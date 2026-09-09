Με τον Κυριάκο Μητσοτάκη συναντήθηκε ο Τιμ Χέτγκες, CEO του Ομίλου Telecom

Με τον πρωθυπουργό, Κυριάκο Μητσοτάκη, συναντήθηκε ο Διευθύνων Σύμβουλος του Ομίλου Telekom, Τιμ Χέτγκες (Tim Höttges), στο Μέγαρο Μαξίμου.

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης στο Μαξίμου, ο πρωθυπουργός ενημερώθηκε κυρίως για την πορεία υλοποίησης του στρατηγικού επενδυτικού πλάνου του Ομίλου Τelecom, ύψους 600 εκατ. ευρώ ανά έτος και για την επέκταση των δικτύων οπτικών ινών και 5G.

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Στη συνάντηση έλαβαν μέρος, από την πλευρά της κυβέρνησης, ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Κυριάκος Πιερρακάκης και ο Υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης, Δημήτρης Παπαστεργίου. Συμμετείχαν, επίσης, η επικεφαλής της Telekom για την Ευρώπη Dominique Leroy, ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος του Ομίλου ΟΤΕ, Κώστας Νεμπής και η Νομική Σύμβουλος – Chief Officer Νομικών & Ρυθμιστικών Θεμάτων, Public Affairs & Εταιρικής Διακυβέρνησης Ομίλου ΟΤΕ, Ειρήνη Νικολαΐδη.

AI και ευρωπαϊκή ψηφιακή κυριαρχία

Στο επίκεντρο της συζήτησης βρέθηκαν η Τεχνητή Νοημοσύνη και η ευρωπαϊκή ψηφιακή κυριαρχία, δύο ζητήματα στρατηγικής σημασίας τόσο για την Ελλάδα όσο και για την Ευρώπη. Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στις ραγδαίες εξελίξεις στον χώρο του AI, στις υποδομές που απαιτούνται για την αξιοποίησή του, καθώς και στην ανάγκη η Ευρώπη να ενισχύσει την τεχνολογική της ανταγωνιστικότητα και αυτονομία.

Ο κ. Χέτγκες επιβεβαίωσε τη σταθερή δέσμευση της Telekom στην ελληνική αγορά και την εμπιστοσύνη της στις προοπτικές της ελληνικής οικονομίας. Συζήτησε με τον πρωθυπουργό την περαιτέρω συμβολή της εταιρείας στον ψηφιακό μετασχηματισμό της Ελλάδας, με στόχο την καθιέρωσή της ως πρωτοπόρου στην Ευρώπη στην ψηφιακοποίηση.

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Η γιορτή για το rebranding

Η συνάντηση πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο επίσκεψης μελών της διοίκησης του Ομίλου Telekom στην Αθήνα για το T-Style, εσωτερικό culture event του Ομίλου, το οποίο φέτος φιλοξενήθηκε στην Ελλάδα και μεταδόθηκε ζωντανά από το Διοικητικό Μέγαρο του ΟΤΕ στους εργαζομένους της Telekom σε όλο τον κόσμο.

Στο πλαίσιο της επίσκεψης, η διοικητική ομάδα θα παραβρεθεί και στη μεγάλη γιορτή των εργαζομένων του Ομίλου ΟΤΕ για την αλλαγή της μάρκας σε Telekom.

Οι προοπτικές συνεργασίας

Ο πρωθυπουργός, αναφερόμενος στον οικονομικό σχεδιασμό της κυβέρνησης, επισήμανε ότι η δημοσιονομική σταθερότητα αποτελεί αδιαπραγμάτευτη κατάκτηση για τη χώρα, προσθέτοντας πως η πολιτική σταθερότητα συνιστά απαραίτητη προϋπόθεση για τη διασφάλιση ενός φιλόξενου επενδυτικού περιβάλλοντος και έχει συμβάλει στη μεγάλη αύξηση των επενδύσεων στη χώρα μας την τελευταία επταετία.

Ο πρωθυπουργός και ο επικεφαλής του Ομίλου Telekom συζήτησαν, επίσης, τη σημασία της ορθής αξιοποίησης της τεχνητής νοημοσύνης και την ανάγκη η Ευρώπη να αποκτήσει ισχυρή θέση στο παγκόσμιο τεχνολογικό περιβάλλον, διασφαλίζοντας την κυριαρχία της στον χώρο των νέων τεχνολογιών.