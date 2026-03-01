Μειώσεις έως 23% στα τιμολόγια της ΔΕΗ τον Μάρτιο

Η ΔΕΗ μειώνει την τελική τιμή του κυμαινόμενου πράσινου οικιακού τιμολογίου Γ1/Γ1Ν στα 0,129 ευρώ/kWh από την ήδη χαμηλότερη τιμή της αγοράς 0,13928 ευρώ/kWh τον προηγούμενο μήνα, στηρίζοντας με συνέπεια τα ελληνικά νοικοκυριά.

Αξίζει να σημειωθεί ότι η τιμή του πράσινου τιμολογίου της ΔΕΗ είναι χαμηλότερη κατά περίπου 17% σε σχέση με τον αντίστοιχο μήνα πέρυσι, καθώς τον Μάρτιο του 2025 η τιμή είχε διαμορφωθεί στα 0,1548 ευρώ/kWh. Η μείωση των τιμών είναι αποτέλεσμα των σημαντικών επενδύσεων σε Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Στις ζώνες χαμηλής χρέωσης, η τιμή του πράσινου τιμολογίου μειώνεται και αυτή στα 0,1148 ευρώ/kWh, προσφέροντας σημαντικό όφελος στους πελάτες με διζωνικούς μετρητές, οι οποίοι μπορούν να αξιοποιούν τις χαμηλότερες τιμές τις ώρες μειωμένης χρέωσης.

Η τιμή του κίτρινου κυμαινόμενου τιμολογίου ΔΕΗ myHome4All για τον Μάρτιο διαμορφώνεται σε 0,1067 ευρώ/kWh, μειωμένη κατά 23% σε σχέση με τα 0,13798 ευρώ/kWh του Φεβρουαρίου, προσφέροντας ανταγωνιστική χρέωση σε πελάτες που επιλέγουν ευελιξία.

Στα σταθερά μπλε προϊόντα της, η ΔΕΗ προσφέρει επιλογές για μεγαλύτερη προβλεψιμότητα στο ενεργειακό κόστος, καλύπτοντας διαφορετικές ανάγκες κατανάλωσης σε επίπεδο νοικοκυριού. Τον Μάρτιο, το ΔΕΗ myHomeOnline συνοδεύεται από προωθητικό κουπόνι 50 ευρώ, προσφέροντας επιπλέον όφελος σε νοικοκυριά που επιλέγουν σταθερή χρέωση και ψηφιακή εξυπηρέτηση. Παράλληλα, το ΔΕΗ myHome Plan συνεχίζει να απευθύνεται σε οικογένειες που θέλουν σταθερότητα και καλύτερο προγραμματισμό, με προωθητικό κουπόνι 100 ευρώ. Στα μπλε σταθερά τιμολόγια, η ΔΕΗ διατηρεί και τον Μάρτιο τις σταθερές τιμές της: myHomeEnter στα 0,145 ευρώ/kWh και myHomeOnline στα 0,142 ευρώ/kWh. Με σταθερή χρέωση κιλοβατώρας και χωρίς προϋποθέσεις, τα μπλε προγράμματα εξασφαλίζουν έλεγχο στο ενεργειακό κόστος και προστασία από τις αυξομειώσεις.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Για τις επιχειρήσεις, η ΔΕΗ προσφέρει το ΔΕΗ myBusinessEnter, ένα σταθερό προϊόν 12μηνης διάρκειας για μικρές επιχειρήσεις χαμηλής τάσης, με απλή και διαφανή τιμολόγηση χωρίς μηχανισμό διακύμανσης. Η χρέωση διαμορφώνεται στα 0,151 ευρώ/kWh, χωρίς προϋποθέσεις, ενώ το πρόγραμμα συνοδεύεται από προωθητικό κουπόνι 50 ευρώ.

Παράλληλα, διαθέσιμο είναι και το κυμαινόμενο επαγγελματικό τιμολόγιο ΔΕΗ myBusiness4All, το οποίο για τον Μάρτιο διαμορφώνεται σε 0,1187 ευρώ/kWh, προσφέροντας ανταγωνιστική τιμή για μικρές επιχειρήσεις που επιθυμούν ευελιξία.

Τέλος, το νέο δυναμικό τιμολόγιο ΔΕΗ myBusiness Dynamic παραμένει διαθέσιμο για επιχειρήσεις με έξυπνους μετρητές και δυνατότητα προσαρμογής της κατανάλωσης, με χρέωση απευθείας συνδεδεμένη με την ωριαία τιμή της χονδρικής αγοράς και εκ των προτέρων ενημέρωση για τις συμφέρουσες ώρες της επόμενης ημέρας.