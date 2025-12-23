METLEN: Κλείνει συμφωνία 865 εκατ. δολαρίων στη Χιλή

Την ολοκλήρωση του χρηματοοικονομικού κλεισίματος για την πώληση σημαντικού μέρους του χαρτοφυλακίου της στη Χιλή ανακοίνωσε η METLEN.

Συγκεκριμένα, το χαρτοφυλάκιο της METLEN στη Χιλή περιλαμβάνει τέσσερα φωτοβολταϊκά έργα συνολικής ισχύος 588 MW, υποστηριζόμενα από συστήματα αποθήκευσης ενέργειας με μπαταρίες («BESS») συνολικής χωρητικότητας 1.610 MWh.

Η εταιρεία επισημαίνει ότι, με την εκπλήρωση ορισμένων προϋποθέσεων, το συνολικό τίμημα των 865 εκατ. δολαρίων αναδεικνύει τις δυνατότητες δημιουργίας αξίας στη χιλιανή αγορά και τον καθοριστικό ρόλο της METLEN στη λειτουργία υβριδικών έργων (φωτοβολταϊκά και BESS).

Ο κ. Ευάγγελος Μυτιληναίος, Πρόεδρος της Metlen, τόνισε ότι τα συνεγκατεστημένα φωτοβολταϊκά με BESS ανοίγουν το δρόμο για το μέλλον του παγκόσμιου Asset Rotation Plan της εταιρείας. Μέσα από την ανάπτυξη νέων υβριδικών έργων και την υβριδοποίηση υπαρχόντων, ο Τομέας Renewables & Energy Transition Platform της METLEN βρίσκεται σε μοναδική θέση να αξιοποιήσει αυτές τις ταχέως αναπτυσσόμενες ευκαιρίες.

Ο Νίκος Παπαπέτρου, Chief Executive Director, Renewables & Energy Transition Platform της METLEN, δήλωσε σχετικά: «Η ολοκλήρωση αυτής της εμβληματικής συναλλαγής αναδεικνύει τις δυνατότητές μας στην υλοποίηση έργων στη Λατινική Αμερική, καθώς και τη μοναδική ικανότητα της METLEN να προσφέρει μια ολοκληρωμένη πρόταση αξίας στην επενδυτική κοινότητα μέσω του Asset Rotation Plan. Με τη Χιλή να πρωτοπορεί στα μακράς διάρκειας συστήματα αποθήκευσης ενέργειας (BESS), αξιοποιούμε τη γνώση μας σε ανάπτυξη, σχεδιασμό και κατασκευή, για να δημιουργήσουμε μακροπρόθεσμη αξία στο ταχέως μεταβαλλόμενο παγκόσμιο τοπίο των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας».

Ο Διευθύνων Σύμβουλος και Ιδρυτής της Glenfarne, κ. Brendan Duval, δήλωσε: «Με αυτή την εξαγορά, η Glenfarne ενισχύει την τεχνολογική διαφοροποίηση των υποδομών της, προσθέτοντας δυναμικό αποθήκευσης ενέργειας με μπαταρίες και αυξάνει τη γεωγραφική και κεφαλαιακή της διαφοροποίηση. Η METLEN υπήρξε εξαιρετικός συνεργάτης καθ’ όλη τη διάρκεια της συναλλαγής και η κοινή μας εστίαση στην ενεργειακή ασφάλεια και τη βιωσιμότητα δημιουργεί ευκαιρίες για μελλοντική συνεργασία στις δραστηριότητες της Glenfarne σε ολόκληρη την αμερικανική ήπειρο».