METLEN: Σημαντική επένδυση στον Βόλο για αμυντικά και σιδηροδρομικά συστήματα

Δυναμικά συνεχίζεται η επένδυση της METLEN και η επέκτασή της στον Βόλο, μέσω του τομέα M Technologies, με την εξαγορά της μακροχρόνια λειτουργούσας διπλής βιομηχανικής εγκατάστασης της ΝΚ Trailers.

Συγκεκριμένα, η METLEN διαθέτει σημαντική τεχνογνωσία τόσο στην παραγωγή αμυντικών συστημάτων όσο και στην κατασκευή σιδηροδρομικών βαγονιών, έναν τομέα στον οποίο αναμένεται να αντιμετωπίσει αυξημένες παραγωγικές προκλήσεις στο πλαίσιο της επένδυσης για τον εκσυγχρονισμό του σιδηροδρομικού δικτύου, του τροχαίου υλικού και των σχετικών συστημάτων.

Η νέα μονάδα περιλαμβάνει δύο σύγχρονα μεταλλικά βιομηχανικά κτίρια, συνολικής επιφάνειας περίπου 26.900 τ.μ., τα οποία βρίσκονται εντός της Β’ ΒΙΠΕ Βόλου και έχουν ανεγερθεί σε δύο όμορα οικόπεδα συνολικής έκτασης άνω των 47.000 τ.μ. Το συνολικό τίμημα της επένδυσης ανέρχεται σε 10 εκατ. ευρώ, ενώ το κόστος της μερικής ανακαίνισης του εργοστασίου και του νέου εξοπλισμού εκτιμάται μεταξύ 30 και 40 εκατ. ευρώ.

Στην πλήρη ανάπτυξή του, το M Technologies Hub της METLEN στον Βόλο θα αποτελείται από το εργοστάσιο της Νέας Ιωνίας Βόλου, το εργοστάσιο της Servisteel στην Α’ ΒΙΠΕ Βόλου, τρία επιπλέον αυτοτελή βιομηχανικά συγκροτήματα, όπως έχουν ήδη ανακοινωθεί, ενώ με τη νέα μονάδα, διαμορφώνονται πλέον συνολικά έξι ανεξάρτητα εργοστάσια, ικανά να εξυπηρετούν έξι διαφορετικά αμυντικά προγράμματα ταυτόχρονα. Ήδη ο προϋπολογισμός της M Technologies του αμυντικού βραχίονα της Μεταλλουργίας της Metlen, όπου και υπάγεται το αμυντικό Hub του Βόλου, προβλέπει διπλασιασμό κύκλου εργασιών και λειτουργικής κερδοφορίας το 2026 έναντι του 2025, ενώ μεγάλο μέρος των αναγκαίων επενδύσεων έχει ήδη ξεκινήσει.

Υπενθυμίζεται ότι η METLEN στο Capital Markets Day στο Λονδίνο τον Απρίλιο 2025 είχε δεσμευτεί έναντι των μετόχων, αναλυτών κ.α. ότι τα δύο αμυντικά εργοστάσια του Βόλου θα αυξάνονταν μεσοπρόθεσμα (μέχρι το 2028 – 30) σε πέντε, για να καλύψουν τις αυξημένες αμυντικές ανάγκες της Ευρωπαϊκής και Ελληνικής βιομηχανίας.

Εννέα μήνες μετά, τα εργοστάσια είναι ήδη έξι, γεγονός που επιβεβαιώνει τον σχεδιασμό της METLEN βάσει του οποίου διεκδίκησε και πέτυχε την είσοδό της στο Χρηματιστήριο του Λονδίνου και μάλιστα στον υψηλότερο Δείκτη FTSE100. Οι εγκαταστάσεις αυτές εξελίσσονται σε ένα μοναδικό για την Ευρώπη αμυντικό οικοσύστημα. Σε τοπικό επίπεδο, για τη λειτουργία του M Technologies Hub στον Βόλο προβλέπονται θέσεις εργασίας για περίπου 1.000 εργατοτεχνίτες, με ταυτόχρονη μέριμνα για την εκπαίδευση και την εξέλιξή τους.

Ο Chief Executive Director της M Technologies, της METLEN, Βασίλης Τσιάμης, δήλωσε σχετικά: «Η δημιουργία της 6ης παραγωγικής μονάδας στο M Technologies Hub της METLEN στον Βόλο ενισχύει καθοριστικά τον ρόλο της περιοχής ως πυλώνα βαριάς βιομηχανίας και αμυντικής παραγωγής για τη χώρα. Παράλληλα, η διεύρυνση των παραγωγικών μας δυνατοτήτων στον τομέα των αμυντικών συστημάτων λόγω της αυξημένης ζήτησης συμβάλλει άμεσα στην ενίσχυση της αμυντικής θωράκισης της χώρας, αυξάνοντας την εγχώρια προστιθέμενη αξία, την αυτονομία και την αξιοπιστία της εθνικής αμυντικής βιομηχανίας, σε μια περίοδο αυξημένων γεωπολιτικών και τεχνολογικών προκλήσεων».

Μέσω της M Technologies, η METLEN κατέχει ηγετική θέση στον τομέα των βαριών και σύνθετων μεταλλικών κατασκευών, με πολυετή εμπειρία και εξειδίκευση στα αμυντικά συστήματα. Τα προϊόντα της αναγνωρίζονται σε πανευρωπαϊκό επίπεδο για την υψηλή ποιότητα, την αξιοπιστία και την τεχνολογική τους υπεροχή, ενώ η Εταιρεία αναπτύσσει στρατηγικές συνεργασίες με κορυφαίους διεθνείς ομίλους, όπως οι IVECO Defence Vehicles και KNDS.