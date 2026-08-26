Metlen: Τα έργα που την κάνουν ισχυρό παίκτη στην ευρωπαϊκή αγορά ενέργειας

Η Metlen ενισχύει τη θέση της στην ευρωπαϊκή αγορά ενέργειας μέσω σημαντικών έργων αποθήκευσης ηλεκτρικής ενέργειας με μπαταρίες (BESS) σε Ελλάδα, Ηνωμένο Βασίλειο και Ιταλία.

Με έργα συνολικής ισχύος και χωρητικότητας που διευρύνονται συνεχώς, η Metlen επεκτείνει το αποτύπωμά της στις υποδομές μεγάλης κλίμακας που θεωρούνται κρίσιμες για την ενεργειακή μετάβαση και τη σταθερότητα των ηλεκτρικών δικτύων.

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Το μεγάλο έργο της Metlen στη Βρετανία

Στο Ηνωμένο Βασίλειο, η Metlen υπέγραψε πρόσφατα σύμβαση Balance of Plant (BoP) με την Pulse Clean Energy για το έργο Penn BESS, ισχύος 129 MW, στην περιοχή West Midlands.

Η μονάδα θα διαθέτει εγκατεστημένη χωρητικότητα μπαταριών 362 MWh, αποτελώντας το μεγαλύτερο έργο αποθήκευσης ενέργειας που έχει αναλάβει μέχρι σήμερα η εταιρεία στη χώρα ως προς τη χωρητικότητα αποθήκευσης.

Η Pulse Clean Energy είναι ένας ταχέως αναπτυσσόμενος βρετανικός όμιλος ανάπτυξης και λειτουργίας συστημάτων αποθήκευσης ενέργειας με μπαταρίες, με ένα διευρυνόμενο χαρτοφυλάκιο έργων που συμβάλλουν στην απανθρακοποίηση του συστήματος ηλεκτρικής ενέργειας και επιτρέπουν τη μεγαλύτερη ενσωμάτωση της παραγωγής από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας.

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Διαθέτει ένα από τα μεγαλύτερα χαρτοφυλάκια συστημάτων αποθήκευσης με μπαταρίες στο Ηνωμένο Βασίλειο, συνολικής ισχύος 400 MWh, ενώ επιπλέον 400 MWh βρίσκονται υπό κατασκευή, με στόχο να φτάσει τα 2 GWh έως το 2030.

Στο αντικείμενο της Metlen περιλαμβάνονται και οι εργασίες σύνδεσης στο δίκτυο, έναν ακόμη κρίσιμο κρίκο για την ενσωμάτωση της ανανεώσιμης ενέργειας, με την ηλέκτριση της εγκατάστασης να αναμένεται έως το τέλος του 2027.

Το σημαντικό αυτό έργο ενισχύει περαιτέρω το αποτύπωμα της Metlen στην υλοποίηση έργων αποθήκευσης ενέργειας με μπαταρίες σε ολόκληρο το Ηνωμένο Βασίλειο, καθώς το ενεργειακό τοπίο της χώρας εξελίσσεται.

Συνολικά, η METLEN έχει ολοκληρώσει ή υλοποιεί σήμερα περίπου 30 μονάδες αποθήκευσης με μπαταρίες στο Ηνωμένο Βασίλειο, συμπεριλαμβανομένων υβριδικών έργων και έργων συνδυασμού φωτοβολταϊκών και συστημάτων αποθήκευσης, συνολικής χωρητικότητας σχεδόν 2 GWh, σε συνεργασία με κορυφαίους εταίρους.

Έργο 25 MW στην Ιταλία

Στην Ιταλία, η Metlen εξασφάλισε μακροπρόθεσμη χρηματοδότηση ύψους 18 εκατ. ευρώ για έργο BESS ισχύος 25 MW / 75 MWh στην Απουλία, στην επαρχία του Μπρίντιζι.

Το έργο τέθηκε σε πλήρη λειτουργία εντός του έτους και υποστηρίζεται από επταετή Physical Tolling Agreement με τον όμιλο Dolomiti Energia.

Η συγκεκριμένη συμφωνία μακροπρόθεσμης χρηματοδότησης αποτελεί μία από τις πρώτες του είδους της στην ιταλική αγορά αποθήκευσης ενέργειας και αντανακλά ένα προηγμένο εμπορικό μοντέλο, το οποίο είναι ήδη καθιερωμένο σε ευρωπαϊκό επίπεδο.

Η Metlen δραστηριοποιείται στην ιταλική αγορά από το 2017, διευρύνοντας σταθερά την παρουσία της σε ολόκληρη τη χώρα. Σήμερα, η Εταιρεία διαθέτει ένα διαφοροποιημένο χαρτοφυλάκιο στην Ιταλία, το οποίο περιλαμβάνει περίπου 3 GWh δυναμικότητας αποθήκευσης ενέργειας.

Στη Θεσσαλία η μεγαλύτερη μονάδα BESS

Στην Ελλάδα, σε συνεργασία με τον όμιλο Εταιρειών Καρατζή, η Metlen έχει αναπτύξει τη μεγαλύτερη αυτοτελή μονάδα αποθήκευσης ενέργειας με μπαταρίες που έχει προγραμματιστεί μέχρι σήμερα στη χώρα και μία από τις μεγαλύτερες στην Ευρώπη.

Το έργο, το οποίο βρίσκεται στη Θεσσαλία, έχει ισχύ 330 MW και εγκατεστημένη χωρητικότητα μπαταριών 790 MWh.

Η ισχύς της μονάδας έχει πλέον ενταχθεί στο εθνικό σύστημα μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας, σηματοδοτώντας ένα σημαντικό βήμα προς την πλήρη λειτουργία της και τη συμμετοχή της στις υπηρεσίες του δικτύου.

Παράλληλα, ολοκληρώθηκε πρόσφατα έργο αποθήκευσης ενέργειας με μπαταρίες ισχύος 48 MW / 96 MWh στον Πολύγυρο Χαλκιδικής, στην Κεντρική Μακεδονία.

Το έργο «Aenaos» υλοποιήθηκε στο πλαίσιο του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας «Ελλάδα 2.0», με χρηματοδότηση από την Ευρωπαϊκή Ένωση / NextGenerationEU.

Συνολικά, τα έργα αυτά αποτυπώνουν σύμφωνα με ανακοίνωση της εταιρείας, την προσέγγιση της Metlen, η οποία αντιμετωπίζει την αποθήκευση ενέργειας μέσω μπαταριών όχι ως συμπληρωματική τεχνολογία, αλλά ως κρίσιμο καταλύτη της ενεργειακής μετάβασης.

Ο όμιλος υποστηρίζει την ενσωμάτωση της ανανεώσιμης ενέργειας, παρέχει ευελιξία και υπηρεσίες σταθεροποίησης στο δίκτυο, ενισχύει την ενεργειακή ασφάλεια, περιορίζει τις περικοπές παραγωγής από ΑΠΕ και συμβάλλει στη δημιουργία ενός πιο ανθεκτικού και αξιόπιστου συστήματος ηλεκτρικής ενέργειας.