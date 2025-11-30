METLEN – M Technologies: Έξι εργοστάσια στον Βόλο ενισχύουν την ελληνική άμυνα

Σημαντικά ενισχυμένη παρουσία αποκτά ο τομέας της άμυνας της M Technologies της METLEN, καθώς το βιομηχανικό συγκρότημα στον Βόλο θα περιλαμβάνει έξι εργοστάσια και μια ολοκληρωμένη παραγωγική βάση.

Η εξέλιξη αυτή συμβαδίζει με μια περίοδο αναδιάταξης της ευρωπαϊκής αμυντικής βιομηχανίας, όπου η ανάγκη για νέες γραμμές παραγωγής, συνεργασίες και τεχνολογική αυτάρκεια είναι αυξημένη. Η M Technologies της METLEN ενισχύει τον ρόλο της επενδύοντας σε υποδομές, R&D και διεθνείς συνεργασίες, δίνοντας στην Ελλάδα τη δυνατότητα να συμμετάσχει ενεργά σε ευρωπαϊκές αλυσίδες αξίας στον τομέα της άμυνας.

Η εταιρεία αναπτύσσεται με τρία νέα εργοστάσια για αύξηση της παραγωγικής δυναμικότητας και διεθνή παρουσία. Από τα δύο υπάρχοντα εργοστάσια στον Βόλο, η παραγωγή έχει ήδη επεκταθεί σε πέντε μονάδες, ενώ σχεδιάζεται και η έκτη. Η στρατηγική της στηρίζεται σε τρεις άξονες:

Grow Core: Ενίσχυση του βασικού πυρήνα με αύξηση διεθνών πωλήσεων, διεύρυνση order book και αξιοποίηση του 12ετούς ελληνικού εξοπλιστικού προγράμματος.

Expand in Adjacent Areas: Επέκταση σε γειτονικούς τομείς, όπως MRO, νέα οχήματα για τον Ελληνικό Στρατό και συνεργασίες/εξαγορές, π.χ. με την Iveco.

Enter New Fields: Είσοδος σε νέους τεχνολογικούς τομείς, όπως αυτόνομα συστήματα, UAS και anti-UAS τεχνολογίες.

Το επενδυτικό πλάνο ανέρχεται σε 150 – 180 εκατ. ευρώ, με στόχο την πλήρη ανάπτυξη όλων των εργοστασίων και αύξηση EBITDA στα 130 – 170 εκατ. ευρώ μεσοπρόθεσμα.

Η αλλαγή προσανατολισμού της M Technologies, από την πρώην Defense, σηματοδοτεί τη στροφή σε δραστηριότητες πέρα από τις παραδοσιακές υπεργολαβίες. Στόχος είναι η ανάπτυξη εγχώριας τεχνογνωσίας και η παραγωγή ελληνικών αμυντικών προϊόντων, διαφοροποιώντας ριζικά την εταιρεία.

Κεντρικό στοιχείο αποτελεί το METLEN Technologies Hub στον Βόλο, που από δύο εργοστάσια έχει φτάσει σε πέντε και συζητείται η έκτη μονάδα. Το hub λειτουργεί ως ενιαίο σύστημα παραγωγής και υποστήριξης με εξειδικευμένες γραμμές, τεχνικές υπηρεσίες και πιστοποιήσεις.

Το τέταρτο εργοστάσιο, προϋπολογισμού 50 εκατ. ευρώ, θα λειτουργήσει πλήρως το 2027, καλύπτοντας παραγωγή βαρέων μεταλλικών εξαρτημάτων για Leopard 2A8 και διαδικασίες εκπαίδευσης προσωπικού, δημιουργώντας 200-250 θέσεις εργασίας. Συνολικά, οι εγκαταστάσεις θα απασχολούν περίπου 1.000 εργατοτεχνίτες και τεχνικούς, ενισχύοντας την τοπική οικονομία και μειώνοντας την εξάρτηση από εξωτερικούς προμηθευτές.

Η στρατηγική περιλαμβάνει διεθνείς συνεργασίες, όπως με Iveco Defence Vehicles για ανανέωση στρατιωτικών οχημάτων και με KNDS για ευρωπαϊκά προγράμματα αρμάτων μάχης. Παράλληλα, αναπτύσσονται UAS και αντι-drone τεχνολογίες με αξιοποίηση ευρωπαϊκών χρηματοδοτικών εργαλείων.

Η ελληνική κυβέρνηση στηρίζει την εξέλιξη, όπως φαίνεται από την επίσκεψη του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη στο Βόλο και τη δέσμευση να παραστεί στα εγκαίνια του πλήρως ανεπτυγμένου hub το 2026.

Η M Technologies φιλοδοξεί να αποτελέσει κομβικό σημείο της ευρωπαϊκής αμυντικής βιομηχανίας, ενισχύοντας παραγωγική αυτάρκεια και τεχνολογική επάρκεια, δημιουργώντας μια σταθερή δομή που συνδέει την ελληνική βιομηχανία με τις διεθνείς εξελίξεις.