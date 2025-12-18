METLEN – KNDS: Υπεγράφη deal για την κατασκευή 200 τμημάτων του άρματος μάχης LEOPARD 2A8 στον Βόλο

Νέα σύμβαση υπέγραψε η METLEN με την KNDS Deutschland, για την προμήθεια 200 τμημάτων του άρματος μάχης LEOPARD 2A8. Το LEOPARD 2A8 αποτελεί το πιο προηγμένο κύριο άρμα μάχης της KNDS και ένα από τα πλέον εξελιγμένα οπλικά συστήματα διεθνώς.

Συγκεκριμένα, η παραγωγή των τμημάτων θα πραγματοποιηθεί στο Αμυντικό Hub της METLEN στον Βόλο, με την ολοκλήρωση του έργου να τοποθετείται έως το 2031. Η συγκεκριμένη συνεργασία εντάσσεται στον ευρύτερο σχεδιασμό ενίσχυσης της ευρωπαϊκής αμυντικής βιομηχανίας και της διαθεσιμότητας σύγχρονων αρμάτων μάχης και αμυντικών συστημάτων για τις ανάγκες ευρωπαϊκών χωρών.

Η συμφωνία επιβεβαιώνει τον μεσοπρόθεσμο στρατηγικό σχεδιασμό της METLEN στον τομέα της άμυνας, όπως είχε παρουσιαστεί στο Capital Markets Day στο Χρηματιστήριο του Λονδίνου τον Απρίλιο του 2025. Παράλληλα, οι παραγωγικές υποδομές της εταιρείας αναβαθμίζονται συστηματικά, ενισχύοντας τον ρόλο της METLEN ως βασικού παράγοντα στην ευρωπαϊκή αμυντική εφοδιαστική αλυσίδα.

Η νέα συμφωνία αποτελεί ακόμη ένα ορόσημο στην πολυετή συνεργασία της METLEN με την KNDS, η οποία μετρά περισσότερα από 23 χρόνια. Παράλληλα, οι δύο πλευρές βρίσκονται σε προχωρημένες διαπραγματεύσεις για την επέκταση της συνεργασίας τους και σε άλλους τύπους αμυντικών συστημάτων, με στόχο την ενίσχυση της στρατηγικής αυτονομίας της Ευρώπης.

Ιδιαίτερη βαρύτητα δίνεται και στη συμβολή της συνεργασίας στην εγχώρια οικονομία, καθώς προβλέπεται η δημιουργία θέσεων εργασίας υψηλής εξειδίκευσης στην Ελλάδα και η περαιτέρω ανάπτυξη καινοτόμων τεχνολογιών στον αμυντικό τομέα.

Η METLEN, μέσω της M Technologies, διαθέτει μακρά εμπειρία στις βαριές και σύνθετες μεταλλικές κατασκευές και ισχυρή παρουσία στον τομέα των αμυντικών συστημάτων, με αναγνώριση της ποιότητας των προϊόντων της σε πανευρωπαϊκό επίπεδο. Σε πλήρη ανάπτυξη, το Αμυντικό Hub στον Βόλο θα περιλαμβάνει το εργοστάσιο της Νέας Ιωνίας Βόλου, τη Servisteel στην Α’ ΒΙΠΕ Βόλου και τέσσερα επιπλέον συγκροτήματα, συγκροτώντας συνολικά έξι αυτοτελή εργοστάσια, ικανά να υποστηρίζουν έξι διαφορετικά αμυντικά προγράμματα.