταθμού, την επέκταση του Δορυφορικού Αεροσταθμού και εργασίες σε συναφείς χώρους, ώστε να διασφαλιστεί ότι η βραχυπρόθεσμη αύξηση της δυναμικότητας δεν θα καθυστερήσει.

Έναρξη ενδελεχούς αξιολόγησης εναλλακτικών διαμορφώσεων επέκτασης και στρατηγικών υλοποίησης, συμπεριλαμβανομένων επιλογών που παρέχουν πρόσθετη δυναμικότητα πέραν των 40 MAP.

Συνέχιση των εργασιών επέκτασης που βρίσκονται ήδη σε εξέλιξη σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα, συμπεριλαμβανομένων των εργασιών στο Βορειοδυτικό Χώρο Στάθμευσης Αεροσκαφών (North-West Apron), του Πολυώροφου Χώρου Στάθμευσης (MSP), του VIP Terminal και των

συναφών εργασιών στους χώρους στάθμευσης αεροσκαφών.

συναφών εργασιών στους χώρους στάθμευσης αεροσκαφών. Επιτάχυνση στοχευμένων επενδύσεων για την ενίσχυση της δυναμικότητας των εγκαταστάσεων εξυπηρέτησης επιβατών, συμπεριλαμβανομένης της δυναμικότητας ελέγχου διαβατηρίων και ελέγχου ασφαλείας.

Στο β’ εξάμηνο του 2027

Προκήρυξη νέου διαγωνισμού για την αρχική φάση της επέκτασης του Βόρειου Αεροσταθμού, με γνώμονα την κάλυψη των αναγκών δυναμικότητας σε μεσοπρόθεσμο ορίζοντα

Οι συνολικές κεφαλαιουχικές δαπάνες για την επέκταση της δυναμικότητας έως το τέλος του 2030 αναμένεται ότι

θα ανέλθουν σε 950 εκατ. ευρώ (σε τιμές 2026).